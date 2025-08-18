ETV Bharat / state

Exclusive: ଔଷଧ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବା ଇଲାକାରୁ, ରୋଗ ଭଲ କରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ନେବେ ଚମ୍ପା ରାସପେଦା - CHAMPA RASPEDA NEET

ପ୍ରଥମ ଦିଦାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ ଚମ୍ପା ରାସପେଦା ହେବେ ଡାକ୍ତର । ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଠାରେ ନିଟ୍‌ରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2025 at 7:04 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ପାହାଡ ଛାତିକୁ ଚିରି, ଶିକ୍ଷାର ଦୀପ ହୋଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି ଚମ୍ପା...ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଯେପରି ନିଜ ବାସ୍ନାରେ ଚର୍ତୁଦିଗକୁ ମହକାଇ ଦିଏ, ଜନଜାତିର ଝିଅ ଚମ୍ପା ରାସପେଦା ଦିଦାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢାର ଯାତ୍ରା ଫୁଲ ପରି ନୁହେଁ ଗୋଲାପର କଣ୍ଟା ଭଳି କଣ୍ଟକିତ ଥିଲା । ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ, ଝଡଝଞ୍ଜାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଦିଦାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜ ନାଁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଭାବେ ନିଟ୍‌ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା କିପରି ଥିଲା ? ମାଲକାନଗିରିରୁ ବାଲେଶ୍ବର...ଆଉ ଏବେ ଡାକ୍ତର ହେବେ ଚମ୍ପା । ‘ETV Bharat’କୁ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ଥିବା ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଚମ୍ପା ରାସପେଦା । ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ।

ଚମ୍ପା ରାସପେଦାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...

ଆଦିମ ଜନଜାତି ଦିଦାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଟ୍‌ କ୍ଲିଅର କରିବା ପରେ ଏବେ ସେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରୁକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଆମ୍ଲିବେଡା ଗାଁର ଦିଦାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ 23 ବର୍ଷୀୟା ଚମ୍ପା ରାସପେଦା । ଚମ୍ପା ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ବାଲେଶ୍ବର ସହରର ଇରୋଡଭ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲେ । ଏଠାରେ ରହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଚମ୍ପା ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ନିଟ୍‌ କ୍ଲିଅର କରିବା ସହ ୬୬ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ରଖିଛନ୍ତି ।

ଚମ୍ପାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବର ସମ୍ବାଦଦାତା ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ...


ପ୍ରଶ୍ନ: ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥାଏ ?

ଉତ୍ତର: ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥାଏ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତି । ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତି ତା ଉପରକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ପଢି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅଧାରୁ ରହିଯାଆନ୍ତି । ତା ପରେ କିଏ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଏ ତ କିଏ ଘରେ ରହି ମଜୁରୀ କାମଦାମ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି । ମୋ ଗାଁର ବହୁତ ପିଲା ଏବେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ କରି କିଏ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାସ କରି ଆଉ ପାଠ ପଢି ନ ପାରି ଅନେକ ଲୋକ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ।



ପ୍ରଶ୍ନ: ମାଲକାନଗିରିରୁ ବାଲେଶ୍ୱର କେମିତି ଆସିଲେ ? ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାହାର ହାତ ରହିଛି ?

ଉତ୍ତର: ମୋର ଉତ୍କଳ ସାରଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳେ, ତା ପରେ ସାରଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଦେଖା ହୋଇ ପାରିଲାନି । ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସାରିଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଆଡ଼ମିଶନ ହୋଇ ସାରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ସାର ଆମ ଘରକୁ କଲ କଲେ । କହିଲେ ପିଲାଟା ଭଲ ପଢୁଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ଦେବା ପାଇଁ । ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା । ମୁଁ ଘରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ଅର୍ଥାଭାବ ପାଇଁ । ଯଦି ମୋ ଭାଇ ପଢିବ ମୁଁ ରହିଯିବି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପଢିବି ମୋ ଭାଇ ରହିଯିବ । ସେମିତି ପଢୁଥିଲୁ ଆମେ । ଏବେ ଭାଇ ଘରେ ରହିଯାଇଛି ପଢି ପାରୁନି । ବାବା ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରନ୍ତି । ଆମେ 7 ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଚାରି ଭାଇ, ଭଉଣୀ ତିନିଜଣ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: କେତେଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ?

