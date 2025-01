ETV Bharat / state

ପର କଲା ପରିବାର, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହିଁ ଶେଷ ଠିକଣା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷର ଅର୍ଥ କଣ ? - NEW YEAR AT OLD AGE HOME

ବାଲେଶ୍ବର: ପରିବାର ଅଛି, ହେଲେ ପର କରି ଦେଇଛି । ପୁଅ-ଝିଅ ଓ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରିଜନ ବି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଲୋଡା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ପରିଣତ ବୟସରେ ଜୀବନର ଠିକଣା ପାଲଟିଛି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ । ବୟସରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଏ ଏକାନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ, ମନରେ ପୁଳାଏ କୋହ । ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଚାପି ରଖି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସରେ ବାକି ଜୀବନ କାଟିଦେବାକୁ ଏମାନେ ଯେମିତି ବାଧ୍ୟ । ନୂଆବର୍ଷ-2025କୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ବ ଉତ୍ସବମୁଖର । ଗାଁଠୁ ସହର, କି’ଏ-ଜିରୋ ନାଇଟରେ ଝୁମୁଛି, ତ କି’ଏ ଭୋଜିଭାତରେ ବୁଡିଲାଣି । ହେଲେ ଏହି ବେସାହାରା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ ବା ଏହି ନୂଆବର୍ଷର ଅର୍ଥ ଆଉ ସଂଜ୍ଞା । ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ଚାନ୍ଦମାରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ‘ଅମୃତଧାରା’ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର । ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି 22 ବୃଦ୍ଧ-ବୃଦ୍ଧା ଅମୃତଧାରା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଏବେ 22 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣ ବୃଦ୍ଧା ଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହିଛନ୍ତି । କାହାର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ-ବୋହୂ, ଝିଅ-ଜ୍ବାଇଁ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଅଘଟଣ ବଶତଃ ପରିଜନକୁ ହରାଇ ବେସାହାରା ହୋଇ ଏଠି ରାହା ଧରିଛି । ଏମାନେ ପରିବାରଠାରୁ ନିର୍ଯାତିତ ହେବା ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ବର୍ଷ 2018ରେ 25 ଜଣ ସାମାଜସେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା । ସେବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ 12 ଜଣ ବୟସାଧିକ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି । ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ହୋଇଛି । ପର କରିଛି ପରିବାର, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କଟୁଛି ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷର ଅର୍ଥ କଣ (ETV Bharat odisha)