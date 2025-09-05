ETV Bharat / state

ଏମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଆଦିବାସୀ ମୂଲକରେ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଦୀପ

ମାଲକାନଗିରିର ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ । ନିଜ ସ୍ବପ୍ନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ।

TEACHERS DAY 2025 SPECIAL STORY
TEACHERS DAY 2025 SPECIAL STORY (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 5, 2025 at 7:06 PM IST

ଗୁରୁ ଦିବସ ସ୍ପେଶାଲ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ

ଗୁରୁବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ବର , ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ତଶ୍ମୈଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ

Utkal Keshari Das Malkangiri Teacher ମାଲକାନଗିରି: ଜନ୍ମ ଦିଏ ମା’...ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁ...ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକର ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି...ଜୀବନର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ...ଗୁରୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବିନା ଆଗକୁ ବଢିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ । ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ । ଗୁରୁ ଦିବସ ସ୍ପେଶାଲରେ ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯିଏକି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିମ ଜନଜାତି ଓ ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ଯତ ଗଢିବାରେ ସହାୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।

ଆଦିବାସୀ ମୂଲକରେ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଦୀପ (ETV Bharat Odisha)

ପଥରରେ ହସ ଫୁଟାନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢନ୍ତି:

ଗୁରୁ ନିହାଣ ମୁନରେ ପଥରରେ ବି ଫୁଟାନ୍ତି ହସ, ଅନ୍ଧାରରେ ଦୀପ ଶିକ୍ଷା...ଦୁଇ ହାତରେ ଗଢନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସଫଳତା ପଛରେ ଗୁରୁଙ୍କ ହାତ ଥାଏ । ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଜୀବନର ବାଟ ସହଜ ନଥାଏ । କୁମ୍ଭକାର ଯେପରି କଞ୍ଚାମାଟିକୁ ଆକାର ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ଗଢି ଦିଅନ୍ତି । ଗୁରୁ ସେପରି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ।

ଆଦିବାସୀ ମୂଲକରେ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଦୀପ
ଆଦିବାସୀ ମୂଲକରେ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଦୀପ (ETV Bharat Odisha)

ଗୁରୁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...

ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବଡକିୟା ଗାଁର କରୁଣାକର ଦାସ ଓ ବିଳାସିନୀ ଦାସଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ । ସେ ପ୍ରଥମେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା କଲୋନରା ବ୍ଲକ ରେଖାପଦର ଅପ୍ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଏସଏସଡି ଗାର୍ଲସ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ୨୦୧୯ରୁ ୨୦୨୫ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ମୁଦୁଲିପଡା ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଏସଏସଡି ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୨୫ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ଖଇରପୁଟ୍ ବ୍ଲକ କଦମ୍ବଗୁଡା ସ୍ଥିତ ବଡବେଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ।

Utkal Keshari Das Malkangiri Teacher
ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ଗାଁରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା (ETV Bharat Odisha)

ଡାକ୍ତର ସ୍ବପ୍ନରେ ଡେଣା ଲଗାଇଥିଲେ ଗୁରୁ ଉତ୍କଳ:

ଆଗକୁ ବଢିବେ ଡାକ୍ତର ହେବେ....ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବ ବଢାଇବେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ...ସ୍ବପ୍ନ ଆଜି ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଚମ୍ପା ରାସପେଦା...ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନରେ ଡେଣା ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ । ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ କଦମ୍ବଗୁଡା ସ୍ଥିତ ବଡବିଲ ଏସଏସଡି ହାଇସ୍କୁଲର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲେ ମାଲକାନଗିରିର ପ୍ରତିନିଧି ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ ।

Utkal Keshari Das Malkangiri Teacher
ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କ ସହ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ଓ ଗୁରୁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ: ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅନେକ ପିଲା ନିଟ୍‌ରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ, ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଚିହ୍ନନ୍ତି ?

ଉତ୍ତର: ଶିକ୍ଷକତା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଛିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ । କେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିଏ ପାଠରେ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି କିପରି ଆଗକୁ ବଢିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ । ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆମ ଦାୟିତ୍ବ ।

Utkal Keshari Das Malkangiri Teacher
ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ଅବସର (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ: ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ମାଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ମନରେ ଭୟ ଥିଲା କି ?

