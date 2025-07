ETV Bharat / state

ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ବାହୁଡିବେ ନିଳାଦ୍ରୀନାଥ, ଶରଧାବାଲିରେ ଅପେକ୍ଷାରେ 3 ରଥ - BAHUDA YATRA 2025 LIVE BLOG

Puri Bahuda Yatra 2025 ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : July 5, 2025 at 6:44 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 7:54 AM IST 1 Min Read

LIVE FEED ପୁରୀରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ପୁରୀରେ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା । ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ । ଆକାଶରୁ ଝରି ପଡୁଛି ମୋତି ରୂପକ ବିନ୍ଦୁ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଶରଧାବାଲି । ପୁରୀରେ ବର୍ଷା (ETV Bharat Odisha) ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି ବାହୁଡା଼ ଯାତ୍ରା ନୀତିକାନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତି ଶେଷ । ଭୋର 4 ଟାରେ ଥିଲା ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସକାଳ 7ଟା 05ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । କାଳିଆ ରସିକ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲସିତ ଶରଧାବାଲି । କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

LIVE FEED ପୁରୀରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ପୁରୀରେ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା । ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ । ଆକାଶରୁ ଝରି ପଡୁଛି ମୋତି ରୂପକ ବିନ୍ଦୁ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଶରଧାବାଲି । ପୁରୀରେ ବର୍ଷା (ETV Bharat Odisha) ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି ବାହୁଡା଼ ଯାତ୍ରା ନୀତିକାନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତି ଶେଷ । ଭୋର 4 ଟାରେ ଥିଲା ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସକାଳ 7ଟା 05ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । କାଳିଆ ରସିକ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲସିତ ଶରଧାବାଲି । କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

Last Updated : July 5, 2025 at 7:54 AM IST