Lighting Strike Cause And Ways to Stay safe: ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆକାଶରୁ ଖସିଲା ମୃତ୍ୟୁ ! ଚାଲିଗଲା ଅନେକ ଜୀବନ । ଏପରି ଖବର ଅନେକ ସମୟରେ ଶିରୋନାମାରେ ରୁହେ । ବଜ୍ରଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ । ପ୍ରତ୍ୟେକବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ବଜ୍ରାଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା । ହେଲେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ? ବଜ୍ରାଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ କଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ? ମୁଖ୍ୟତଃ ବଜ୍ରାଘାତ ସମୟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶିଶୁ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏନେଇ କିଭଳି ରହିବେ ସତର୍କତା । ବଜ୍ରାଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ତାହାର କାରଣକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡ.ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର । ପ୍ରଫେସର ଡ.ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।

ପ୍ରଫେସର ଡ.ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ-ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ବଜ୍ରାଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା । ଏହାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ କଣ ମତ ରଖିବେ ?

ପ୍ରଫେସର ଡ.ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉତ୍ତର:

ଏହାକୁ ନେଇ ଯଦି ସାରା ଦେଶର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଗତ ୫୯ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ବ୍ରଜାଘାତରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହିକ୍ରମରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡିଶାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର କେବଳ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରତେକବର୍ଷର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଶରେ ହାରାହାରି ୨୮୦୦ ରୁ ୩୫୦୦ ଲୋକଙ୍କ କେବଳ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ୨୮୭ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ୟୁ.ଏସ୍.ଏରେ ବର୍ଷକୁ ୨୦ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଚାଇନାରେ ୩୦୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ୟୁରୋପରେ ୮୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରାଘାତକୁ ନେଇ କରାଯାଉଥିବା ଗବେଷଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡେ ଯଦି ବିଜୁଳି ଓ ଘଡଘଡି ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣ ବାହାରେ ରହନ୍ତି ତାହା ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହା କମିଲେ ହିଁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବଜ୍ରାଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।

Lighting Strike Cause And Ways to Stay safe (ETV Bharat Odisha)

Lighting Strike Cause And Ways to Stay safe (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ-ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ବର୍ଷା ହେବା ସମୟରେ ଏପରିକି ଆକାଶରେ କେବଳ ବାଦଲ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଘଡଘଡି ସହିତ ବିଜୁଳି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ..ଏହାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ ?

ପ୍ରଫେସର ଡ.ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉତ୍ତର:

ବିଜୁଳି କିମ୍ୱା ଘଡଘଡି ଯାହାକୁ Thunderstorm ବା lighting କୁହାଯାଏ ତାହା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏପରି ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆଦ୍ରତା ରହିଛି । ସେହି ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଫିଜିଙ୍ଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ସେହିକ୍ରମରେ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ତାହା କଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପଜେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଉପରାଭିମୁଖି ରହିଥାଏ ଏବଂ ନଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଟରେ ପଜେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶର ଭସା ବାଦଲ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଏଭଳି ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ବଡ ଧରଣର ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ବଜ୍ରପାତ ବା ବିଜୁଳି ମାରୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ୩ ଲକ୍ଷ ଭୋଲର୍ଟର ଇଲେଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛି । ଯେହେତୁ ତାହା ଭୃପୃଷ୍ଟକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାହା ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାହା ପାଖରେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିମ୍ୱା ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଗୋଡ କିମ୍ୱା ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଏକ ବଡ ଧରଣର ଝଟକା ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷର ହାର୍ଟକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ।

Lighting Strike Cause And Ways to Stay safe (ETV Bharat Odisha)

Lighting Strike Cause And Ways to Stay safe (ETV Bharat Odisha)



ପ୍ରଶ୍ନ-ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବା ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ..ଏହାକୁ ନେଇ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ?



ପ୍ରଫେସର ଡ.ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉତ୍ତର:

ବଜ୍ରାଘାତର ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇଏମଡି ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରକୁ ନେଇ କରିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ସେହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଣିଷର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି । କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଓଡିଶାର କେନ୍ଦୁଝର,ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ପୁରୀର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତର ସମୟ ହେଲା ଦିନ ୧ଟା ପରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିକଯୋନ ଭାବରେ ଦିନ ୨ଟା ରୁ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କାଳ କହିଥାଉ ତାହା ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ଠାରୁ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥି ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ମୃତାହତ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୋଲାପଡିଆରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଏପରିକି ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ମାଟି ଘର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

Lighting Strike Cause And Ways to Stay safe (ETV Bharat Odisha)



ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ବଜ୍ରାଘାତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜମ ଚାଷ ଜମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପୋଖରୀରୁ ନିଜର ସ୍କୁଟରରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା ।



ଏହା ମୌସୁମୀ ଋତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସର୍ତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାକୁ ଏହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ବଜ୍ରାଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଅଧିକାଶଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କୃଷକ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ପାଣଇ ଚାଷ ଜମିରେ ହେବା ପରେ ଧାନ ରୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଓ କୃଷକ ମାନେ ଯେପରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ବଜ୍ରାଘାତ ଘଟିଲେ ଇଲୋଟ୍ରୋକାଲ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଆସି ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଯାଇଥାଏ । ଯାହାକି ଚାଷୀ ଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ବଡଧରଣର ଝଟକା ମିଳିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ କୃଷକର ଚାଷ ଜମିରେ ହିଁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ବହୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ମେଘାଚ୍ଛନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଚାଷୀ ମାନେ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟନକଲେ ଅନେକ ମୃତାହତ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

Lighting Strike Cause And Ways to Stay safe (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ- ବଜ୍ରାଘାତରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କିମ୍ୱା ଶିଶୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ..ଏହାକୁ ନେଇ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ?



ପ୍ରଫେସର ଡ.ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉତ୍ତର:

ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ଏପରିକି ସମସ୍ତେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ । ହେଲେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଇରନ୍ ରଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ପିଲର ଏବଂ ଛାତରେ ଷ୍ଟିଲ ବା ଆଇରନ୍ ରଡ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂରାପୂରି ମେଟାଲିକ୍ କଭର ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ ଘରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାର୍ଜକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବାକୁ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ମଧ୍ୟରେ ନିରାପଦ ରହିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଘର ବାହାରେ ହିଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତର । ଏଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ଗୁଡିକୁ ବହୁ ପୁରାତନ ହୋଇଥିଲେ କିମ୍ୱା ମାଟି ଘର ହୋଇଥିଲେ ଯଦି ସରକାର ଏନେଇ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଯୋଜନା କରି ବଜ୍ରାଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Lighting Strike Cause And Ways to Stay safe (ETV Bharat Odisha)

ଶିଶୁଙ୍କୁ କିପରି ରଖିବେ ସୁରକ୍ଷିତ ?



ମୁଖ୍ୟତଃ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଶିଶୁ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଜନସଚେତନତା କରିବା ସହିତ ଆକାଶରେ ପ୍ରଥମେ ବିଜୁଳି ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଖେଳକୁ ବନ୍ଦ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାକୁ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମାନେ ମାଟିରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କତା ହେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଇଲୋଟ୍ରୋଲ ତଳକୁ ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଭୂମି ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଏଣୁ ମାଟି ଘରକୁ କିପରି ବଜ୍ରାଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡିବା ସମୟରେ ଯଦି ଶିଶୁ ମାନେ ବସ ମଧ୍ୟରେ ବସି ଫେରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଲେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡଘଡି ଦେଖିଲେ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ନ ଛାଡି ୩୦ ମିନିଟ୍ ଦେଖି ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ନମାରିଲା ଦେଖି ଅପେକ୍ଷା କରି ଆକାଶ ସଫା ରହିଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ଛାଡିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Lighting Strike Cause And Ways to Stay safe (ETV Bharat Odisha)





ପ୍ରଶ୍ନ-ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାରେ ତାଳ ଗଛ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବଜ୍ରାଘାତରୁ ଗ୍ରାମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ..ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ?



ପ୍ରଫେସର ଡ.ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉତ୍ତର:

ଅଦ୍ୟାବଧି ବଜ୍ରାଘାତ ରୋକିବା ପାଇଁ ତାଳଗଛର ଭୂମିକା ନେଇ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ୍ତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଜମି ନିକଟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନରେ ତାଳଗଛକୁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ବଜ୍ରାଘାତ ସମୟରେ ତାଳଗଛରେ ଇଲୋଟ୍ରନ୍ ରେଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇ ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ତାଳ ଗଛ ମୂଳରେ କେହି ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ରହୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ହୁଏତ ସେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଡ଼ାଇଭର୍ଟ କରିଥାଏ । ହେଲେ ନିକଟରେ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବଜ୍ରାଘାତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡେ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଘରୁ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ହଜାର ହଜାର ତାଳ ଗଛ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଘଟିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ତାଳ ଗଛ ବଜ୍ରାଘାତ ରୋକିବାରେ ସଫଳତା ହେଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଏଗହି ଘଟଣା ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଗବେଷଣା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ତାଳଗଛ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ୧୮ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାରୋଟି ତାଳ ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତାଳଗଛ ପୋଡିଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ବାଂଲାଦେଶରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେଟା ସଫଳତା ମିଳିନଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

Lighting Strike Cause And Ways to Stay safe (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ- ବଜ୍ରାଘାତ ସଂପର୍କରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ Earth Work ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା କିଭଳି ସହାୟତା ମିଳୁଛି ?



ପ୍ରଫେସର ଡ.ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉତ୍ତର:

ବଜ୍ରାଘାତ ସଂପର୍କରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା Earth Work ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ଯଥା-କେନ୍ଦୁଝର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଜୟପୁର, ରାଉରକେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପାଣିକୋଇଲି ଠାରେ( lighting Detection Sensor ) ବସାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ ସୂଚନା ମୁଖ୍ୟତଃ ୭ ମିନିଟ୍ , ୧୪ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ୨୧ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡେ । ହେଲେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ତାଲିକା ଦେଖିଲେ ଅଧିକାଶଂ ଗରୀବ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାହାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ରହୁଥିବା ଜଣାପଡେ । ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାମିନୀ ଭଳି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ବଜ୍ରାଘାତ ସଂପର୍କରେ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ସଂପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ୨୦ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି । ହେଲେ ଏହା କେବଳ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିବା ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ସି.ଜି ସଂପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

Lighting Strike Cause And Ways to Stay safe (ETV Bharat Odisha)



କେବଳ ଏହି Earth Workର Sensor ମାଧ୍ୟମରେ ବଜ୍ରାଘାତର ସ୍ଥାନ,କାଳ ଓ ପାତ୍ର ସଂପର୍କରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସ୍ଥାନ କହିଲେ ବାହାରେ ନରହି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପକ୍କା ଘର ମଧ୍ୟରେ ରହିବା, ପାଣି ଭିତରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହେବା ନେହେବା ସହିତ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ହେବା ଭଳି ମେଟାଲିକ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହିତ ଭୂମି ଉପରେ ନଟିଆ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Lighting Strike Cause And Ways to Stay safe (ETV Bharat Odisha)

ସିଜି କଣ ?



ମୁଖ୍ୟତଃ ଆକାଶରେ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଆକାଶୀୟ ବିଜୁଳି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ୧୫ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ ଯାହାକୁ ସିଜି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏଣୁ କେବଳ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରି ସତର୍କତାର ସହିତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ସେଥିରୁ ବିଜୁଳି ମାରିବାର ମାତ୍ର ୫ ପ୍ରତିଶତ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଏହାର ମାତ୍ରା ଶୂନ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥାଏ । ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ବିଜୁଳି ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ଅମାନିଆ ହୋଇ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି ବଜ୍ରାଘାତର ସିଜି ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ସେହି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

Lighting Strike Cause And Ways to Stay safe (ETV Bharat Odisha)

ଚାଷୀ ବଜ୍ରାଘାତରୁ କିପରି ରହିବେ ସୁରକ୍ଷିତ ?

ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷୀ ମାନେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଯଦି ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଲେ ବଜ୍ରାଘାତ ସଂପର୍କରେ ସୂଚାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍–ଦାମିନୀ ଭଳି ରହିଥିବା ଅନେକ ଆପକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ।

Lighting Strike Cause And Ways to Stay safe (ETV Bharat Odisha)

3 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ (Lighting Strike Death In Odisha) ?



ବିଧାନସଭାରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବିଗତ 3 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ 1057 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

Lighting Strike Cause And Ways to Stay safe (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁ ବର୍ଷରେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁ:

2023-24ରେ 272 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି

2022-23ରେ 306 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି

କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବଜ୍ରଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ?

ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବଜ୍ରାଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ବଜ୍ରପାତ ହେଲେ କଣ କରିବେ ଓ କଣ କରିବେନି (Lighting Strike Cause And Ways to Stay safe)

ଗଛ ନିକଟରେ କିମ୍ବା ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ

ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବା ଏକତ୍ର ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ

ପକ୍କା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ

ଟିଣ ବା ଧାତୁସିଟରେ ତିଆରି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ

ଟେଲିଫୋନ ଲାଇନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ

ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ

ଯଦି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ନଇଁ ପଡନ୍ତୁ

ତଳେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ହାତ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

ଯଦି କୌଣସି ଯାନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର