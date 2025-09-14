ETV Bharat / state

ମହାନଦୀକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାର, ଏମିତି କହିଲେ ଟାଉନ ପ୍ଲାନର

ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ରେଖା ଭାବେ ପରିଚିତ ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

Mahanadi River
Mahanadi River (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 14, 2025 at 4:41 PM IST

4 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାନଦୀ ନଦୀତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶ ନେଇ ଫିଟିଛି ବାଟ । 'ବାରଣାସୀ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜ' ଢାଞ୍ଚାରେ ନଦୀ ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାରେ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନଦୀ ଘାଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ନଦୀର ଭୌଗଳିକ ସ୍ଥିତି, ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବହୁଳ ବିକାଶ ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । 'ମହାନଦୀ ରିଭର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବିକାଶ ଯୋଜନା'କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଜାତୀୟସ୍ତର ଭଳି ଯଦି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବହୁ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଟାଉନ ପ୍ଲାନର । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।

Revenue Minister Suresh Pujari on MAHANADI RIVERFRONT PROJECT (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାନଦୀର ତଟ ଏବେ ଝଲସିବ-

ଏହାର କୂଳରେ ଏବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ

ବନାରସ ଘାଟ, ପ୍ରୟାଗରାଜ ଘାଟ ଭଳି ଶୋଭା ପାଇବ

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୁଆଖିଆ ଏବଂ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି

ନଦୀର ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ରାଶିରେ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ହେବ ଉଦ୍ୟାନ

ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ

ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ବାଟ ଖୋଲିବ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ-

ମହାନଦୀ ରିଭର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୨୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । ତିନି ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୨୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସମ୍ବଲପୁରର ମନ୍ଦଲିଆରୁ ଚାଉଁରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ହେବ ମହାନଦୀ ତଟ ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୬୦ କୋଟି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡରା ନିକଟ କୂଆଖାଇ ଓ କୁଶଭଦ୍ରା ତଟ ବିକାଶ ପାଇଁ ୮୦ କୋଟି ।


ରାଜ୍ୟର ନଦୀକୂଳର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାନଦୀ ନଦୀକୂଳ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପର ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା.....


ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ତିନି ବର୍ଷ (୨୦୨୫-୨୬ ରୁ ୨୦୨୭-୨୮) ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏନେଇ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁରର ମନ୍ଦଲିଆରୁ ଚାଉଁରପୁର ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ନଦୀକୂଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ।



କାହା ଉପରେ ଫୋକସ ରହିବ-
ଜଗିଂ ଟ୍ରାକ୍, ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ, ଖୋଲା ଜିମ୍ , ଭୂଦୃଶ୍ୟ ପାର୍କ, ଉନ୍ନତ ଘାଟ, ସ୍ନାନ ଏବଂ ଆରତୀ ଘାଟ, ଥିମ୍ ପ୍ଲାଜା, ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍, ଶୌଚାଳୟ , ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ ।


ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଣ୍ଡରା ନିକଟରେ କୁଆଖାଇ ଏବଂ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀକୂଳର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 80 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି ।

କାହା ଉପରେ ଫୋକସ ରହିବ-
ଭାସମାନ ଜେଟି, ତାଲା ଫାଟକ , ସେତୁ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପଦଯାତ୍ରା, ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ସହିତ ଦୃଶ୍ୟବିନ୍ଦୁ, କାଫେଟେରିଆ, ଶୌଚାଳୟ, ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାପନ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମହାନଦୀ ନଦୀତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ; ତିନି ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 240 କୋଟି



ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଥୁବା ନଦୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ-

"ମହାନଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ । ମହାନଦୀ ନଦୀତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି । ତିନି ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୨୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚହେବ । 2 ଟି ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ତଟର ବିକାଶ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ମନ୍ଦଲିଆରୁ ଚଉଁରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀରେ ନଦୀକୂଳ ବିକାଶ । ଏଥିପାଇଁ ୧୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡରା ନିକଟ କୂଆଖାଇ ଓ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀରେ ନଦୀତଟ ବିକାଶ । ଏଥିପାଇଁ ୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ । ଓଡିଶାର ଜୀବନରେଖା ମହାନଦୀକୁ ପରିବେଶ, ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ । ମହାନଦୀ ଏବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ନିଦର୍ଶନ ଭାବେ ଉଭା ହେବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।

ପ୍ରକଳ୍ପର ବାସ୍ତବତା ସହଜ ନୁହେଁ-
"ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ବିକାଶ କଥା କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାର ବାସ୍ତବତା ସହଜ ନୁହେଁ । ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ସରକାର ଯେତିକି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସାବରମତୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ କଲେ ବହୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ । ବହୁ ନଦୀ ପାଣି ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି । କୁଶଭଦ୍ଦା ନଦୀରେ ପାଣି ଯିବାର ସୁଗମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ତା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ," ବୋଲି ଫୋନ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି ଟାଉନ ପ୍ଲାନର ପୀୟୂଷ ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ।


ଭାରତରେ ନଦୀ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ-

ଭାରତରେ ନଦୀ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ "ନମାମି ଗଙ୍ଗେ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ନଦୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ "ନମାମି ଗଙ୍ଗେ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର । ଯାହା ଏକ ସମନ୍ୱିତ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଶନ, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୁନ୍ 2014ରେ 'ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍' ଭାବରେ ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଜାତୀୟ ନଦୀ ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଯୁଗ୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ନମାମି ଗଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନଦୀ-ପୃଷ୍ଠ ସଫାସୁତୁରା, ଜୈବ-ବିବିଧତା ବଜାୟ, ବନୀକରଣ ଏବଂ ଜନସଚେତନତା ।



ଭାରତରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ନଦୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଅନେକ ନଦୀକୂଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବିକାଶାଧୀନ ରହିଛି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସାବରମତୀ ନଦୀକୂଳ, ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଗୋମତୀ ନଦୀକୂଳ, କୋଟାର ଚମ୍ବଲ ନଦୀକୂଳ ଏବଂ ଗୌହାଟୀର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀକୂଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଜାତୀୟ ନଦୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା (NRCP) ଏବଂ ନମାମି ଗଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳପଥକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।



ନଦୀକୂଳ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ-
ସହରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର: ସାବରମତୀ ପରି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମଡେଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।

ପରିବେଶ ପୁନରୁଦ୍ଧାର: ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସ୍ୱେରେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ସବୁଜ ବଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ସାର୍ବଜନୀନ ମନୋରଞ୍ଜନ: ବିକାଶରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍କ, ଚାଲିବା ପଥ, ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

