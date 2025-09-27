ETV Bharat / state

PM Modi Live: ଝାରସୁଗୁଡା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୮୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ

PM Modi Jharsuguda Visit
PM Modi Jharsuguda Visit (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 27, 2025 at 9:50 AM IST

1 Min Read
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଯୁବ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମୋଦି । ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ୧୧ଟା ୧୦ ମିନିଟରେ ଝାରସୁଗୁଡା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଁଚି ସଡ଼କ ପଥ ଯୋଗେ ଅମଲିପାଳିସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଡ଼ିଆକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ୮୦ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୦ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ନ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।

9:52 AM, 27 Sep 2025 (IST)

ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ

ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ କରାଯିବ । ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ରୂପେ, ସାରା ଭାରତରେ 97,500ରୁ ଅଧିକ ଦୂରସଞ୍ଚାର ଟାୱାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ । ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ, ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ମାଓବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।

