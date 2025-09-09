ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି କୁଷ୍ଠ: ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବଢୁଛି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

କଷ୍ଟ ଦେଉଛି କୁଷ୍ଠ । ସଚେତନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Leprosy in Sambalpur district
Leprosy in Sambalpur district (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2025 at 5:33 PM IST

4 Min Read
ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଯୁସ୍ମନ ରଣା

ସମ୍ବଲପୁର: କଷ୍ଟ ଦେଉଛି କୁଷ୍ଠ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଲାଣି ଏହି ରୋଗ । ସଚେତନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପ ବହୁଳ ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପୁଛି କୁଷ୍ଠ ? କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ ?

ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ରହି ଆସିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଉଛି । ତଥାପି ଶିଳ୍ପ ବହୁଳ ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରୋଗକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ।

କେଉଁ ବ୍ଲକରେ କେତେ ରୋଗୀ

ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଦେଖିଲେ, ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି । 2024-25ରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋଟ 190 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ 6 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିଲେ । ସେହିପରି 2025-26 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 59ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ 2 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି।

2025-26ର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଧନକଉଡା ବ୍ଲକରେ 06 ଜଣ, ମାନେଶ୍ଵରରେ 1 ଜଣ, ରେଙ୍ଗାଲିରେ 9ଜଣ, ରେଢ଼ାଖୋଲ (ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ)ରେ ଜଣେ, ଜୁଯୁମୁରାରେ 4ଜଣ, ନାକଟିଦେଉଳରେ 3 ଜଣ, କୁଚିଣ୍ଡା (ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ )ରେ 4 ଜଣ, ବାମରା ବ୍ଲକରେ 5 ଜଣ, ଜମେନକିରାରେ 4 ଜଣ, ହୀରାକୁଦ ଏନଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ, ବୁର୍ଲା ଏନଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ 5 ଜଣ, ରେଢ଼ାଖୋଲ (ଏନଏସି )ଜଣେ, କୁଚିଣ୍ଡା ଏନଏସିରେ 2 ଜଣ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସହରାଞ୍ଚଳ ରେ 13 ଜଣ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ।

Sambalpur District Hospital
Sambalpur District Hospital (Etv Bharat)

କାହିଁକି ବ୍ୟାପୁଛି ରୋଗ

ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ADPHO, Leprosy ଡ଼ା ପ୍ରମୋଦ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଓ ସହାରାଞ୍ଚଳରେ ବାହାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସି କିଛି ମାସ କାମ କରି ପୁଣି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ରୋଗୀ ଥିଲେ ତାହା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ବା ଲୋକ ରୁହନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରୋଗ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।

କୁଷ୍ଠ ରୋଗର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ

କେମିତି ଚିହ୍ନିବ ଏଇ ଭୟଙ୍କର କୁଷ୍ଠ ରୋଗକୁ ? କଣ ଏହାର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ ? ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ADPHO, leprosy ଅଧିକାରୀ ଡ଼ା.ପ୍ରମୋଦ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ କୁହନ୍ତି,କୁଷ୍ଠ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ରୋଗ । Mycobacterium Leprae ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଣିଷରୁ ମଣିଷ ପାଖକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଏହା ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ । ରେଙ୍ଗାଲି ଏକ ଶିଳ୍ପ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଏଠାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଏତେ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପ, ଏତେ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକ ରହୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ କୁଷ୍ଠ ଅଧିକ ବ୍ୟାପୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

Leprosy in Sambalpur district
Leprosy in Sambalpur district (Etv Bharat)

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶହେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 5 ଜଣଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ ଥାଏ ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହି ରୋଗର ଶୀକାର ହୋଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ରୋଗର ଇନକ୍ୟୁବେଶନ ପିରିୟଡ଼ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଟେ । ଅର୍ଥାତ ଏହି ରୋଗର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରକୁ ଗଲା ପରେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାକୁ 6 ମାସରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ।

କ'ଣ ରହିଛି ରୋଗର ନିରାକରଣ

ଡାକ୍ତର ପ୍ରମୋଦ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ରୋଗୀର ଦେହରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବଧିରା ଛଉ ବାହାରି ଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରୋଗୀର ସ୍ନାୟୁରେ ରହି ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଓ ସ୍ନାୟୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ତାଛଡା ସ୍ନାୟୁ ସହ ଜଡିତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଛଉ ବାହାରି ଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଣିଷ ଦେହରେ ହିଁ ଥାଏ । 1871 ମସିହାରେ ନରୱେର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜି.ଏ.ହେନସେନ ଏହାର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ । ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆରମ୍ଭରୁ ମଣିଷ ଦେହରେ ରହିଛି । ଏହି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସରକାର ମାଗଣାରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ । ଏଥିପାଇଁ MDT ଚିକିତ୍ସା ଥେରିପି ରହିଛି । ଏହି ଥରାପିରେ 3 ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହି ଔଷଧ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଖାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହାକୁ ମଲ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ସ ଥେରିପି ବି କୁହାଯାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।

ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ବଢୁଛି କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

ସରାକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆସନ୍ତୁ, ନଜର ପକାଇବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ।

ଚିହ୍ନଟ ନୂତନ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

୨୦୧୯-୨୦: ୧୦,୦୭୭

୨୦୨୦-୨୧: ୬,୧୪୮

୨୦୨୧-୨୨: ୫,୭୨୯

୨୦୨୨-୨୩: ୭,୧୯୭

୨୦୨୩-୨୪: ୮,୩୯୬

୨୦୨୪-୨୫(ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ):୬,୧୯୪

ଚିହ୍ନଟ ଗ୍ରେଡ ୨ ଅକ୍ଷମତା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

୨୦୧୯-୨୦:୨୦୦

୨୦୨୦-୨୧: ୧୭୮

୨୦୨୧-୨୨: ୧୬୪

୨୦୨୨-୨୩: ୧୯୫

୨୦୨୩-୨୪: ୧୪୯

୨୦୨୪-୨୫: ୯୫

ଚିହ୍ନଟ ଶିଶୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

୨୦୧୯-୨୦: ୬୮୧

୨୦୨୦-୨୧: ୪୨୨

୨୦୨୧-୨୨: ୩୯୨

୨୦୨୨-୨୩: ୩୮୨

୨୦୨୩-୨୪: ୫୧୩

୨୦୨୪-୨୫: ୩୪୭

1982ରୁ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସେବାକୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ସେବା ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ ଡାକ୍ତର ପ୍ରମୋଦ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ ।

ରୋଗୀ ତଥା ରୋଗମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ତଥା ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଜୁଯୁମୁରାର ହାତିବାରୀଠାରେ ହେଲଥ ହୋମ, ନେଗେଟିଭ ପଡା, ନୁଆଁପଡାରେ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡୁମରିର ଲେପ୍ରର୍ସି କଲୋନୀ, ବୁର୍ଲା ଜୁନାପାଣିରେ ଲେପ୍ରର୍ସି କଲୋନୀରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।

ଯାହା ବି ହେଉ, ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଏହି ରୋଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୂଳେ ଶେଷ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ତେଣୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଏନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

