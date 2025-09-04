ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁରକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିବା ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 16ଟି ନୂଆ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରିଥିବାବେଳେ ଏହି ତାଲିକାରୁ ମଦନପୁର ରାମପୁର ବାଦ ପଡିଛି । ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି । NAC ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ମଦନପୁର ରାମପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗତ ୩୧ ତାରିଖ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ସମାରୋହରେ ୧୬ଟି ନୂତନ NAC ଏବଂ ୭ ଟି ନୂତନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁରର ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ NAC ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ତାଲିକାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ଏବଂ ଜୟପାଟଣାର ନାମ ରହିଥିବା ବେଳେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଛାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ
NAC ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ଆଜି ମଦନପୁର ରାମପୁର ସର୍ବସାଧାରଣ ତରଫରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆ ଯାଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଛାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ।
ଏନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସତ୍ୟଜିତ ଚାଟାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି,'କିଛି ଦିନ ତଳେ ସରକାର ଏନଏସି ଘୋଷଣା କଲେ । ହେଲେ ଏନଏସି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ସମସ୍ ପ୍ରକାର ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ମଦନପୁର ରାମପୁରକୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ମଦନପୁର ରାମପୁରକୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସରକାରକୁ ହିଁ ଜଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ।
ତେଣୁ ମଦନପୁର ରାମପୁରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି ବନ୍ଦ୍ ଡ଼ାକରା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯଦି ସରକାର ଦାବିକୁ ନ ଶୁଣିନ୍ତି ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସତ୍ୟଜିତ ଚାଟାର୍ଜୀ ।'
ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟାଏ ଦାବି- ମଦନପୁର ରାମପୁରକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା ସହ ଉପଖଣ୍ଡ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମରେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। କରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟାଏ ଦାବି ମଦନପୁର ରାମପୁରକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା ସହ ଉପଖଣ୍ଡ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ।'
ଏନଏସି ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ଟି ନାଁ ପଠା ଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କୁ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ନର୍ଲା ଓ ଜୟପାଟଣାକୁ ଏନଏସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମଦନପୁର ରାମପୁର କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ମ.ରାମପୁର ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା 7 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ପେରିଫେରିର ଜନସଂଖ୍ୟା 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମ.ରାମପୁରକୁ NAC ନୁହେଁ, ସବଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା
