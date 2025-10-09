ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ନବନିର୍ମିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯାତ୍ରୀ ହିନସ୍ତା
ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି । ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନାନଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ।
Published : October 9, 2025 at 7:06 PM IST|
Updated : October 9, 2025 at 7:30 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ । ମାତ୍ର ହୋଇପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ । ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଖରା, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନି । କାରଣ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା । ଏହି ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦର୍ଶାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ଯାତ୍ରୀ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖାପାଖି ୨୦୦ ଘରୋଇ ବସର ଯାତାୟାତ ରହିଛି । ଲୋକସଂଖ୍ୟା, ଗମନାଗମନ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ସରକାର ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ଉନ୍ନତିକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସମସ୍ତ ବସ୍ ଆସୁନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ବଢିଚାଲିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା । ଅଧିକନ୍ତୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି କିଛି ବସଯାତ୍ରୀ । କିଛି ବସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୋର୍ଡ ମାରି କଟକରୁ ଯାତ୍ରୀ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ତିନିମୁହାଣୀ ଛକରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ପରେ ପୁଣି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଟୋ ଭଡା ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନି ନବନିର୍ମିତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜ୍ଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା । ଅଳିଆ ଆବର୍ଜ୍ଜନା ସାଙ୍ଗକୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଟ୍ରକ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ସେଠାକାର ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଏହି ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାମ:
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଓ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବା ବେଳେ ୫କୋଟି ୯୯ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ ।
କାମରେ ଆସୁନି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଲିକତା ଯାଉଥିବା ବସ୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ବସ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ୨୦୧୬ ମସିହାରେ କୋଟିକୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟଜଳ ସହ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ୬ ବର୍ଷ ପରେ ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡିଛି ।
ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ:
ଏଠାରେ ପୁର୍ବରୁ ରହିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଏକ ଶୌଚାଳୟରେ ଏବେ ତାଲା ପଡିରହିଛି । ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାର ଏବେ ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଓ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଆବାସ ପାଲଟିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଆଳି, ରାଜକନିକା, ରାଜନଗର, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ମାର୍ଶାଘାଇ ଆଦି ବ୍ଳକକୁ ଯାଉଥିବା ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସଗୁଡିକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନଆସି ତିନିମୁହାଣୀ ଛକରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ସେଠାରୁ ପୁନଶ୍ଚ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ । ଏଥିସହିତ ଅଣ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଓ ଜବରଦଖଲ କାରଣରୁ କଲିକତା, କୋରାପୁଟ, ରାଉରକେଲା ଆଦି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସଗୁଡିକ ନିକଟରେ ପରମିଟ ଥିଲେ ହେଁ ସେମାନେ ନୂତନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ ଅରାଜି ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସହରର କାକଟ, ବଡ଼ହାଟ, ଖଡ଼ିଅଙ୍ଗ ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟହୋଇ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତିନିମୁହାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଧୂର୍ତ୍ତ କାମ:
ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ଅଟ୍ଟାଳିକା । ହେଲେ ଏଗୁଡିକ ତାଲା ପଡି ରହିଥିବାରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦାଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲିକଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡିବାରୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଏହି କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇ ଯାହା ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଖରା ବର୍ଷାରେ ହଇରାଣ ଯାତ୍ରୀ:
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ । ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମାଗାର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଯାତ୍ରୀ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶୌଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ:
ଯାତ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି,"ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି । ବର୍ଷାରେ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନାହିଁ । ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶୌଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଠିକ ନାହିଁ । ନବନିର୍ମିତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ।"
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଘରୋଇ ବସ ମାଲିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ସୁଜିତ କୁମାର ବଳ କହିଛନ୍ତି, "ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଏସଂପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲୁ । ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ବସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା