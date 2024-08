ETV Bharat / state

ପ୍ରଥମ ଥର ରେଳ ଦେଖିବ ମାଲକାନଗିରି: ବିଜୁଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବ ବିଜେପି ! - Malkangiri to get First Railway

MALKANGIRI TO PANDURANGAPURAM NEW RAIL LINE ( ETV Bharat Odisha )

ମାଲକାନଗିରି: ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ବପ୍ନ । ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଦେଖିବ ଟ୍ରେନ । ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ ପାଣ୍ଡୁରାଙ୍ଗାପୁରମ ୧୭୩.୬୧ କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ ୮ଟି ବଡ଼ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଏନେଇ ଉପାନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ୪ହଜାର ୧୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ ରଖାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜୟପୁର-ମାଲକାନଗିରି ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଦେଖାଇଥିଲେ ୨୪ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଥିବା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଟକି ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ରେଳ ଲାଇନ ସ୍ବପ୍ନ । MALKANGIRI TO PANDURANGAPURAM NEW RAIL LINE (ETV Bharat Odisha) କ'ଣ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ: ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ X ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି,"୮ଟି ମଧ୍ୟରୁ ୬ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି । ଯାହାକି ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା, ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବିକାଶର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିବ । ଏହାସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଆଗକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବ ।"କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ରହିଛି, ଏଣୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବହୁତ୍ ଶୀଘ୍ର ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ।

କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:

ଅନ୍ୟପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର୍ ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତବେଳେ ମେ ୬ରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଖରାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର୍, କୋରାପୁଟ୍ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକୋମାନେ ଯେମିତି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଋଣ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଝିବି । ତାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ ।" ଯାହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନିଜ ଫେସବୁକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର୍ କରିଛନ୍ତି । ପୂରଣ ହେବ ମାଲକାନଗିରିବାସୀ ସ୍ବପ୍ମ: