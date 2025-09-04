ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଛିଡିଲା ଲିଫ୍ଟ; ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତିଲେ ରୋଗୀ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ

ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଛିଡିଲା ଲିଫ୍ଟ ୱାୟର୍। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତିଲେ ରୋଗୀ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ତେବେ ଲିଫ୍ଟରେ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ମାତ୍ରାଧିକ ଲୋକ ଥିବାରୁ ଲିଫ୍ଟ ୱାୟର୍ ଛିଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିବାରୁ ଛିଡ଼ିଲା ଲିଫ୍ଟ
ଲିଫ୍ଟରେ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ମାତ୍ରାଧିକ ଲୋକ ଥିବାରୁ ଛିଡ଼ିଲା ଲିଫ୍ଟ ୱାୟର୍। ଏହି ଲିଫ୍ଟରେ ୧୦ରୁ ୧୨ ଜଣ ଯିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଥିବା ବେଳେ ୨୭ ଜଣ ଲୋକ ଲିଫ୍ଟରେ ଯାଉଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଲିଫ୍ଟ ୱାୟର୍ ଛିଡିଯାଇଥିଲା।
ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାଇରନ ବାଜିବା ପରେ ମାନୁଆଲି ଭାବେ ଲିଫ୍ଟ ଖୋଲି ଭିତରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ସିକୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସହଯୋଗ କରିତିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲୋରରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଫ୍ଲୋରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଛିଡ଼ିଗଲା ଲିଫ୍ଟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶାଖାପାଟଣରୁ ମେକାନିକ ଆସିବା ପରେ ଲିଫ୍ଟ ମରାମତି କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଫ୍ଟ ସେବା ବନ୍ଦ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଏଡିଏମଓ ବ୍ରଜକିଶୋର ଦାଶ।
ତେବେ ଏହା ପୁର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଲିଫ୍ଟରେ ରୋଗୀ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିୟ ଫସିରହିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି