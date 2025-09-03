ETV Bharat / state

ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା; ବେହାଲ ସାରା ରାଜ୍ୟ, ବଢୁଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର - LOW PRESSURE HEAVY RAIN ALERT

ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଯାଜପୁରରେ କୃତିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରାହ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭ ଗୃହରେ ପଶିଲା ପାଣି। ବୁଡ଼ିଲା ବାଲେଶ୍ବର ସହର।

ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା; ବେହାଲ ସାରା ରାଜ୍ୟ, ବଢୁଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର
ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା; ବେହାଲ ସାରା ରାଜ୍ୟ, ବଢୁଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2025 at 11:09 PM IST

3 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର/ଯାଜପୁର/ବାଲେଶ୍ୱର: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଓ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରଯାଇଥିବାବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବେହାଲ ହୋଇଛି ବହୁ ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ଵର, ଯାଜପୁର, ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ।

ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମନା:-
ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଘନୀଭୁତ ହୋଇଛି। ଏହା ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଏହାର ଗତିପଥରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗତକାଲି ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ପବନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁଛି। ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ପବନର ବେଗ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବାରଣ କରିଛି।

ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା; ବେହାଲ ସାରା ରାଜ୍ୟ, ବଢୁଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର (ETV BHARAT ODISHA)


ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ବାଲେଶ୍ୱର:-
ସେପଟେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ । ଦୁଇଦିନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ସହରର ଦରଜିପୋଖରୀ, ଗୁଡିପଦା, କଂଗ୍ରେସ ଗଳି, ଉଦୟ ନଗର, ନୂଆସାହି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଛି । ରେମୁଣା ପଟୁ ସହରର ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ନୂଆସାହି ଛକରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଲହରୀ ମାରୁଥିଲା । ଏମିତି କି ସହରର ଚିଡ଼ିଆ ପୋଲ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଜବରଦଖଲ ଓ ନାଳ ଫୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଲହରୀ ମାରୁଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି । ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି।

ବରାହ ମନ୍ଦିରରେ ଲହଡି ମାରୁଛି ପାଣି:-
ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରାହ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭ ଗୃହରେ ପାଣି ପସିଛି। ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରାହ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭ ଗୃହରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ମୁନସିପାଲଟି ଅଫିସ ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପାଣି ଲହଡି ମାରୁଛି। ଗାଡ଼ି ମଟର ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଥିବାବେଳେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି । ଡ୍ରେନେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ୩ ରୁ ୪ ଫୁଟ ପାଣି ଚାଲିଛି । ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।

୬ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା:-
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ୟୋଲେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଟକା ପବନ ବହିବ। ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, କୋରାପୁଟ, ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗିର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଓ ବରଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଦଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାକରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।


ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ ଏସଆରସି:-
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଫଳରେ ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସତର୍କ ସଂକେତ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଉ ୩ ଦିନ ବର୍ଷା ଥିବାରୁ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଡାକିବ । ତେଣୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନଦୀ କୂଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Rain Alert: ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗତି କରିବ ଲଘୁଚାପ, ୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 5 ଯାଏଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା; ଏନଡିଆରଏଫ, ଓଡ୍ରାଫ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/ଯାଜପୁର/ବାଲେଶ୍ୱର

ଭୁବନେଶ୍ବର/ଯାଜପୁର/ବାଲେଶ୍ୱର: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଓ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରଯାଇଥିବାବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବେହାଲ ହୋଇଛି ବହୁ ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ଵର, ଯାଜପୁର, ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ।

ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମନା:-
ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଘନୀଭୁତ ହୋଇଛି। ଏହା ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଏହାର ଗତିପଥରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗତକାଲି ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ପବନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁଛି। ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ପବନର ବେଗ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ୨ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବାରଣ କରିଛି।

ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା; ବେହାଲ ସାରା ରାଜ୍ୟ, ବଢୁଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର (ETV BHARAT ODISHA)


ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ବାଲେଶ୍ୱର:-
ସେପଟେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ । ଦୁଇଦିନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ସହରର ଦରଜିପୋଖରୀ, ଗୁଡିପଦା, କଂଗ୍ରେସ ଗଳି, ଉଦୟ ନଗର, ନୂଆସାହି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଛି । ରେମୁଣା ପଟୁ ସହରର ପ୍ରବେଶ ପଥ କୁହାଯାଉଥିବା ନୂଆସାହି ଛକରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଲହରୀ ମାରୁଥିଲା । ଏମିତି କି ସହରର ଚିଡ଼ିଆ ପୋଲ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଜବରଦଖଲ ଓ ନାଳ ଫୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଲହରୀ ମାରୁଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି । ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି।

ବରାହ ମନ୍ଦିରରେ ଲହଡି ମାରୁଛି ପାଣି:-
ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରାହ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭ ଗୃହରେ ପାଣି ପସିଛି। ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରାହ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭ ଗୃହରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ମୁନସିପାଲଟି ଅଫିସ ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପାଣି ଲହଡି ମାରୁଛି। ଗାଡ଼ି ମଟର ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଥିବାବେଳେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି । ଡ୍ରେନେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ୩ ରୁ ୪ ଫୁଟ ପାଣି ଚାଲିଛି । ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।

୬ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା:-
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ୟୋଲେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଟକା ପବନ ବହିବ। ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, କୋରାପୁଟ, ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗିର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଓ ବରଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଦଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାକରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।


ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ ଏସଆରସି:-
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଫଳରେ ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସତର୍କ ସଂକେତ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଉ ୩ ଦିନ ବର୍ଷା ଥିବାରୁ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଡାକିବ । ତେଣୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନଦୀ କୂଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Rain Alert: ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗତି କରିବ ଲଘୁଚାପ, ୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 5 ଯାଏଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା; ଏନଡିଆରଏଫ, ଓଡ୍ରାଫ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/ଯାଜପୁର/ବାଲେଶ୍ୱର

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN IN JAJPUR RAIN IN ODISHABALASORE RAINLOW PRESSURE HEAVY RAIN ALERTLOW PRESSURE HEAVY RAIN ALERT

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.