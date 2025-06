ETV Bharat / state

ରଥ-ପଥ-ଜଗନ୍ନାଥ, ମଣିମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ - PURI RATH YATRA 2025 LIVE UPDATES

ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ( ETV Bharat Odisha )

Published : June 27, 2025 at 6:45 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 7:37 AM IST

LIVE FEED ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ନୀତି ହେଲା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ଅବକାଶ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆକାଶରୁ ଝରୁଛି ଅମୃତ ଧାରା । ଭକ୍ତି ରସରେ ଭିଜୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛି ଗଗନ ପବନ ।

