ଯାହା ଭୟ ଥିଲା ସେଇଆ ହେଲା; ରାଜଧାନୀରେ ପୋଲିସକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ମାତିଲେ କାର କାଚ ଭଙ୍ଗା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ - LOOTERA GANG IN BHUBANESWAR

ପାର୍ବଣ ପୁର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ ଖୋଲାଚାଲେଞ୍ଜ। ସହର ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି  ଲୁଟେରା । କାରକାଚ ଭଙ୍ଗା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ । ଖେଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କ। ସହିଦ ନଗର ପରେ ଏବେ ଖାରବେଳ ନଗରରେ ଉତ୍ପାତ ମଚେଇଲେ ।

lootera Gang broken car windows and loot ornaments
lootera Gang broken car windows and loot ornaments
Published : August 28, 2025 at 2:23 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାର୍ବଣ ପୁର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ ଖୋଲା ଚାଲେଞ୍ଜ। ସହର ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା । ପୁଣି କାର କାଚ ଭଙ୍ଗା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ । ଖେଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆତଙ୍କର ଛାୟା। ସହିଦ ନଗର ପରେ ଏବେ ଖାରବେଳ ନଗରରେ ଉତ୍ପାତ ମଚେଇଲେ । ଜନପଥରେ ଗାଡି ପାର୍କିଂ କରି ଏକ ପରିବାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା କାର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଜିନିଷ ଲୁଟି ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଏନେଇ ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନ କର ।

ଘର ବାହରକୁ କାର ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଗାଡି ଭିତରେ କୋଣସି ବ୍ୟାଗ ବା ସେଭଳି କିଛି ଜମି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ‌। ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ । ପାର୍କିଂ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ । ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗାଡି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ । ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ ଦେଖି ନିଜର ଗାଡି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସତର୍କ ଥାଆନ୍ତୁ । ଗାଡ଼ିର ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । କାରଣ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ । କେତେବେଳେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟିପାରେ । ଠିକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରି ।

lootera Gang smashing car windows and loot ornaments
lootera Gang smashing car windows and loot ornaments

ଭିଡରେ ପିଛା କରୁଥାଇପାରନ୍ତି ଲୁଟେରା

ଡକ୍ଟର ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ କାର ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଗ ଚୋରି ହୋଇ ଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗରେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଭ୍ୟାନିଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୁନା ମୁଦି ଓ କାନଫୁଲ ସମେତ ରୁପାର ପାଉଁଜି ଓ ଗୋଡ ମୁଦି, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ କାଗଜ ପତ୍ର, ଏଟିଏମ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର, କିଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ‌। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ବ୍ୟାଗରେ କିଛି ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଓ ପାଓ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଲାପଟପ୍ ଭଳି କିଛି ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ରହିଛି ।

lootera Gang smashing car windows and loot ornaments
lootera Gang smashing car windows and loot ornaments

କାରରେ ଆସିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାତୀସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଏକାଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଅଲଟୋ(ନଂ- OR 02 AP 6155)ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ । ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗିରି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅପରପାର୍ଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲେନସୋଲି ସୋରୁମ ପଖ ଏକ ହରେକୃଷ୍ଣ ରେଷ୍ଟୋରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ରୋଡ ସାଇଡ ପାର୍କିଂ ଜାଗାରେ ଆସି ଗାଡି ରଖିଥିଲେ । ଏପରିକି ପାର୍କିଂ ଟିକେଟ କାଟିବା ପାଇଁ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ। ଗାଡି ଭିତରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଥିଲା ରଖି ଖଇବାକୁ ପଳାଇଥିଲେ । ଖାଇସାରି ରାତି ୧୦ଟା ବେଳକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଗାଡି କାଚ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି । ହେଲେ ଗାଡି ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡିର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାଗ ଓ ସୁନା ଜିନିଷ ଲୁଟି ନେଇ ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା ।

lootera Gang smashing car windows and loot ornaments
lootera Gang smashing car windows and loot ornaments



ଡକ୍ଟର ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନ କର କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେମାନେ କେବଳ ବ୍ୟାଗ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତର ଜିନିଷକୁ ନେଇଛନ୍ତି ।‘ ସୋମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଯେଉଁଠି ଖାଉଥିଲେ ସେଇଠି କାହିଁକି ଗାଡି ପାର୍କିଂ ନ କରି ଦୂରରେ କଲେ, ଗାଡି ଭିତରେ କାହିଁକି ଜିନିଷ ରଖିଥିଲେ...ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ।


ଏନେଇ ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିଛି । ଲୁଟେରାଙ୍କ ହାବଭାବ ଆଦି ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ତେବେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୋଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଚନା ଅନୁସାରେ ଗଣେଶ ଡପୁଜାରେ ରାଜଧାନୀର ୪ରୁ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଘଟଣା ପୋଲିସ ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀସ୍ଥରରେ ଓ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଅଫିସରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

ପୂର୍ବରୁ ବି ଘଟିଥିଲା ସମାନ ଘଟଣା

ଏପରି ଘଟଣା ରାଜଛାନୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟୁନି । ଅନେକ ଥର ଘଟିଛି । ଗତ ଜୁଲାଇ ୧ରେ ସହୀଦନଗର‌ ଥାନା ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ ପାଖ କୋଚଳେଇ ହାଟ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁମାନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ରେଟା କାର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଲାପଟପ ସହ ବ୍ୟାଗ ନେଇ ଛୁ ମାରିଥିଲେ ଲୁଟେରା । ଏନେଇ ସହୀଦ ନଗର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଅଂଶୁମାନ । ହେଲେ ଏଯାବତ ଧରାପଡିନହନ୍ତି ଲୁଟେରା।

ସେତିକି ନୁହେଁ, ସହୀଦ ନଗର‌ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଦୋକାନର ସଟର ଟେକି ଲୁଟପାଟ କରି ୨୫ରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଲୁଟେରା । ପୋଲିସ ଏଯାଏ କାହାକୁ ଧରି ପାରିନି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ସଦଳବଳ କିପରି ଲୁଟେରା ସହରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାର ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

