ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ, ଖଣ୍ଡାବସା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ଲଙ୍କେଶ୍ବରୀ ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ପରମ୍ପରା ?
Khandabasa Yatra ଭବାନୀପାଟଣା: ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ବରୀ ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା । ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା' ଦୁର୍ଗା । ସେ ଅନେକ ରୂପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଥାନ୍ତି ରକ୍ଷାକବଚ । ସେହିପରି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ହେଉଛି ଜୁନାଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ଲଙ୍କେଶ୍ବରୀ । ଲଙ୍କାରୁ ଆସି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା'। ଛଅକୋଡି ବନ୍ଧ ଓ ନଅକୋଡି ତୋଟା ପରିବେଷ୍ଠିତ ଏହି ଐତିହାସିକ ସହରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା’ ଲଙ୍କେଶ୍ବରୀ । ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡାବସା ପରମ୍ପରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ।
ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା କ'ଣ ?
ମା’ଙ୍କ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ମା'ଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ । ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଶ୍ବିନ ମାସ ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୬ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରାତନ କାଳରୁ ନାଗବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ବରୀଙ୍କୁ ସୁମରଣ କରୁଥିଲେ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଶଙ୍ଖୁଆରୀ ଖଣ୍ଡା ଓ ପାଟ ଖଣ୍ଡାକୁ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାର କରି ସହରର ଡାକବଙ୍ଗଳା ଠାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଏ । ସେଠାରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣାକାର ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡାକୁ ମାର୍ଜନା କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମା'ଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ।
ଖଣ୍ଡା ମାର୍ଜନା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା:
ସେହି ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡାର ମାର୍ଜନା ସରିଲା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜ ଓ ସେବାୟତମାନେ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ବୟକୁ ଧରି ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହାରାଜ ଗର୍ଭ ଗୃହରେ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତିରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି । ଏହାପରେ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ବୟକୁ ଚାଉଳ ମୁଠିରେ ବସାଇବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଜେନା ବଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମୟରୁ ନାଗବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମା’ ଲଙ୍କେଶ୍ବରୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଖଣ୍ଡାବସା ପର୍ବକୁ ମହାସମାରୋହରେ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ୍ପରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ।
ଏପରି କହିଲେ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ସେବାୟତ:
ଏନେଇ ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ସେବାୟତ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଆଚାରୀ କହିଛନ୍ତି, " ମା'ଲଙ୍କେଶ୍ଵରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁନାଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମା'ଙ୍କ ଖଣ୍ଡାବସା ଯତ୍ରା ମହାଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଖଣ୍ଡା ବାହାରିଲା ପରେ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଏହାପରେ ମା'ଙ୍କ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାରର ମାର୍ଜନା କରିଥାଉ । ଏହାପରେ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ବୟ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥାଏ । ମନ୍ଦିରରେ ମହାରାଜ ଦ୍ବାରା ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ସେହି ଖଣ୍ଡାକୁ ଚାଉଳ ମୁଠିରେ ବସାଯାଏ । ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡାବସା ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। "
ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କ୍ରିଷ୍ଣା କୁଟିଆ କହିଛନ୍ତି,"ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ୍ ହେଉଛୁ । ରାଜ ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ହୋଇଆସୁଛି । ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ଯାହା ବି ମାନସିକ କଲେ ମା' ପୂରଣ କରନ୍ତି ।"
ଏପରି କହିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜା:
ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡିର ମହାରାଜା ଅନନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି,"ମା' ମାଣିକେଶ୍ଵରୀ ଓ ଲଙ୍କେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଷୋଡଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯେତେବେଳେ ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଠାରେ ଖଣ୍ଡାବସା ହୋଇଛି, ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡବସା ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।"
