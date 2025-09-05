ଏମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଆଦିବାସୀ ମୂଲକରେ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଦୀପ

ମାଲକାନଗିରିର ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ । ନିଜ ସ୍ବପ୍ନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ।
ଗୁରୁ ଦିବସ ସ୍ପେଶାଲ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ
|ଗୁରୁବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ବର , ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ତଶ୍ମୈଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ
Utkal Keshari Das Malkangiri Teacher ମାଲକାନଗିରି: ଜନ୍ମ ଦିଏ ମା’...ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁ...ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକର ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି...ଜୀବନର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ...ଗୁରୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବିନା ଆଗକୁ ବଢିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ । ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ । ଗୁରୁ ଦିବସ ସ୍ପେଶାଲରେ ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯିଏକି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିମ ଜନଜାତି ଓ ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ଯତ ଗଢିବାରେ ସହାୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
ପଥରରେ ହସ ଫୁଟାନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢନ୍ତି:
ଗୁରୁ ନିହାଣ ମୁନରେ ପଥରରେ ବି ଫୁଟାନ୍ତି ହସ, ଅନ୍ଧାରରେ ଦୀପ ଶିକ୍ଷା...ଦୁଇ ହାତରେ ଗଢନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସଫଳତା ପଛରେ ଗୁରୁଙ୍କ ହାତ ଥାଏ । ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଜୀବନର ବାଟ ସହଜ ନଥାଏ । କୁମ୍ଭକାର ଯେପରି କଞ୍ଚାମାଟିକୁ ଆକାର ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ଗଢି ଦିଅନ୍ତି । ଗୁରୁ ସେପରି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ।
ଗୁରୁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...
ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବଡକିୟା ଗାଁର କରୁଣାକର ଦାସ ଓ ବିଳାସିନୀ ଦାସଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ । ସେ ପ୍ରଥମେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା କଲୋନରା ବ୍ଲକ ରେଖାପଦର ଅପ୍ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଏସଏସଡି ଗାର୍ଲସ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ୨୦୧୯ରୁ ୨୦୨୫ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ମୁଦୁଲିପଡା ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଏସଏସଡି ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୨୫ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ଖଇରପୁଟ୍ ବ୍ଲକ କଦମ୍ବଗୁଡା ସ୍ଥିତ ବଡବେଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତର ସ୍ବପ୍ନରେ ଡେଣା ଲଗାଇଥିଲେ ଗୁରୁ ଉତ୍କଳ:
ଆଗକୁ ବଢିବେ ଡାକ୍ତର ହେବେ....ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବ ବଢାଇବେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ...ସ୍ବପ୍ନ ଆଜି ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଚମ୍ପା ରାସପେଦା...ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନରେ ଡେଣା ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ । ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ କଦମ୍ବଗୁଡା ସ୍ଥିତ ବଡବିଲ ଏସଏସଡି ହାଇସ୍କୁଲର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲେ ମାଲକାନଗିରିର ପ୍ରତିନିଧି ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅନେକ ପିଲା ନିଟ୍ରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ, ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଚିହ୍ନନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ଶିକ୍ଷକତା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଛିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ । କେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିଏ ପାଠରେ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି କିପରି ଆଗକୁ ବଢିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ । ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆମ ଦାୟିତ୍ବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ମାଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ମନରେ ଭୟ ଥିଲା କି ?
ଉତ୍ତର: ଯେତେବେଳେ ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲି ମନରେ ଟିକେ ଭଲ ରହିଥିଲା । ଲୋକେ ମୋତେ ଡରାଉଥିଲେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଭୂକ୍ଷେପ କରିନଥିଲି । ଆର୍ମିରେ ଯାଇଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଲଢିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା । ସେତେବେଳେ ମାହୋଲ ବି ସେପରି ଥିଲା । ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲୋକେ ବି ବହୁତ ସରଳ । ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ତୁଳସୀକୁ କିପରି ଚିହ୍ନନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ପାଠପଢା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ । ଏହା ସହ କ୍ଲାସ ବାହାରେ ବି କିଛି ପିଲା ପାଠକୁ ନେଇ ଏକାଗ୍ରତ ଥାଆନ୍ତି । ପିଲାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ । କିଛି ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମା’ ପାଠ ପଢି ନଥାନ୍ତି । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁନି ସେମାନଙ୍କର ଅଛି କିଏ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ? କେଉଁ ମାନେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ?
ଉତ୍ତର: ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ସେସବୁ ଏତେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିଛି । ମୋର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । କିଏ ଲ୍ୟାବ ଟେକନ୍ନିସିଆନ ହୋଇଛନ୍ତି । କିଏ ମାନବ ସମ୍ବଳର ମ୍ୟାନେଜର ଏପରି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଚମ୍ପା ରାସପେଦା ଯିଏକି ଦିଦାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଛରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କେତେ ସହଯୋଗ ରହିଥାଏ ?
ଉତ୍ତର: ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାରଲୋକଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଛି । ଭଉଣୀ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ବି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ କରେ । କେବେ ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ପତ୍ନୀ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ମୋର ଦ୍ବାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେତିକିରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏଥିପାଇଁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଏନାହିଁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଗାଡି କିଣିବା ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନକୁ ପଛ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ନିଟ୍ ଆଡମିସନ ଆରମ୍ଭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ ହୁଏ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ହୁଏ । ଆମେ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନକୁ ବଡ଼କରି କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ବଣ୍ଡା ଯୁବକ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଆଡମିଶନ କରିବାର ଥିଲା । ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡି କିଣିବାର ସ୍ବପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଟ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଗାଡି କିଣିବାର ସ୍ବପ୍ନ ପୂରା କରିପାରିନଥିଲି । ଏଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି । ମୋ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ ନହେଲେ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଣ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି
ଉତ୍ତର: ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା । 10 ଜଣ ଡାକ୍ତର ତିଆରି କରିବା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ହେବେ । ବାକି ଆଉ 8 ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି କି ?
ଉତ୍ତର: ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ । କାମ କରିବା କଥା କରିଚାଲିଛୁ । ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆଶା ନାହିଁ । ।
‘ଗୁରୁଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଦେବତା’
ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦିଦାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚମ୍ପା ରାସପେଦା କୁହନ୍ତି, ‘ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବତା ଭାବେ । ଏଭଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋତେ ନେଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏହି ଗୁରୁ ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା । ଡାକ୍ତର ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଭାବେ ସାର୍(ଉତ୍କଳ କେଶରୀ) ମାଗିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ।’
ଉତ୍କଳକେଶରୀ ଗଢିଥିବା କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:
ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ କେଶରୀ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଆଦିମ ଜନଜାତିର ବଣ୍ଡା ଯୁବକ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ଓ ଦିଦାୟୀ ଜନଜାତିର ଝିଅ ଚମ୍ପା ରାସପେଦା ଯେଉଁମାନେ ନିଟ୍ ପରିକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ MBBS କରୁଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଏଚଆର୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଳେଳେ ଜଣେ ଆରଆଇ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି କିଛି ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ ।