ଉତ୍ତର: ପ୍ରଥମେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ସେ ମୂଳରୁ ହିଁ ପାଠ ପଢିନି । ସେ ସମୟରେ ପଇସାର ଅଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ପଟେ ମାନନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଝିଅ ହେଉକି ପୁଅ ତାକୁ ଘର ରଖନ୍ତି । ପୁଅ ଛୁଆକୁ ବାହା ଦିଅନ୍ତି ଝିଅ ଘର ସମ୍ଭାଳନ୍ତି । ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଭାଇ ପଢୁଥିଲେ ଆଉ ପଢୁ ନାହାନ୍ତି । ବଡ଼ ଭଉଣୀ କିଛି ବି ପାଠ ପଢିନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧାରୁ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ।



ପ୍ରଶ୍ନ: ବାଲେଶ୍ୱରରେ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, ଏଥି ପାଇଁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଆଯାଇଛି ?

ଉତ୍ତର: ଉତ୍କଳ ସାର ମୋତେ ସେଇଠୁ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସିନ୍ଧୁମତି ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଥିଲେ । ସେ ମୋର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଝନ୍ତି, ଯେତିକି ବହିପତ୍ର ସବୁ କିଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ସାର ହିଁ ତୁଲାନ୍ତି । ସେଇଠି ରହି ମୁଁ ଇରୋଡଭ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ କୋଚିଂ ନେବାପାଇଁ ଆସିଥିଲି । ପ୍ରଥମେ ଆସି ମୁଁ ନର୍ଭସ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା । ମୋ ପାଠର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରି ପାରେନି । ଏତେବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ଏ ସବୁ । ଧୀରେ ଧୀରେ ସାର ମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ । ସବୁ ସାର ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଇରୋଡଭରେ କେବେ ମୋତେ କେହି ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରି ନାହାନ୍ତି ।

ପ୍ରଶ୍ନ: କେଉଁଠି ଆଡ଼ମିଶନ ହେବେ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେଣି ?

ଉତ୍ତର: ଫକୀର ମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିଶନ କରିବି ।



ପ୍ରଶ୍ନ: ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିଥିଲ ?

ଉତ୍ତର: ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଜଲଦି ଜଲଦି ସାର କହିଦେଲେ ବି ମୁଁ ଧରି ପାରୁ ନଥିଲି । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶେଷ ବେଞ୍ଚରେ ବସେ, ସାର ମାନେ କୁହନ୍ତି ତୁ ଆଗକୁ ଆସିକି ବସ । ଏମିତି କରି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଡାକ୍ତର ହେବାପରେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ରହିବ ?

ଉତ୍ତର: ଡାକ୍ତର ହେବାପରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ସେବା କରିବି । ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ ମୋ ଗାଁକୁ ଦେଖିକି ଆସିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ଅଭାବ । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝି ସାରିଛି । ମୁଁ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବି ।



ପ୍ରଶ୍ନ: ଗାଁଲୋକେ କିପରି ଔଷଧ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ ଆଵଶ୍ୟକତା ରହିଛି ?

