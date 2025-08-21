ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର IPS ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମୋହନ ସରକାର 17 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଫିସର ଓ ଜଣେ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ଆଜି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସନ୍ତୋଷ ବାଲାଙ୍କୁ SFSL ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାିଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କୁ ଆଇଜି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଭିଜନିଂ ଭାବେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଗଜଭିଏ ସତୀଶ କୁମାର ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଆର୍ମଡ୍ ପୋଲିସ IG ତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କୌଶଲଙ୍କୁ EOW ଆଇଜି ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି।
ପୁରୀ ଏସପି ଭାବେ ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତୀକ ସିଂହଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କିଛି ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଏସପି ଭାବେ ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପ୍ରତୀକ ସିଂହଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। ପିନାକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଉଥିବା ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଏସପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
