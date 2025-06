ETV Bharat / state

ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ, ଲୋକାରଣ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର - SNANA YATRA 2025

SNANA PURNIMA ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : June 11, 2025 at 7:18 AM IST | Updated : June 11, 2025 at 7:58 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED ଟାହିଆ ହଲାଇ ଆସୁଛି କାଳିଆ ସୁନା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭିଜୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ଟାହିଲା ହଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ । ଝୁଲି ଝୁଲି ସ୍ନାନବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ ମହାପ୍ରଭୁ । ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାନାଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଚତୁର୍ଦିଗ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ମହାପ୍ରଭୁ (ETV Bharat Odisha) ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଉଠିଛି ଶୀକ୍ଷେତ୍ର । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା (ETV Bharat Odisha) ସ୍ନାନବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପରେ ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ସ୍ନାନମଣ୍ଡପ ଅଭିମୁଖେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ । ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହରିବୋଲରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ସୁନା ।

LIVE FEED ଟାହିଆ ହଲାଇ ଆସୁଛି କାଳିଆ ସୁନା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭିଜୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ଟାହିଲା ହଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ । ଝୁଲି ଝୁଲି ସ୍ନାନବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ ମହାପ୍ରଭୁ । ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାନାଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଚତୁର୍ଦିଗ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ମହାପ୍ରଭୁ (ETV Bharat Odisha) ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଉଠିଛି ଶୀକ୍ଷେତ୍ର । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା (ETV Bharat Odisha) ସ୍ନାନବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପରେ ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ସ୍ନାନମଣ୍ଡପ ଅଭିମୁଖେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ । ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହରିବୋଲରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଧାଡି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ସୁନା ।

Last Updated : June 11, 2025 at 7:58 AM IST