ଉତ୍ତର: ସେମାନେ ଔଷଧ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି । ଏଇଥି ପାଇଁ ବୋଧେ ଲୋକ ଡରିକି ଔଷଧ ଖାଉ ନାହାନ୍ତି ଔଷଧ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି । ମୋ ନିଜ ମା’ କଥା କହୁଛି, ସେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଡରେ, ମୋତେ ପଚାରିକି ଔଷଧ ଖାଏ । ମୁଁ ଯଦି ଦୁଇଦିନ ନ ରହିବି ସେ ଔଷଧ ଖାଏ ନାହିଁ । କେଉଁ ଔଷଧ କାହା ପରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନ ଜାଣିପାରି ଡରି ଯାଆନ୍ତି । ଯେତିକି ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି ନ ହେଲେ ସେଇମିତି ଔଷଧ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି । କାହାର ବି ଅତି ଦେହ ଖରାପ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ । ଔଷଧ ନ ଖାଇକି ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, ରାସ୍ତା ତ ଠିକ ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଜ୍ୱର ରୋଗୀକୁ ୩୦/୪୦ କିଲୋମିଟର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇକି ଯିବା ତା ହେଲେ ବାଟରେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ । ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବାଟ ନେଇକି ଟାଇମ ଅଭାବ ପାଇଁ ପାଖରେ ଗୁଣି ଗାରେଡି ଅଛି ସେଇଠି ଦେଖେଇ ନେବା ଏମିତି କୁହନ୍ତି । ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗୁଣି ଗାରେଡି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବି ।

ଚମ୍ପାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କଣ କୁହନ୍ତି ?

ଚମ୍ପାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ମୁଖ୍ୟ ସପନ କୁମାର ଖିଲାର କହିଛନ୍ତି, ‘ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସ ସେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ଗତବର୍ଷ ସେ ମୋ ସହ ମଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯିବ ତା ପାଖରୁ କିଛି ଚାର୍ଜ ନେବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ଆପଣ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ । ମୁଁ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲି ଏବଂ ସେ ପିଲାକୁ ଆମେ ପଢ଼ାଇବା ପରେ ସେ ସଫଳ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେବି ବୋଲି ଜାଣି ନଥିଲି । ତା ଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ଯେ ଚମ୍ପା ଆସିଲା, ଚମ୍ପାର ବି ସମାନ ଅସୁବିଧା ଥିଲା । ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଟଙ୍କାଟିଏ ନେଇନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ହେଲେ ଅର୍ଥାଭାବ ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲୁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ।’

ଚମ୍ପାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ ନିଅନ୍ତି ସିନ୍ଧୁମତି ଦାସ:

ଚମ୍ପାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖି ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିବା ସିନ୍ଧୁମତି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ପାଖରେ ଚମ୍ପା ରୁହେ, ତାର ଖାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ମୁଁ ବୁଝେ । ତାକୁ ଆଣି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଛାଡିବା କାମ ମଧ୍ୟ କରେ । ପରୀକ୍ଷାରେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ପାଠ ପଢିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ । କେତେବେଳେ ଖାଇବ ନ ଖାଇବ ସବୁକିଛି ବୁଝିଥାଏ । ’

ପ୍ରଥମ ଦିଦାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅ ଚମ୍ପା ରାସପେଦା ହେବେ ଡାକ୍ତର (ETV Bharat Odisha)

ଚମ୍ପାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଇଟିଭି ଭାରତ ଅନେକ ଅକୁହା କଥାକୁ ସାଉଁଟି ଥିଲା । ଚମ୍ପା ତାଙ୍କର ଗାଁ କଥା, ସେଠାକାର ଚଳଣି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ । ତେବେ ମାଲକାନଗିରିର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଆମ୍ଲିବେଡା ଗାଁ...ଯେଉଁଠି ମାଟ୍ରିକ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢିବା କାଠିକର ପାଠ । ପଇସା ଅଭାବରୁ କିଏ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ପଳାଏ, କାହା ପାଠରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୁଏ । ଏପରିକି କାହା ଘରେ ଜଣେ ପାଠ ପଢିଲେ ଜଣେ ଘରେ ବସେ । ଯେଉଁଠି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଭୟ କରି ଡରିକି ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତି ଲୋକେ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ଏବେ ରୋଗ ଭଲ କରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଦିଦାୟୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଇତିହାସରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚମ୍ପା ରାସପେଦା । ଯାହାକି ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

