କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉଦଘାଟନକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି
ଦଶପଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ କଲେଜ ଏବଂ ଗଣିଆ କଲେଜରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉଦଘାଟନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ।
Published : October 12, 2025 at 8:29 PM IST
ନୟାଗଡ଼: କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉଦଘାଟନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଓ ବିଜେପି ସାଂସଦ ମୁହାଁମୁହିଁ । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲାର ନୂଆଗାଁ କଲେଜ ଏବଂ ଗଣିଆ କଲେଜରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉଦଘାଟନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଛି । ସରକାରୀ ଭାବେ ହେଉଥିବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ବିଧାୟକ ନାଁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ । ଉଦଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ନାମ ଫଳକ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ।
ଗତକାଲି (11 ତାରିଖ) ଦିନ ନୂଆଗାଁ ଏବଂ ଗଣିଆ କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା । ସେଥିରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ନାଁ ରହିନଥିଲା । ତେଣୁ ବିଧାୟକ ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବଦିନ (10 ତାରିଖ)ରେ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଣିଆ ଏବଂ ନୂଆଗାଁରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଦଳର ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୀତିକ ଉଷ୍ମତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ସେପଟେ ବିଧାୟକ ଉଦଘାଟନ କରିବାର କିଛି ସମୟରେ ଫଳକକୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ଗତକାଲି ଗଣିଆ କଲେଜର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଗଣିଆ ନିଜ ସମର୍ଥକକୁ ନେଇ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଆଡକଟା ଛକରୁ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରି ଗଣିଆ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦଳର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉଦଘାଟନ ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜନୀତି ସରଗମ କରିଥିଲା । ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଗଣିଆର ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ରୁଢ଼ ହୋଇ ଛକି ରହିଥିଲେ । ସେପଟେ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଦଳୀୟ ବିଜେପି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ନୂଆଗାଁ କଲେଜ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବା ସହ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ଗଣିଆରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ସେଠାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଉଭୟ ଦଳର କର୍ମୀ ।
ଏହା ପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ଗଣିଆ କଲେଜର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉଦଘାଟନ କରି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନୂଆଗାଁ ଏବଂ ଗଣିଆରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ କଲେଜର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବା ସହ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଇଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ନାଁରେ ନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆଗାଁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ । ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ବଳ ପୂର୍ବକ ଭାବେ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆଗାଁ କଲେଜ ଭିତରେ ପଶି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଫଳକ ଲଗାଇ ଉଦଘାଟନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ।
'ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ନାହିଁ':
ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ନୂଆ ସରକାର ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ, କିଭଳି ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ବର, ହକ୍ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ହକ୍କୁ ଏମାନେ ଛଡାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ନୂଆଗାଁ ଓ ଗଣିଆ କଲେଜରେ 2ଟି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ହୋଇଛି । ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ହାସ୍ୟସ୍ପଦ କଥା ଯେ, ଯାହା ଟଙ୍କାରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ଟଙ୍କାରେ କଲେଜରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କଲେଜରେ ଦଳୀୟ କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ହିନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି । ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲଗାଇ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି । ଫଳକ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାରେ ନୂଆଗାଁ ଏବଂ ଗଣିଆ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ।"
କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "କଲେଜ ତରଫରୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଆମେ କଲେଜକୁ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆସି ନଥିଲୁ । ଆମକୁ କଲେଜ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମୋ ବିଷୟ ନୁହେଁ ।"
ନୂଆଗାଁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲୁ । ହଠାତ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ, କିଛି ଲୋକ ଆସି ଏକ ନାମ ଫଳକ ଉଦଘାଟନ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲେ । କଲେଜ ଭିତରେ ଦଳୀୟ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ମୁଁ IICଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି । ପୋଲିସ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ପଳାଇଥିଲେ । ବାହାରେ ଏକ ଫଳକ ଲାଗିଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି । ବିଧାୟକ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ଜବରଦସ୍ତ କଲେଜ ଭିତରେ ପଶି ନାମ ଫଳକ ଲଗାଇଥିବାରୁ ଏନେଇ ମୁଁ IICଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରୀ ସ୍ତରରକୁ ନେଇ କରିଥିଲୁ । ରାଜନୀତି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ । ଯାହା ଉପର ସ୍ତରରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ଆମେ ତାହା ପାଳନ କଲୁ ।"
ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି କିପରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସୁବାସ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
