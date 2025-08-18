Heavy Rain Malkangiri ମାଲକାନଗିରି: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି 2 ଫୁଟର ପାଣି । ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୋଟୁ ସମେତ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅଟକି ରହିଛି ଗାଡିମୋଟର । ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଭୁଶୁଡିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଚେରୀ ।
ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲିଛି 2 ଫୁଟର ପାଣି:
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗିଛି । ଗତକାଲି(ରବିବାର) ରାତିରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୩୨୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଥିବା କାଙ୍ଗୁରୁକୁଣ୍ଡା ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲିଛି ୨ଫୁଟର ପାଣି । ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପୋଲ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି । ପୋଲ ଉପରେ ୨ ରୁ ୩ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।
ଆନ୍ଧ୍ର-ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ:
ମାଲକାନଗିରିର କାଙ୍ଗୁରୁକୋଣ୍ଡା, ଏମ-ଭି ୯୦ ନମ୍ବର ପୋଲ ଓ କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପଟେରୁ ପୋଲ ଉପରେ ଉପରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଫୁଟର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଲିମେଳା ପୋଲିସ ପୋଲ ପାର ହେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଦଉଡି ବନ୍ଧାଯାଇ ଯାତାୟତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବସ୍ ସେଠାରେ ଅଟକି ରହିଛି । ଏହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲଙ୍ଗାନାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ଘରେ-ଦୋକାନରେ ପଶିଲା ପାଣି:
ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଲା ବର୍ଷା ପାଣି । ଦୋକାନ-ବଜାର ଘର ବର୍ଷା ପାଣି ଲହଡି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଫଳରେ ନାନା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ପଶି ବ୍ୟାପକ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା:
ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଦେଇ ଯାଇଥିବ ୩୨୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଏସ୍ପି ଅଫିସ ନିକଟରେ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ୩ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଜମିବାରୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଓ ଛୋଟ ଗାଡି ଯିବା ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି ।
ଭୁଶୁଡିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଚେରୀ:
ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡି ଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ଯ ଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ:
ସେପଟେ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ କାଙ୍ଗୁରୁକୋଣ୍ଡା ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । କାଲିମେଳା ବିଡିଓ, ମୋଟୁ ତହସିଲଦାର ଓ କାଲିମେଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପୋଲ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ; ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଛୁଟି
Rain Alert: ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ, ୩ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
ମାଲକାନଗିରିକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ:
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି । ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ସେମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍କୁଲ-ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛୁଟି:
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଥିବାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପରି ଅସୁବିଧା ହୁଏ:
ଯାତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ମାଲକାନଗିରିରୁ କାଲିମେଳା ଯାଉଥିଲି । କାଙ୍ଗୁରୁକୋଣ୍ଡା ବ୍ରିଜରେ ଅଧିକ ପାଣି ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତାୟତରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପରି ସମସ୍ୟା ହୁଏ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲେ ଯାତାୟତରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ।
ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ:
ସେହିପରି ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଯାତାୟତରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏପରି ସ୍ଥିତି 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ରହିବ । ଆମେ ଏକ ଦାବି କରୁଛୁ, ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ମହିଳାମାନେ ନାନା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି ।’
ନୂଆ ବ୍ରିଜ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଦାବି:
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭବତୋଷ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ପଟରୁ ବ୍ରିଜରେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି । ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛୁ । ଏଠି ପାଖାପାଖି 100 ଉପରେ ଗାଡି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡା ହୋଇଛି । ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂଆ ବ୍ରିଜ କାମ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଗଲେ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ । ’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି