ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ, ମନେ ପଡେ ପିଲାଦିନ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ଶିଳ୍ପୀ - LAC COATED TERRACOTA DOLL

ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 17, 2025 at 4:58 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 5:58 PM IST 5 Min Read

Lac coated terracotta doll of Balasore ବାଲେଶ୍ବର: ‘‘ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ । 2005ରୁ ଏହି କଣ୍ଢେଇ କାମ କରିଆସୁଛି । କଳାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ଏ କଳାକୁ ସାବିତ୍ରୀ ନନ୍ଦି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ । ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁଗରେ ବାଲେଶ୍ବରର ଏହି କଳା ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ଏ କଳାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ । ବିବାହ ବେଳେ କନିଆଁ ବାକ୍ସରେ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ଦେବାର ପ୍ରଥା ରହିଥିଲା । ଟ୍ରାଇବାଲ ସେଟ, ବର କନିଆଁ, ରଥଯାତ୍ରା, ଦଶାବତାର ଆଦି ତିଆରି କରୁଛୁ ’’। ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣିଥରେ କିଭଳି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ୟମ କଥା କୁହନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ କନକଲତା ଦାସ । ଜଉ କଣ୍ଢେଇ (ETV Bharat) ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର କଳା ଓ ସଂକୃତି କୁହାଯାଉଥିବା ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଗରୁ ଝିଅ ବିବାହ ବେଳେ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ଝିଅର ପେଡ଼ିରେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଠା ଯାଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଜଉ କଣ୍ଢେଇର ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଘରକୁ ଗଲେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରୁହେ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି କଳା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରର ଏହି କଳାକୁ ପୁଣିଥରେ ଲୋକାଦୃତ କରାଇବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଲା। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଧିରେଧିରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିଲା। ମାତ୍ର ୨୦୦୩ ମସିହାରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏହି ପରମ୍ପରା ଓ କଳାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ବିବାହ ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେମିତି ଏ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପୁଣିଥରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସି ପାରିବ ସେନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଭୀମପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଶିଳ୍ପୀ କେଶୁ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କନକଲତା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିଜେ କିଛିକିଛି ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବର କନିଆଁକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଧୀରେଧୀରେ ଏହି କଳା ସଂସ୍କୃତି ବେଶ ଆଦୃତ ହେଲା। ମହିଳାମାନେ ଏହି କଳା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏବେ ଏହି କଳା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେ କେବଳ ରୋଜଗାର ଦେଇଛି ତାହା ନୁହଁ ବରଂ ବାଲେଶ୍ୱରର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଉଥରେ ଉଜାଗର କରାଇଛି। ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat)

ଆଜିର ଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଢେଇ ଯେତେବେଳେ ମାଟି କଣ୍ଢେଇର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମାଟି, ଜଉ, ଲାଖ କଣ୍ଢେଇ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟର ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ ସତରେ ବେଶ ନିଆରା। ତିଆରି ଚାଲିଛି ଜଉ କଣ୍ଢେଇ (ETV Bharat) ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପୀ ଫୁଲମଣି ସୋରେନ କୁହନ୍ତି ଯେ,"ଆମେ ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆମକୁ ଡିଆଇସି ପକ୍ଷରୁ କନକଲତା ଦାସ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଓରମାସ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଛତିଶଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛୁ। ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ ୪୦ ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରିରେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେମିତି ସମୟ ଦେଇ ପାରୁଛି ସେମିତି ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ରୋଜଗାର ସର୍ବାଧିକ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଆମେ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର, ଚାନ୍ଦିପୁରର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ, ଓରମାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅର୍ଡର ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ । ସେହିପରି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରୁ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି।" ଜଉ କଣ୍ଢେଇ (ETV Bharat) କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ? ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟୁଛି। ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ପାଇଁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ନଦୀ ମାଟିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମାଟିରେ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ। କଣ୍ଢେଇ ଶୁଖିଗଲେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଟାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପରେ ଜଊ ତରଳାଇ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାନ୍ତି । କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୧୫ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାପରେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇ ବଜାରରେ ୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ବରର ଜଉ କଣ୍ଢେଇ (ETV Bharat) ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବିଦେଶ ଯାଏଁ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଏହି ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଜରିଆରେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ଯେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଦୃତ ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ ଏବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଲାଭବାନ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇ ପାରିଛି। ଏମିତି କି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଶିକ୍ଷାଅନୁଷ୍ଠାନ, ଛକରେ ମଧ୍ୟ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ରଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ (ETV Bharat) ବାମପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରି ପ୍ରତି ମହିଳା ମାସକୁ ଭଲ ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଜଣେ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ଶିଳ୍ପୀ କାପୁରାମ ମୁର୍ମୁ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛୁ ଯେ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ଆମର କଳା। ଜଉ କଣ୍ଢେଇ କଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ, ଆଗକୁ ଏହି କଳା ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମ ରୋଜଗାର ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆମକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି। ଜଉ କଣ୍ଢେଇକୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଡି ବୋଲି ମାନୁ। ଜଉ କଣ୍ଢେଇକୁ ଆମେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନୁଛୁ।" ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ତଆରି ଶିଖୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବଳ ଯେ ମହିଳାମାନେ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କନକଲତା ଦାସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଦଶମ ପାସ ପରେ ଏବେ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରୀ ଗୌରୀ ରାଉତ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୌରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ଆମ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶିଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏବେ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଶିଖୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କଳା ମୁଁ ଶିଖିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇ ପାରିବି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି କଳା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।" ଅନ୍ୟପଟେ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପୀ କେଶୁ ଦାସ କୁହନ୍ତି ଯେ," ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜରେ କର୍ମଶାଳା କରାଯିବା ସହ ବାଲେଶ୍ୱରର ଲୋକକଳା ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ନାମରେ ପତ୍ରିକା ଛପା ଯାଇଛି। ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ୟାକୁ କେମିତି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିବ ସେନେଇ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ବିବାହରେ ପ୍ରଥମେ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ଉପହାର କୋରିଅର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଜଉ କଣ୍ଢେଇକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭାବେ ପୂଜା କରି ସଧବା ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରି ଘରେ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ବିବାହ ଓ ମେଳା ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ତାରିଖ ଭିତରେ ରଖୁଛୁ। ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଜଉ କଣ୍ଢେଇ କଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କଲଚରାଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫେଲୋସିପ ଆଣି ମୁଁ ୪୦୦ ପୃଷ୍ଠାରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ, ଚିଲିକା, ପୁରୀ, କଟକ, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଉ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି କି ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସେଠାରେ ୬ ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷିକା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କି ଆମେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛୁ।" ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଡ଼ିଆ ପାନ, ସକାଳ ଧୂପଠୁ ପହୁଡ଼ ଯାଏଁ ଲାଗି ହୁଏ ତାମ୍ବୁଳ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡିରେ ପଡୁନି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ କି ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ସ୍ମୃତି ? ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

