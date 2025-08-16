ପୁରୀ: ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ । ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ନୀତି । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଜମିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସରିବା ପରେ ମହାଜନ ସେବୟତ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣି ଜଗମୋହନ ଦୋଳିରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ମଦନମୋହନ ଆସି ମଧ୍ୟ ଦୋଳିରେ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମଇଲମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିକଟରେ ଷଠି ଓ ମାର୍କଣ୍ତି ପୂଜା ହେବା ସହ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ଓ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ହେବ । ପରେ ଭଣ୍ତାର ଘରୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପତି ମହାପାତ୍ର ବିଜେ କରାଇ ଆଣିବେ। ଦୋଳିରେ ବସିଥିବା ରାମକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମଦନମୋହନ ଓହ୍ଲାଇ ଖଟ ଉପରେ ବିଜେ କରିବେ। ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ନନ୍ଦରାଜା ରୂପରେ ଶ୍ରୀନହରକୁ ଯାଇ ଫେରିଆସି ସ୍ନାନମଣ୍ତପ ଉପର ବସିବେ। ଭରତିଆ ଗୌଡ଼ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ଖବର ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାର ବିଧି ରହିଛି।
କେମିତି ହୁଏ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ନୀତି ?
ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ଗଣେଶ୍ୱର ମହାସୁଆର କହିଛନ୍ତି, " ଗତକାଲି ରାତି 12ଟା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି । ଜୟବିଜୟ ଦ୍ବାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି । ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବ । ପାଣିପକା ଭୋଗ ନୀତି ହେବ । ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ । ଏହା ପରେ ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ନନ୍ଦ ବେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଶରଣା ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ରହିବେ । ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯିବ । ଗୋଟିଏ ଗାଇ ଓ ବାଛୁରୀ ଥିବେ, ଯାଦବ ଦୁଗ୍ଧ କାଢିବା ପରେ ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ତାହା ଯାଇ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସଂସ୍କାର ହେବ । ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ନିଜେ ସେ କ୍ଷୀର କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ମୁଖରେ ଦେବେ । "
ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି :
ସେହିପରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମାନଙ୍କରେ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଏକାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଆତ୍ମବିଭୋର ଓ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ନୀତି ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ବନ ଭୋଜି ବେଶ, କୋଳି ବିକା ନୀତି, ବକାସୁର, ଅର୍ଘାସୁର ଭଳି ସବୁ ଅସୁର ବଧ ନୀତି ପାଳନ ହେବାର ବିଧି ରହିଛି। ସେହିପରି କାଳୀୟଦଳନ ନୀତି ବେଶ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ, ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ମଥୁରା ହାଟ ଓ କଂସ ବଧ ନୀତି ଆଦି ପାଳନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ।
ଗତକାଲି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରାବତରଣ କରିଥିବା ବେଳେ କଂସବଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହେବ। ଏହି ନୀତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।