ଭୋଟ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ, କହିଲେ-ବିଜେଡିର ହେବ ବଡ଼ ବିଜୟ - CM Naveen Casts Vote

Published : May 25, 2024, 10:58 AM IST | Updated : May 25, 2024, 11:40 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭୋଟ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଏରୋଡ୍ରମ କଲୋନୀ ସ୍ଥିତ ୟୁପି ସ୍କୁଲ 114 ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ମତସାବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ନିଜେ ମତଦାନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ବିଶେଷକରି ଯୁବ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆସି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ । ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ''ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବିଜୟ ହେବ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥିର ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ ।'' ବିଜେଡିର ହେବ ବଡ଼ ବିଜୟ (ETV Bharat Odisha) ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଓ ଦେଶରେ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର, କଟକ, ପୁରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ ୬ଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରି ରହିଛି ଭୋଟଗ୍ରହଣ । ସକାଳୁ ୭ଟାରେ ଭୋଟଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବ ଭୋଟରମାନେ ଉତ୍ସାହ ସହାକାରେ ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଜି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର ୪୨ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମୋଟ ୩୮୩ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ହେଭିୱେଟ ନେତା ଅଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅଟୋରେ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଗଣିଲେ ଭଡ଼ା - VK Pandian Casts Vote ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇଭୋଲଟେଜ ଲଢେଇ ହେଉଛି । ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କଡା ଟକ୍କର । ବିଜେଡି ନିଜର ବିଜୟକୁ ନେଇ ଦୃଢୋକ୍ତି କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଘନ ଘନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ମଧ୍ୟ ମାଳ ମାଳ ରୋଡ ସୋ' କରି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମହାଲଢେଇ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନଗୁଡିକରେ ପ୍ରାୟତଃ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ । ତେଣୁ ୨୪ର ଏହି ଲଢେଇ ଉପରେ ଏବେ ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଛି । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : May 25, 2024, 11:40 AM IST