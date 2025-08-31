ETV Bharat / state

ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାଟି ନିର୍ମିତ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତୀ କିଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ।

ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ; କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଉଛି ନିର୍ଦେଶ
ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ; କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଉଛି ନିର୍ଦେଶ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 31, 2025 at 11:18 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ବଢ଼ିଯାଏ ପ୍ରଦୂଷଣ। ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ଖୁସି ମନେଇବାର ଅନ୍ୟନାମ ହେଉଛି ପୂଜା ପାର୍ବଣ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାଜସଜ୍ଜା, ରଙ୍ଗ ଆଉ ଭସାଣିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କେବଳ ମାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହିଁ ହେଉଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାର୍ବଣକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ହେଲେ, ନିର୍ଦେଶ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କି ନିର୍ଦେଶନାମା ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ।

ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟରିସ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବ୍ୟାନ୍ ନିର୍ଦେଶ କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା:-
"ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟରିସକୁ ନେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ନକରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟରିସ ବଦଳରେ କେବଳ ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ରହିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟରିସକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା, ସେହି ସମୟରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସହିତ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନତା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ସେନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭାଗ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ," ବୋଲି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଉଷାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି।

ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ; କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଉଛି ନିର୍ଦେଶ (ETV BHARAT ODISHA)


୪ ମହାନଗର ନିଗମ ସହିତ ବଡ଼ ନଦୀ ଉପରେ ନଜର:-
ବିଶେଷକରି ମହାନଗର ନିଗମ ଅଂଚଳ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ସେଠାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ରାଉରକେଲା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏହି ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ପ୍ରଦୂଷଣ ନହେବ, ସେନେଇ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନଦୀରେ ନୁହେଁ କୁତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୁଆଖାଇ ଓ ଦୟାନଦୀ, କଟକ ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି, ରାଉରକେଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ମହାନଦୀ ଆଦି ନଦୀକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତକୁ ନେଇ ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନାହିଁ। ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଡିଜେର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି।

ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ; କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଉଛି ନିର୍ଦେଶ
ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ; କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଉଛି ନିର୍ଦେଶ (ETV BHARAT ODISHA)


ପାର୍ବଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହୁଛି:-
ଅନ୍ୟ ଦିନଠାରୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ର ବଢିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଯାନବାହାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯାହା ଅଲଗା ଦିନ ଆପେକ୍ଷ ଅଧିକ ରହିଥାଏ।


ପୂଜା କମିଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ନିୟମ:-

  1. ମୂର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ମାଣରେ ପୋଡ଼ା ମାଟି ତଥା Plaster of Paris ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାକୃତିକ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ
  2. ମୂର୍ତ୍ତୀରେ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବଦଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି
  3. ମୂର୍ତ୍ତୀର ଉଚ୍ଚତାକୁ ୨୦ ଫୁଟ୍ ଏବଂ ମଣ୍ଡପ ଉଚ୍ଚତାକୁ ୪୦ ଫୁଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି
  4. ପୂଜା ପରେ ମୂର୍ତ୍ତୀକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚିହ୍ନିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ
  5. ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ମେଢ଼ରୁ ଫୁଲ ତଥା ଅନ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା ପଦାର୍ଥକୁ କାଢି ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଚିହ୍ନିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇବା ସହ ବିସର୍ଜନ ସ୍ଥଳରେ ନପକାଇବାକୁ ବାରଣ
  6. ସାଜସଜ୍ଜା ତଥା ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ନିମନ୍ତେ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦେଶ


ଟାର୍ଗେଟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ:-
ସାଧରଣ ଭାବେ ଜନ ସାଧାରଣମାନେ ମୂର୍ତ୍ତୀ ବିସର୍ଜନ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ କି ପରିସ୍କାର ଜଳ ଆଦି ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାଟି ନିର୍ମିତ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତୀ କିଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ। ତେବେ ସଂପୃକ୍ତ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୂଜାର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇ ଏଠାରେ ବିସର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ପୂଜା କମିଟିକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୂର୍ତ୍ତୀ ବିସର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ମାଟିବନ୍ଧ ଓ synthetic liner ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଣେତେଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନପକାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ମୂର୍ତ୍ତୀ ବିସର୍ଜନ ହେବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରୁ ବିସର୍ଜିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାହାର କରି ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଡମ୍ପ ସାଇଟ୍ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ଜଳକୁ ଚୂନ ପକାଇ ବିଶୋଧନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ; କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଉଛି ନିର୍ଦେଶ
ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ; କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଉଛି ନିର୍ଦେଶ (ETV BHARAT ODISHA)

ଯଦି ନିୟମକୁ ଖିଲାପ କରନ୍ତି ତେବେ ଗଣିବେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ:-

Odisha Prevention and Control of Water Pollution (Procedure for Immersion of Idol after Pujas) Rules, ୨୦୨୧ ଅନୁଯାୟୀ, ମୂର୍ତ୍ତୀ କାରୀଗରମାନେ ରୁଲ୍ ୩ର ଅବମାନନା କଲେ, ସଂପୃକ୍ତ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସେମାନେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତୀ ତିଆରିରୁ ବାସନ୍ଦ ରହିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୂର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ମାତା ମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଭାବେ ପୂଜା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରୁଲ ୫ ଏବଂ ୬ର ଅବମାନନା ହେଲେ, ସଂପୃକ୍ତ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ।


ଏଥିପାଇଁ ଜୋରିମାନା ହେଉଛି- ପଞ୍ଚାୟତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ମହାନଗର କିମ୍ବା NAC ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେହିଭଳି ଭାବେ ମହାନଗର ନିଗମ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ୭୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଅଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଏପଟେ ପରିବେଶବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବିଶେଷକରି ବାୟୁ ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ. ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମିବା ବଦଳରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନଦୀରେ ଏଣେତେଣେ ନପକାଇ ନଦୀ ଘାଟରେ କରାଯାଇଥିବା କୁତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ଫଳରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ ରହିବା ସହିତ ଜଳଜୀବ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

