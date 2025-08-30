ପୁରୀ: ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ସଂସଦରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ ୩ ରଥର ୩ ଚକ । ସଂସଦ ଭବନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନିରଥର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚକ । ନନ୍ଦିଘୋଷ, ଦେବଦଳନ, ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚକା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ । ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ଵିର୍ଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ଵିର୍ଲା ସଂସଦରେ ତିନିରଥର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚକ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'ଏକ୍ସ'ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୁର୍ବରୁ ରଥ ଚକକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିସର ଓ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନ ପରିସରରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ତିନି ରଥର ଚକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ରଖାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଵାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦଇତାପତି ସେବକ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଚକ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ରଖାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଚକ ରହିଲେ ଆହୁରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ । ସାଂସଦ ଭବନ ପରିସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ । ଏଠାରେ ଚକା ରହିବା ଦରକାର ଥିଲା ।"
ଆଉ ଜଣେ ସେବାୟତ ଅନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମଠ, ମନ୍ଦିର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପୂର୍ବରୁ ରଥ ଚକ ନେଇ ରଖାଯାଇଛି । ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ରଥ ଚକ ନିଆଯାଇ ସବୁ ବିଧି ବିଧାନକୁ ପାଳନ କରାଯାଇ ସେଠାରେ ରଥ ଚକ ରଖାଯାଇଛି । ରଥ ଚକ ଠାକୁରଙ୍କ ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଆମେ ମାନୁ । ଏଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଥ ଚକ ରଖାଯାଏ ସେଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ରଥ ଚକ ରଖାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।"
Hon'ble Lok Sabha Speaker, accompanied by other dignitaries, visited Shree Jagannatha Temple today, seeking Mahaprabhu's blessings. We are deeply grateful to the Hon'ble Speaker for graciously agreeing to our proposal to install one wheel each from the three sacred chariots of…
ରଥ ଚକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା-
ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରି ଯାଉଥିବାରୁ ରଥ ଚକକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନାଯାଏ । ଏହାକୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ନେଇ ଘରେ ରଖି ଥାଆନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ତେବେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ୧୬ଟି ଚକ, ତାଳଧ୍ବଜ ରଥ ର ୧୪ ଟି ଚକ ଓ ଦେବ ଦଳନ ରଥର ୧୨ ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ । ମୋଟ ୪୨ ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ତିନି ରଥ ପାଇଁ। ରଥ ଖଳାରେ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ମହାରଣା ମାନେ ରଥ ଚକ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି । ରଥ ଚକର ଉଚ୍ଚତା ୭ ଫୁଟ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ ୧୬ଟି ଅର, ୪ଟି ପଇ ଓ ଗୋଟିଏ ତୁମ୍ବକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ । ଫାଶୀ କାଠରେ ସମସ୍ତ ୪୨ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ।
ତେବେ ରଥ ଯାତ୍ରା ପରେ ରଥ ଚକକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ । ଭକ୍ତ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ରଥ ଚକ ସହ ରଥର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ରଥ ଚକ ଦାମ 3 ଲକ୍ଷ-
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଗୋଟିଏ ଚକ ଦାମ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥର ଚକ ଦାମ ୨ ଲକ୍ଷ, ଦେବୀ ଦଳନ ରଥର ଚକ ଦାମ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ତିନି ରଥର ତିନୋଟି ଚକର ଦାମ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ରଥ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର । ଏଣୁ ରଥ ଭଙ୍ଗା ଯିବା ପରେ ରଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, କାଠ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ୩ଟି ରଥ କାଠରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି ହୁଏ । ପୁରୁଣା ରଥ ରଖିବା ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ । ଶ୍ରୀଜିଉ ତିନିଟି ରଥ ପାଇଁ ମୋଟ ୮୬୫ ଖଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ । ଏଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଦଶପଲ୍ଲା, ଭଞ୍ଜନଗର, ଘୁମୁସର ଆଦି ବନଖଣ୍ଡରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ଧଉରା, ଅସନ, ଫାଶୀ, ସିମିଳି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାଠ ଅଣାଯାଇ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ।
ଚକ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା-
ରଥ ଭଙ୍ଗାଯିବ ପରେ ଯେଉଁ କାଠ ବାହାରେ ତାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନଦିନ କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଜାଳେଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ରଥର ଗୁଜ, ଅସୁଆରୀ, ପ୍ରଭା, ଚକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ । ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବାକୁ ହୁଏ । ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିବା ପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ରଥ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି । ରଥ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯିଏ ନେବେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠି ରଥ ଚକ ଅବା ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯିବା ସେଠାରେ ଆମିଷ କାରବାର ହେବ ନାହିଁ । ସେ ରଥ ଚକ ସହ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ । ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ପାରିବେ । ଏନେଇ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ । ତେବେ ରଥ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବେ । ଚଳିତବର୍ଷ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ ଦାମ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ରଥ ଚକର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ-
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ତିନି ରଥରେ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏହି ରଥରେ ଶ୍ରୀଜିଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତିନି ରଥକୁ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ । ରଥ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ପରେ ଏହି ତିନି ରଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ । ରଥ କାଠକୁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ରୋଷରେ ଜାଳେଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆବେଗ ଥାଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥର କାଠ ଖଣ୍ଡିଏ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ରଥ କାଠକୁ ଘରେ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଗୃହର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ୟବସାୟୀକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଘରେ ତିନି ରଥର କାଠକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ରଖିଥାନ୍ତି ।
ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକର ମୂଲ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦର ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ରଥ ଭଙ୍ଗାଯିବ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଇ ସେବକ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ବାଡେଇ ରଥ କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ପ୍ରଥମେ ଦେବ ଦଳନ ରଥ ଭଙ୍ଗାଯାଏ । ପରେ ତାଳଧ୍ଵଜ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭଙ୍ଗାଯାଏ ।
ରଥ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ?
ତିନି ରଥର ତତ୍ତ୍ଵବଧାରକ ସୁଦର୍ଶନ ମେକାପ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ, "ରଥ ଭଙ୍ଗାଯିବ ପରେ ଯେଉଁ କାଠ ବାହାରେ ତାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନଦିନ କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଜାଳେଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ରଥର ଗୁଜ, ଅସୁଆରୀ, ପ୍ରଭା, ଚକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ । ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବାକୁ ହୁଏ । ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିବା ପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ତେବେ ରଥ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି । ରଥ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯିଏ ନେବେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠି ରଥ ଚକ ଅବା ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯିବା ସେଠାରେ ଆମିଷ କାରବାର ହେବ ନାହିଁ । ସେ ରଥ ଚକ ସହ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ । ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ପାରିବେ । ଏନେଇ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ । ତେବେ ରଥ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବେ । ଚଳିତବର୍ଷ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ ଦାମ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।"
