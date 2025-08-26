ETV Bharat / state

ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ ରଣା ପାଇବେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର: ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ - NATIONAL TEACHER AWARD

ମାଲକାନଗିରିର ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା ପାଇବେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର । ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ।

ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇବେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର
ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇବେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର (Etv Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 26, 2025 at 8:04 PM IST

2 Min Read

ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରିର ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା ପାଇବେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର । ଚଳିତବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି । ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।

ଚଳିତବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସାରା ଦେଶରୁ 45 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସମ୍ମାନ । ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡିଶାର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ । ସେମାନେ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରୁକୋଣ୍ଡା କନ୍ଦେଲ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା ଓ କୋରାପୁଟ ପିଏମଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ତରୁଣ କୁମାର ଦାଶ । ଆସନ୍ତା ଗୁରୁ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଚେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ।

ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି
ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି (Etv Bharat Odisha)

ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଦେଲ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା । ଆଦିବାସୀ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅସିଛନ୍ତି ।

ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ ରଣା
ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ ରଣା (Etv Bharat Odisha)

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସମ୍ମାନ

ଏହି ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ରାଶି ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇନ୍ତି ।

ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଟୁଇଟ କରି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ।
ଟୁଇଟ କରି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି । (Etv Bharat Odisha)

ଅପର ପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହୋନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜ ଟୁଇଟର୍ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା ଓ ତରୁଣ କୁମାର ଦାଶଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ନବୀନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଅସାମାନ୍ୟ ଅବଦାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ।‘

ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପରେ କନ୍ଦେଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେମିତି ହୁଏ Stingless Bee ଚାଷ ? ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ମହୁ, ଦାମ୍‌ ଆକାଶ ଛୁଆଁ - STINGLESS BEE FARMING

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ: ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ - FLAG HOISTING HAPPENS EVERY DAY

ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରିର ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା ପାଇବେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର । ଚଳିତବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି । ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।

ଚଳିତବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସାରା ଦେଶରୁ 45 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସମ୍ମାନ । ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡିଶାର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ । ସେମାନେ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରୁକୋଣ୍ଡା କନ୍ଦେଲ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା ଓ କୋରାପୁଟ ପିଏମଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ତରୁଣ କୁମାର ଦାଶ । ଆସନ୍ତା ଗୁରୁ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଚେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ।

ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି
ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି (Etv Bharat Odisha)

ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଦେଲ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା । ଆଦିବାସୀ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅସିଛନ୍ତି ।

ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ ରଣା
ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ ରଣା (Etv Bharat Odisha)

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସମ୍ମାନ

ଏହି ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ରାଶି ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇନ୍ତି ।

ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଟୁଇଟ କରି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ।
ଟୁଇଟ କରି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି । (Etv Bharat Odisha)

ଅପର ପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହୋନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜ ଟୁଇଟର୍ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା ଓ ତରୁଣ କୁମାର ଦାଶଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ନବୀନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଅସାମାନ୍ୟ ଅବଦାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ।‘

ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପରେ କନ୍ଦେଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେମିତି ହୁଏ Stingless Bee ଚାଷ ? ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ମହୁ, ଦାମ୍‌ ଆକାଶ ଛୁଆଁ - STINGLESS BEE FARMING

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ: ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ - FLAG HOISTING HAPPENS EVERY DAY

For All Latest Updates

TAGGED:

MALKANGIRI TEACHER BASANT RANATEACHER AWARDCM MOHAN CHARAN MAJHIMALKANGIRI NEWSNATIONAL TEACHER AWARD

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.