ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାର୍ବଣ ପୁର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ ଖୋଲା ଚାଲେଞ୍ଜ। ସହର ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା । ପୁଣି କାର କାଚ ଭଙ୍ଗା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ । ଖେଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କର ଛାୟା। ସହିଦ ନଗର ପରେ ଏବେ ଖାରବେଳ ନଗରରେ ଉତ୍ପାତ ମଚେଇଲେ । ଜନପଥରେ ଗାଡି ପାର୍କିଂ କରି ଏକ ପରିବାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା କାର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଜିନିଷ ଲୁଟି ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଏନେଇ ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନ କର ।
ଘର ବାହରକୁ କାର ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଗାଡି ଭିତରେ କୋଣସି ବ୍ୟାଗ ବା ସେଭଳି କିଛି ଜମି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ । ପାର୍କିଂ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ । ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗାଡି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ । ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ ଦେଖି ନିଜର ଗାଡି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଥାଆନ୍ତୁ । ଗାଡ଼ିର ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । କାରଣ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ । କେତେବେଳେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟିପାରେ । ଠିକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରି ।
ଭିଡରେ ପିଛା କରୁଥାଇପାରନ୍ତି ଲୁଟେରା
ଡକ୍ଟର ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ କାର ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଗ ଚୋରି ହୋଇ ଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଭ୍ୟାନିଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୁନା ମୁଦି ଓ କାନଫୁଲ ସମେତ ରୁପାର ପାଉଁଜି ଓ ଗୋଡ ମୁଦି, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ କାଗଜ ପତ୍ର, ଏଟିଏମ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର, କିଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି । ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ବ୍ୟାଗରେ କିଛି ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଓ ପାଓ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଲାପଟପ୍ ଭଳି କିଛି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ରହିଛି ।
କାରରେ ଆସିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାତୀସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଏକାଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଅଲଟୋ(ନଂ- OR 02 AP 6155)ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ । ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗିରି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅପରପାର୍ଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲେନସୋଲି ସୋରୁମ ପଖ ଏକ ହରେକୃଷ୍ଣ ରେଷ୍ଟୋରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ରୋଡ ସାଇଡ ପାର୍କିଂ ଜାଗାରେ ଆସି ଗାଡି ରଖିଥିଲେ । ଏପରିକି ପାର୍କିଂ ଟିକେଟ କାଟିବା ପାଇଁ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ। ଗାଡି ଭିତରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଥିଲା ରଖି ଖଇବାକୁ ପଳାଇଥିଲେ । ଖାଇସାରି ରାତି ୧୦ଟା ବେଳକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଗାଡି କାଚ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି । ହେଲେ ଗାଡି ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡିର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାଗ ଓ ସୁନା ଜିନିଷ ଲୁଟି ନେଇ ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା ।
ଡକ୍ଟର ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନ କର କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେମାନେ କେବଳ ବ୍ୟାଗ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତର ଜିନିଷକୁ ନେଇଛନ୍ତି ।‘ ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଯେଉଁଠି ଖାଉଥିଲେ ସେଇଠି କାହିଁକି ଗାଡି ପାର୍କିଂ ନ କରି ଦୂରରେ କଲେ, ଗାଡି ଭିତରେ କାହିଁକି ଜିନିଷ ରଖିଥିଲେ...ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ।
ଏନେଇ ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିଛି । ଲୁଟେରାଙ୍କ ହାବଭାବ ଆଦି ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ତେବେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୋଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଚନା ଅନୁସାରେ ଗଣେଶ ଡପୁଜାରେ ରାଜଧାନୀର ୪ରୁ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଘଟଣା ପୋଲିସ ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀସ୍ଥରରେ ଓ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଅଫିସରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ବି ଘଟିଥିଲା ସମାନ ଘଟଣା
ଏପରି ଘଟଣା ରାଜଛାନୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟୁନି । ଅନେକ ଥର ଘଟିଛି । ଗତ ଜୁଲାଇ ୧ରେ ସହୀଦନଗର ଥାନା ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ ପାଖ କୋଚଳେଇ ହାଟ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁମାନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ରେଟା କାର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଲାପଟପ ସହ ବ୍ୟାଗ ନେଇ ଛୁ ମାରିଥିଲେ ଲୁଟେରା । ଏନେଇ ସହୀଦ ନଗର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଅଂଶୁମାନ । ହେଲେ ଏଯାବତ ଧରାପଡିନହନ୍ତି ଲୁଟେରା।
ସେତିକି ନୁହେଁ, ସହୀଦ ନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଦୋକାନର ସଟର ଟେକି ଲୁଟପାଟ କରି ୨୫ରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଲୁଟେରା । ପୋଲିସ ଏଯାଏ କାହାକୁ ଧରି ପାରିନି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ସଦଳବଳ କିପରି ଲୁଟେରା ସହରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାର ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ: ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ୍ନ - NUAKHAI FESTIVAL 2025
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ପାଲଟିଛି ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ; ଆଖି ପଡିଗଲେ ମନେ ପଡିଯାଏ ପିଲା ଦିନ - MINI MUSEUM IN BHUBANESWAR