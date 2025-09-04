ETV Bharat / state

ଆମ୍ଲିବେଡାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଦିଦାୟୀ ଝିଅ ଚମ୍ପାଙ୍କୁ କଲେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ - NEET SUCCESS STORY ODISHA

ଆଦିମ ଦିଦାୟୀ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ ଚମ୍ପା ରାସପେଦା ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ।

NEET success story Odisha
NEET success story Odisha (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2025 at 9:29 AM IST

ମାଲକାନଗିରି: ଚମ୍ପାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଆଦିମ ଦିଦାୟୀ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ ଚମ୍ପା ରାସପେଦା ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ । ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋରୁକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଆମ୍ଲିବେଡା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ 30ହଜାର ଟଙ୍କା ଚମ୍ପାଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ସହ ଗାଁରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଚମ୍ପାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
ଚମ୍ପାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ (ETV Bharat Odisha)

ଚମ୍ପାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ:

ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚମ୍ପାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଏହାସହ ଚମ୍ପାଙ୍କ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ରହିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଅନେକ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଗାଁରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ । ଚମ୍ପାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ଉତ୍ତରୀୟ, ଏକ ଫୋନ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ ସେ । ଆମ୍ଲିବେଡା ଗାଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି, ତେଣୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଗ୍ରାମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେପରିକି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଜୁଳି, ଆବାସ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ଵରାନିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଚମ୍ପାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଚମ୍ପାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ETV Bharat Odisha)


ଏପରି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:

ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଚମ୍ପାଙ୍କ ଗାଁ ଆମ୍ଲିବେଡାକୁ ଆସିଛି, ସେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲ, ତାହା ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିଛି । ଯାହା ବହୁତ୍ ପ୍ରେରଣଦାୟୀ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଫଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ, କାରଣ ସେ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ସେ ଆଦିମ ଦିଦାୟୀ ଜନଜାତି ସମାଜର ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ । ସେ ଡ଼ାକ୍ତର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ । ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢାରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ, ସେଥି ପ୍ରତି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଠ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ।"

Champa First tribal doctor Odisha
Champa First tribal doctor Odisha (ETV Bharat Odisha)

ଚମ୍ପାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଉପହାର :

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, ମୋବାଇଲ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଚମ୍ପାଙ୍କୁ ପଢାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ତେଣୁ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଏକ ମୋବାଇଲ ସେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମେଡିକାଲ ପାଠପଢା ପୁସ୍ତକ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁସ୍ତକ କିଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ।

ଆମ୍ଲିବେଡା ଗାଁରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ
ଆମ୍ଲିବେଡା ଗାଁରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ (ETV Bharat Odisha)

ଆମ୍ଲିବେଡାବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:

ଏହି ଅବସରରେ ଅମ୍ବଳିବେଡା ଓ ବାୟାପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଅମ୍ବଳିବେଡା ଗ୍ରାମରେ କାଜୁ ଚାଷ କରିବାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଥିବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ପାଇଁ ସମନ୍ଵିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କାଜୁ ପ୍ରସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ବାରା ସେହି ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଡଗ୍ ୱେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ।ଏହାସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ଯ ନିଜ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ ।

NEET success story Odisha
NEET success story Odisha (ETV Bharat Odisha)

ଚମ୍ପାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଚମ୍ପାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମନ୍ଵିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ହଳଧର ଶବର ଓ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମିଳା ମାଝୀ, କୋରକୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅମୂଲ୍ୟ ସାହୁ, ଦିଦାୟୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

