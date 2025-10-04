ଗଜପତି ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ, ଭାସି ଯାଇଥିବା କାର ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ଭୂସ୍ଖଳନରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଡ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ।
Published : October 4, 2025 at 10:55 PM IST
ଗଜପତି: ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଡ.ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ।
ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ପେକଟ ଗାଁର ନିଖୋଜ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଏଯାଏଁ ପତ୍ତା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଖୋଜା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ନିଖୋଜଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। ନିଖୋଜ ରାଜିକଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
"ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଛି । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଭୂସ୍ଖଳନରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ନିଖେଜ ଅଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଟିମ୍ ଖୋଜା ଜାରି ରଖିଛି । ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଦୁହିଁଙ୍କ ମରଶରୀର ଠାବ ହେବ । ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମେ ଯେଇଁ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛେ ତାକୁ ବିଚାର କରାଯିବ ଉଚିତ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଡ.ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ।
ଭାସି ଯାଇଥିବା କାର ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର-
ଭାସି ଯାଇଥିବା କାର ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ଆର.ଉଦୟଗିରି କାଳିଆତୋଟା ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଗୁରୁବାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାସିଯାଇଥିଲା କାର । ମୃତକ ହେଲେ ଆର.ଉଦୟଗିରିର ପ୍ରତାପ ପଣ୍ଡା । ତରଭାରୁ ନିଜ ଦୋକାନରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ଶବଦାହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେଖି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳ ରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଏନଡିଆରଫ୍ ପହଞ୍ଚି ଥିବା ସୂଚନା ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା । ମାଟି ଅତଡା ଖସି କେଉଁଠି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଜନବସତି ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଛି ପାଣି । ଭୂ-ସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବାପା ଓ ପୁଅ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଚାରିଆଡେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତ୍ରିଗୁଡା, ପେକଟ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଅଢେ଼ଇ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ଜନବସତିରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 2 ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି ।
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଫସି ରହିଥିବା 24 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉଦ୍ଧାର-
ଦଶହରା ପାଇଁ ଗଜପତିର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା 24 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସି ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମସ୍ତେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଞ୍ଚଳର । ଗତକାଲି ସେମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଫସିଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
