ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ପରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ । ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଲା ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ । ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିବ । ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇଛି । ଗତକାଲି ଓଡିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ୪୮ ଘଂଟାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Update on #LowPressure area over northwest Bay of Bengal off #Odisha coast based on 0530 hrs IST of today, the 26th, 2025— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 26, 2025
Under the influence of an upper air cyclonic circulation over northwest Bay of Bengal off Odisha-West Bengal coasts, a #LowPressure area has formed over… pic.twitter.com/xZC6vzttxl
ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର-
ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର
ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର
ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ
ଆଗାମୀ ୨ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ
ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ୨୯ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା
ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ୩ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୋରାପୁଟର କିଛି ଅଂଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
August 25, 2025
ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ରାୟଗଡା ଓ ଗଜପତି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅରେଞ୍ଜ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ନୟାଗଡ, ଗଂଜାମ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏହି ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Press Release dated 25.08.2025 : In view of the formation of a fresh low pressure area, heavy to very heavy rainfall and thunderstorm activity with lightning very likely over the districts of Odisha during 25th August 2025 to 29th August 2025. pic.twitter.com/2ZR83PRbMf— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 25, 2025
୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିବ । ସେପଟେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ପବନର ବେଗକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ୨୬ ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଗଣେଶ ପୂଜା 27 ତାରିଖରେ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ନୂଆଁଖାଇ 28 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହେବ । ଏପଟେ ବର୍ଷା 29 ଯାଏଁ ରହିଛି । ପୂଜା ମାହୋଲରେ ପାଣି ପଶିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଛି ।
August 25, 2025
ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସହ ୨ ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି । କଳାହାଣ୍ଡିର ରାମପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୪ ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି ସମ୍ବଲପୁର ଦେଓଗଡ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେବେଳେ ୧୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ୨ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ୨ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି -ଏକ ନୂତନ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଗଠନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରୁ ୨୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। pic.twitter.com/RrXGQ6O3fx— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 25, 2025
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର