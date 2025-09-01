ମାଲକାନଗିରି: ସାବେରୀ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଫସିଥିବା ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର । 20 ଘଣ୍ଟା ଫସି ରହିବା ପରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା । ସୁକୁମା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୋତାମାଟେରୁ ଗାଁ ଯୁବକ ଇର୍ମା ସୋଡି ଉଦ୍ଧାର । ହେଲିକପ୍ଟର ଜରିଆରେ ନଦୀ ମଝିରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସିଆରପିଏଫ୍ । ଗତକାଲିଠୁ ନଦୀ ମଝିରେ ଫସିଥିଲେ ଯୁବକ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଟାପାକା ପଂଚାୟତର କୋତାମାଟେରୁ ନିକଟସ୍ଥ ସାବେରୀ ନଦୀରେ ୨୦ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସିଥିଲେ ଶ୍ରମିକ । ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ମାଲକାନଗିରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡିଥିଲେ । ନଦୀରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ମାଲକାନଗିରି କିମ୍ବା ସୁକମାର ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନଦୀରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଭୟ କରିଥିଲେ । ବୋଟ ମଧ୍ୟ ପାଣିକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲା । ସାବେରୀ ନଦୀ ପ୍ରାୟ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଥିବା ବେଳେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ କ୍ଷୀପ୍ର ଥିଲା ।
ତେବେ ସୁକମା ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ହେଲିକେପ୍ଟର ଯୋଗେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି କତାମାଟେରୁ ଗ୍ରାମର ଇର୍ମା ସୋଡି ଏକ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାର ନାଡିଗୁଫା ତେଲାବର୍ତୀ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେ କାମ କରିବା ପରେ ସଂଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଦଶୀ ଡଂଗା ଓଲଟି ପଡିଥିଲା। ଇର୍ମା ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଏକ ଗଛ ବୁଦାକୁ ଧରି ଅଟକି ରହିଲେ ।
ସେଠାରେ ରାତି ତମାମ ସେଭଳି ଗଛକୁ ଜାବୁଡି ଧରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆହରହ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳୁ କୋତାମାଟେରୁ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ଇର୍ମା ଫସିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଜଗଦଲପୁର ଠାରୁ ହେଲିକେପ୍ଟର ମଗାଯାଇଥିଲା । ସୁକମା ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ହେଲିକେପ୍ଟର ଯୋଗେ ନଦୀ ମଝିରେ ଦୌଡିରେ ଓହ୍ଲାଇ ଇର୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ଇର୍ମାକୁ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଦୀର୍ଘ ୨୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ପାଣିରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ତାଂକର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡାକ୍ତର ବିପଦମୁକ୍ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏବେ ଇର୍ମା ସୁକମା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ସୁକମା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି