ଯାଜପୁର: କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଖମିଗାଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଘଟଣ । ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଜ୍ରାଘାତ । ଫଳରେ ୩ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ରୋଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖସିଲା ବିଜୁଳି:
ଖମିଗାଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ମଧ୍ୟାହ୍ଣରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ପବନ ହୋଇଥିଲା । ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ପବନ ସହିତ ବଜ୍ରାଘାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ଉପରେ ବିଜୁଳି ପଡ଼ିଥିଲା । ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷାଗୃହର ଝରକା ଖୋଲା ଥିବାରୁ, ଝରକା କଡରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଥିବା 3ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ବଜ୍ରାଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପରେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚକୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି l ତେବେ ଆହତ ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଜେନା, ଚିନ୍ମୟୀ ମଳିକ ଓ ବେବିକନୀ ସ୍ୱାଇଁ ।
ଚେତାଶୁନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ତିନି ଛାତ୍ରୀ:
ବ୍ଲକ ଖମିଗାଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଦିନ 12ଟା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଝରକା ନିକଟରେ ବସିଥିବା ତିନି ଛାତ୍ରୀ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ଏକ ଗାଡି କରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପରେ ଏବେ ତିନି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ।" ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବାର କହିଛନ୍ତି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ।
ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା:
ଚିକିତ୍ସିତ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତର ଗୌତମ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଘାତ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରୀମାନେ ବଜ୍ରାଘାତ ପରେ ଛାତିରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଛି ।"
