ETV Bharat / state

ମମିତା ମେହର ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି; CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସ ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହେରା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ।

Gobinda Sahu's Family Member Meet CM Mohan
Gobinda Sahu's Family Member Meet CM Mohan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2025 at 10:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kalahandi Mamita Meher Murder ଭୁବନେଶ୍ବର: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜେଲ ଯାଇଥିବା ଓ ଜେଲରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଭିତରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାର CBI ଦାବି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ।

Accused in Murder Case of Mamita Meher Gobinda Sahu's Family Member Meet CM Mohan
Accused in Murder Case of Mamita Meher Gobinda Sahu's Family Member Meet CM Mohan (ETV Bharat)
ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଜେଲରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ଝିଅ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେ କେବେ ଆତ୍ମହତ୍ଯା କରିବେ ନାହିଁ । ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ତଥା ପୂର୍ବତନ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାଏକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପରିବାର ଓ ଏକ ଟିମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । CBI ତଦନ୍ତ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଝିଅ । କ୍ୟାପଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଧମକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ।

'ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋହରା ବନେଇ ମାରିଦେଲେ'

ମୃତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଝିଅ ଲିପିକା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ମୋ ବାପା ହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି । ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ସେ ହିଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି । ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ଜଣେ । ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପୋଲିସ ସବୁ କାମ କରିଛି । କେସକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋହରା ବନେଇ ଜେଲ ଭିତରେ ମାରିଦେଲେ । ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି । ଆମ ଉପରେ ଚାପ ଥିଲା । ଏବେ ବି ଆମେ ଡରରେ ଅଛୁ । ଏବେ ବି ବିଜେଡିର ଲୋକ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଦେଲେଣି । ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତେବେ ମୋତେ ମାରି ଦେବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି । ମୋ ପରିବାର ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଓ ମୋତେ ସାହଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ।"

ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଝିଅ ଲିପିକା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫସାଇବା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା । ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଆମେ ଡରିକି ଥିଲୁ । ଆମେ କାହା ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରୁନଥିଲୁ । ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରଷା କରି CBI ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ । ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭରଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସଠିକ ଭାବରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବ ।"

ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ ପଠାଇଥିଲେ:

ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ମହାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇ ଜେଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଲମଖୁଲା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ଏକ କାହାଣୀ ବନାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁନଃତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରଷା କରି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡି ନେତା ଜେଲ ପଠାଇଥିଲେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବନ୍ଧା ହେବେ କି ବିଜେଡି ନେତା ! ମମିତା ମେହରରୁ ନେଇ ନବ ଦାସ, ପୁରୁଣା ଫାଇଲ୍‌ ଖୋଲିବେ ମୋହନ ସରକାର - HIGHPROFILE CASE TO REOPEN

ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ମାମଲା: ପୁଣି ତେଜିଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି

Mamita Meher Case: DNA ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ସରକାରୀ ଓକିଲ

ଗୋବିନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ? ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ

ସେପଟେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

GOVIND SAHU DEATH MYSTERYGOBINDA SAHU FAMILY MEETS ODISHA CMKALHANDI TEACHER MURDER CBI PROBECM MOHAN MAJHI ON MAMITA CASEMAMITA MEHER MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.