ଉତ୍ତର: ଯେତେବେଳେ ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲି ମନରେ ଟିକେ ଭଲ ରହିଥିଲା । ଲୋକେ ମୋତେ ଡରାଉଥିଲେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଭୂକ୍ଷେପ କରିନଥିଲି । ଆର୍ମିରେ ଯାଇଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଲଢିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା । ସେତେବେଳେ ମାହୋଲ ବି ସେପରି ଥିଲା । ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲୋକେ ବି ବହୁତ ସରଳ । ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ।

Utkal Keshari Das Malkangiri Teacher
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମଙ୍ଗଳା ଓ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ: ତୁଳସୀକୁ କିପରି ଚିହ୍ନନ୍ତି ?

ଉତ୍ତର: ପାଠପଢା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ । ଏହା ସହ କ୍ଲାସ ବାହାରେ ବି କିଛି ପିଲା ପାଠକୁ ନେଇ ଏକାଗ୍ରତ ଥାଆନ୍ତି । ପିଲାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ । କିଛି ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମା’ ପାଠ ପଢି ନଥାନ୍ତି । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁନି ସେମାନଙ୍କର ଅଛି କିଏ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ? କେଉଁ ମାନେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ?

ଉତ୍ତର: ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ସେସବୁ ଏତେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନିଟ୍‌ ପରୀକ୍ଷା ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିଛି । ମୋର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । କିଏ ଲ୍ୟାବ ଟେକନ୍ନିସିଆନ ହୋଇଛନ୍ତି । କିଏ ମାନବ ସମ୍ବଳର ମ୍ୟାନେଜର ଏପରି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ।

ନିଜ ସ୍ବପ୍ନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ: ଚମ୍ପା ରାସପେଦା ଯିଏକି ଦିଦାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଛରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କେତେ ସହଯୋଗ ରହିଥାଏ ?

ଉତ୍ତର: ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାରଲୋକଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଛି । ଭଉଣୀ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ବି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ କରେ । କେବେ ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ପତ୍ନୀ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ମୋର ଦ୍ବାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେତିକିରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏଥିପାଇଁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଏନାହିଁ ।

ମାଲକାନଗିରିର ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ
ମାଲକାନଗିରିର ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ: ଗାଡି କିଣିବା ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିଟ୍‌ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନକୁ ପଛ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ ?

ଉତ୍ତର: ନିଟ୍‌ ଆଡମିସନ ଆରମ୍ଭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ ହୁଏ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ହୁଏ । ଆମେ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନକୁ ବଡ଼କରି କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ବଣ୍ଡା ଯୁବକ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଆଡମିଶନ କରିବାର ଥିଲା । ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡି କିଣିବାର ସ୍ବପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଟ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଗାଡି କିଣିବାର ସ୍ବପ୍ନ ପୂରା କରିପାରିନଥିଲି । ଏଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି । ମୋ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ ନହେଲେ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେବ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଣ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି

ଉତ୍ତର: ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା । 10 ଜଣ ଡାକ୍ତର ତିଆରି କରିବା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ହେବେ । ବାକି ଆଉ 8 ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ।

Utkal Keshari Das Malkangiri Teacher
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମଙ୍ଗଳା ଓ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ: ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି କି ?

ଉତ୍ତର: ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ । କାମ କରିବା କଥା କରିଚାଲିଛୁ । ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆଶା ନାହିଁ । ।

Utkal Keshari Das Malkangiri Teacher
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉତ୍କଳଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

‘ଗୁରୁଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଦେବତା’

ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଟ୍‌ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦିଦାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚମ୍ପା ରାସପେଦା କୁହନ୍ତି, ‘ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବତା ଭାବେ । ଏଭଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋତେ ନେଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏହି ଗୁରୁ ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା । ଡାକ୍ତର ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଭାବେ ସାର୍‌(ଉତ୍କଳ କେଶରୀ) ମାଗିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ।’

Utkal Keshari Das Malkangiri Teacher
ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି (ETV Bharat Odisha)

ଉତ୍କଳକେଶରୀ ଗଢିଥିବା କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:

ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ କେଶରୀ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଆଦିମ ଜନଜାତିର ବଣ୍ଡା ଯୁବକ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ଓ ଦିଦାୟୀ ଜନଜାତିର ଝିଅ ଚମ୍ପା ରାସପେଦା ଯେଉଁମାନେ ନିଟ୍ ପରିକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ MBBS କରୁଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଏଚଆର୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଳେଳେ ଜଣେ ଆରଆଇ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି କିଛି ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ ।

Utkal Keshari Das Malkangiri Teacher
ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ, ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ କିଶୋର (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

