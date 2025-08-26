ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରିର ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା ପାଇବେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର । ଚଳିତବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି । ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।
ଚଳିତବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସାରା ଦେଶରୁ 45 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସମ୍ମାନ । ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡିଶାର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ । ସେମାନେ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରୁକୋଣ୍ଡା କନ୍ଦେଲ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା ଓ କୋରାପୁଟ ପିଏମଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ତରୁଣ କୁମାର ଦାଶ । ଆସନ୍ତା ଗୁରୁ ଦିବସ ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଚେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ।
ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଦେଲ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା । ଆଦିବାସୀ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅସିଛନ୍ତି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସମ୍ମାନ
ଏହି ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ରାଶି ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇନ୍ତି ।
ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଅପର ପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହୋନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜ ଟୁଇଟର୍ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୫ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁମାର ରଣା ଓ ତରୁଣ କୁମାର ଦାଶଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ନବୀନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଅସାମାନ୍ୟ ଅବଦାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ।‘
ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପରେ କନ୍ଦେଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି
