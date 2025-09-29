ମମିତା ମେହର ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି; CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସ ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହେରା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ।
Published : September 29, 2025 at 10:23 AM IST
Kalahandi Mamita Meher Murder ଭୁବନେଶ୍ବର: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜେଲ ଯାଇଥିବା ଓ ଜେଲରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାର CBI ଦାବି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋହରା ବନେଇ ମାରିଦେଲେ'
ମୃତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଝିଅ ଲିପିକା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ମୋ ବାପା ହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି । ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ସେ ହିଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି । ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ଜଣେ । ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପୋଲିସ ସବୁ କାମ କରିଛି । କେସକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋହରା ବନେଇ ଜେଲ ଭିତରେ ମାରିଦେଲେ । ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି । ଆମ ଉପରେ ଚାପ ଥିଲା । ଏବେ ବି ଆମେ ଡରରେ ଅଛୁ । ଏବେ ବି ବିଜେଡିର ଲୋକ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଦେଲେଣି । ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତେବେ ମୋତେ ମାରି ଦେବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି । ମୋ ପରିବାର ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଓ ମୋତେ ସାହଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ।"
ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଝିଅ ଲିପିକା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା । ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଆମେ ଡରିକି ଥିଲୁ । ଆମେ କାହା ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରୁନଥିଲୁ । ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରଷା କରି CBI ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ । ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭରଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସଠିକ ଭାବରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବ ।"
ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ ପଠାଇଥିଲେ:
ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ମହାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇ ଜେଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଲମଖୁଲା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ଏକ କାହାଣୀ ବନାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁନଃତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରଷା କରି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡି ନେତା ଜେଲ ପଠାଇଥିଲେ ।"
ସେପଟେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର