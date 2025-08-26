ETV Bharat / state

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ; 29 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଭିଜିବ ଗଣେଶ ପୂଜା-ନୂଆଁଖାଇ - LOW PRESSURE OVER BAY OF BENGAL

ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର । ଆଗାମୀ ୨ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ।

LOW PRESSURE OVER BAY OF BENGAL
LOW PRESSURE OVER BAY OF BENGAL (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 26, 2025 at 9:54 AM IST

Updated : August 26, 2025 at 10:01 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ପରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ । ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଲା ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ । ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିବ । ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇଛି । ଗତକାଲି ଓଡିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ୪୮ ଘଂଟାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର-

ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର

ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର

ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ

ଆଗାମୀ ୨ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ

ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ୨୯ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା

7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ

ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା

LOW PRESSURE OVER BAY OF BENGAL
LOW PRESSURE OVER BAY OF BENGAL (ETV Bharat Odisha)
LOW PRESSURE OVER BAY OF BENGAL
LOW PRESSURE OVER BAY OF BENGAL (ETV Bharat Odisha)
ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ୩ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୋରାପୁଟର କିଛି ଅଂଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ରାୟଗଡା ଓ ଗଜପତି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅରେଞ୍ଜ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ନୟାଗଡ, ଗଂଜାମ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏହି ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ; ୨୬ରୁ ୨୯ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା !

୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିବ । ସେପଟେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ପବନର ବେଗକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ୨୬ ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଗଣେଶ ପୂଜା 27 ତାରିଖରେ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ନୂଆଁଖାଇ 28 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହେବ । ଏପଟେ ବର୍ଷା 29 ଯାଏଁ ରହିଛି । ପୂଜା ମାହୋଲରେ ପାଣି ପଶିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଛି ।


ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସହ ୨ ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡିର ରାମପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୪ ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି ସମ୍ବଲପୁର ଦେଓଗଡ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେବେଳେ ୧୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ୨ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : August 26, 2025 at 10:01 AM IST

