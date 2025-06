ETV Bharat / state

ଜନ୍ମବେଦୀରେ ତିନି ଠାକୁର : ଆଜିଠୁ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା - LORD JAGANNATH ADAPA DARSHAN 2025

ADAPA DARSHAN 2025 ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : June 30, 2025 at 8:47 AM IST | Updated : June 30, 2025 at 9:25 AM IST 1 Min Read

Lord Jagannath Adapa Darshan 2025 ପୁରୀ: ଜନ୍ମବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ । ଆଜିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ । ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥ ଯାତ୍ରାର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ । ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଜି ଚଳିତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଆଡପ ଅବଢ଼ା ପାଇବେ ଭକ୍ତ । ସେପଟେ ବନକଲାଗି ନୀତି ଥିବାରୁ ରାତି ୯ଟାରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ୨ଟା ଯାଏଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ADAPA DARSHAN 2025 (ETV Bharat Odisha) ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ:

Last Updated : June 30, 2025 at 9:25 AM IST