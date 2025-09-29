ETV Bharat / state

ରାତିପାହିଲେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା, ଉତ୍ସବମୁଖର କଳାହାଣ୍ଡି

ଆସନ୍ତାକାଲି କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ବରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

Maa Manikeswari Chhatra Yatra
Maa Manikeswari Chhatra Yatra (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 29, 2025 at 5:40 PM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: ଆଉ ଦିନକ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ବରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା । ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭବାନୀପାଟଣା ରାଜ ପ୍ରସାଦରେ ଥିବା ମାଣିକେଶ୍ବରୀ ପୀଠରେ ମୁଣ୍ଡବସା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାନସିକ ରଖିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାପରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଯାଏ ଯାତ୍ରାସ୍ଥଳୀ । ଏହାସହ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଶହ ଶହ ପାରାକୁ ଦେବୀଙ୍କ ଛତର ଉପରେ ଉଡ଼ାଇବାର ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

Maa Manikeswari Chhatra Yatra (ETV Bharat Odisha)

କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା:

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମାଣିକେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ମାଟି ନିର୍ମିତ ନୂତନ ମସ୍ତକ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ନବକଳେବର କରାଯାଇଥାଏ । ନୂତନ ମସ୍ତକ ସ୍ଥାପନ ପର୍ବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଣିକେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଷୋଡଶ ଦିନାତ୍ମକ ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଷୋହଳ ଦିନ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଚମକାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା,ଚଣ୍ଡିପାଠ ଓ ହୋମ କରାଯାଇଥାଏ । ମହାଷ୍ଟମୀର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରେ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଅଷ୍ଟବଳୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ବୁଢାରଜା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପଶୁ ବଳୀ ଦିଆଯିବା ପରେ ଦେବୀଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତୀମା ଛତରକୁ ଛତ୍ରବାହକ ଧରି ମନ୍ଦିରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩ କି.ମି. ଦୂରରେ ସହରର ପଶ୍ଚିମ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଫାଶି ଡଙ୍ଗର ନିକଟରେ ଥିବା ଜେନାଖାଲକୁ ନେଇଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ବଳୀ ପରେ ମହାନବମୀର ବଡି ଭୋର ସ୍ଥିରକୄତ ଲଗ୍ନାନୁଯାୟୀ ଦେବୀଙ୍କ ଛତର ଜେନା ବାଦ୍ୟ ଓ ବୀର ବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରାର ତାଳେ ତାଳେ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ।

Maa Manikeswari Chhatra Yatra
Maa Manikeswari Chhatra Yatra (ETV Bharat Odisha)

ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ବଳି ପରମ୍ପରା:

ଏହି ଅବସରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଦେବୀଙ୍କ ଛତରକୁ ଧୂପ,ଦୀପ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଛେଳି, କୁକୁଡା ଆଦି ବଳୀ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ଛତର ଉପରକୁ ଜୀବନ୍ତ ପାରା ଉଡାଇଥାନ୍ତି । ମନ୍ଦିରରେ ମା'ଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ବାର ନିକଟରୁ ମା'ଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜା ଛତ୍ରକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଛତ୍ର ବାହକଠାରୁ ଛତରକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ଦେବୀଙ୍କ ଛତର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବୁଢ଼ା ରଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି କଳାହାଣ୍ଡିର ରାଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ:

ଚଳିତବର୍ଷ କଳାହାଣ୍ଡିର ବୀର ବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରା ସହ ୨୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ୧୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ମା'ଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦା:

ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦା ସବିତା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାଉ,ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ ଚାହିଁ ରହିଛୁ, ମା'ଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ। କେବେ ସେ ନବମୀ ଆସିବା ଆମେ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ମା'ଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ମା' ଅଷ୍ଟମୀ ରାତିରେ ବାହାରି ଜେନାଖାଲକୁ ଯିବେ । ସେଠାର ପୂଜା ହେବା ପରେ ନବମୀ ଦିନ ଭୋର ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ମା' ।ଏହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ମାନସିକଧାରୀମାନେ ନିଜ ମାନସିକ ଅନୁଯାୟୀ ବଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।

କେଉଁ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ମା'ଙ୍କ ଛତର ?

ସେହିପରି ଆଉ ଜେଣେ କଳାହାଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥି କହିଛନ୍ତି," ମା'ଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଛତ୍ର ରହିଛି, ତାହା ବିଲ୍ୟୋ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ଯାଇଥାଏ । ସେହି ଛତ୍ରକୁ ଛତ୍ର ବହାକ ଭୋର ସକାଳୁ ଜେନାଖାଲରୁ ବାହାରି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହୋଇ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ।"

ଏପରି କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଗବେଷକ:

ଏନେଇ ସଂସ୍କୃତ ଗବେଷକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନଠାରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା'ଙ୍କର ଷୋଡ ଦିନାତ୍ମକ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମା'ଙ୍କ ନିକଟର ତନ୍ତ୍ର ଓ ବଳି ପୂଜା ପରେ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭ ଗୃହରୁ ମା'ଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତରକୁ ଛତ୍ର ବାହକ ଧରି ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରାତିରେ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ପଶ୍ଚିମ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଫାଶୀ ଦଙ୍ଗର ଜେନାଖାଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେଠାର ସନ୍ଧି ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ପରେ ନବମୀତିଥିରେ ଜେନା ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ମା'ଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଥାଏ । ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଛତର ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ।ଏହି ସମୟରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା ଆଦି ବଳି ଦେବା ସହ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିତ ପାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଛତ୍ର ଉପରକୁ ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ଛତର ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ।

ଏପରି କହିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ:

ସେପଟେ ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଚିନ ପଶ୍ୱାର ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି,"ଆସନ୍ତା ୩୦ରେ ଦିନ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବିଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏବର୍ଷ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଅମେ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ଜେନାଖାଲଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ତାହା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯିବ ।ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମା'ଙ୍କ ଛତର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ । "

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

TAGGED:

BHAWANIPATNA CHHATRA YATRAMAA MANIKESWARI WORSHIPMANIKESWARI TEMPLE BHAWANIPATNACHHATRA YATRA 2025MAA MANIKESWARI CHHATRA YATRA

