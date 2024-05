ETV Bharat / state

ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ପ୍ରଚାର କଲେ ନବୀନ - Last Day Campaign By Naveen

Published : May 30, 2024, 10:53 PM IST

BJD campaign ( ETV Bharat Odisha )

ଭଦ୍ରକ: ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ ମତୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା କରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମେତ ଭଦ୍ରକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜନୀତି ବେଶ ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ 10 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । BJD campaign (ETV Bharat Odisha) ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦଳର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ "ବିଜେଡି ପୁନର୍ବାର ସରକାର ଗଠନ କରିବ ଏବଂ ଜୁନ 9 ତାରିଖ ଦିନ ପୁନର୍ବାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ" ବୋଲି ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଦଳର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ । ଏହାପରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଛାଡ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ । ମତୋ କଲେଜ ପଡିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାରେ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ...ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପିଲା ଯାଜପୁର, ଶେଷ ଦିନରେ ସାମିଲ ହେଲେ କଳାକାର - Campaign Ends In Jajpur ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର 147ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ନବୀନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଜୁନ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କର୍ମୀ, ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