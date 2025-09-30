ETV Bharat / state

ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ କନ୍ଧମାଳରେ ଲୁଚିଥିଲା ବାଂଲାଦେଶୀ, ବାନ୍ଧିଲା କୋଟଗଡ ପୋଲିସ

32 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିଲା ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ । କନ୍ଧମାଳରୁ ଗିରଫ । ନକଲି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଜବତ ।

BANGLADESHI ARRESTED IN KANDHAMAL
BANGLADESHI ARRESTED IN KANDHAMAL (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2025 at 6:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କନ୍ଧମାଳ/ଗଞ୍ଜାମ: କନ୍ଧମାଳ କୋଟଗଡ଼ରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଗିରଫ । ବେଆଇନ ଭାବେ ରହିଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନାଜିର ମୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକକୁ କୋଟଗଡ ପୋଲିସ ଗତ ରବିବାର ଗିରଫ କରିଛି । ସେ 1994 ମସିହାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ତା ନିକଟରୁ ଜାଲ୍‌ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

ନାଜିର ମୁଲ୍ଲା
ନାଜିର ମୁଲ୍ଲା (ETV Bharat Odisha)

କନ୍ଧମାଳରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଗିରଫ:
ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଆସୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ତଡିପାର କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଏହିକ୍ରମରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କୋଟଗଡ଼ରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ।

ଜେଲରେ ନାଜିର:

ନାଜିରକୁ ଧରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତା ନିକଟରୁ ଜାଲ୍ ଭାରତୀୟ ଭୋଟର କାର୍ଡ, ଆଧାରକାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ ସମେତ ଭାରତୀୟ ଭିସା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି । କୋଟଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ନାଜିର ମୁଲ୍ଲାକୁ ଗିରଫ କରି ଥାନା କେସ୍ ନଂ ୧୩୧/୨୦୨୫ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ସେପଟେ ନାଜିର୍ ମୁଲ୍ଲାକୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇବା ପରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପ କାରାରାଗାରକୁ ପଠେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ।

ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଗିରଫ
କୋଟଗଡ଼ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ ଦେଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ:

କୋଟଗଡ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କୋଟଗଡ଼ ମୁଣ୍ଡାସାହିରେ ନାଜିର୍ ମୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଘର ସଂସାର କରି ରହି ଆସୁଥିଲା । ସେ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ନାଜିର୍ କଟକରେ ପହଁଞ୍ଚି କାମ ନ ପାଇବା ପରେ ସେଠାରୁ କୁଆଡେ ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବିଦା ହେବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ! ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାତିଅଧିଆ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଝାରସୁଗୁଡାରେ 444 ସଂନ୍ଦିଗ୍ଧ, ଚାଲିଛି ନାଗରିକତା ଯାଞ୍ଚ

ଖୋଜା ଚାଲିଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣୀ ୧୮ ଜଣ

ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି କି ବାଂଲାଦେଶୀ ? ଆକ୍ସନ ମୁଡରେ ପ୍ରଶାସନ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ

17 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଟଗଡରେ ରହୁଥିଲା:

ଏହା ପରେ ଦୀର୍ଘ ୧୭ ବର୍ଷ ହେବ କୋଟଗଡ଼ରେ ରହି ଆସୁଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ହେବା ପରେ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ବେଆଇନ ରୂପେ ରହି ଆସୁଥିବା ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କୁ ଚି଼ହ୍ନଟ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପୋଲିସକୁ ଦୃଢ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକର ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜିକରଣ ତଥ୍ୟରୁ ନାଜିର ମୁଲ୍ଲା, ପିତା-ଆବୁଲ ମୁଲ୍ଲା, ବାଂଲାଦେଶର ମାଗୁରା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହମ୍ମଦପୁରୀ ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ଚୌବରିଆ ଗାଁର ନାଗରିକ ବୋଲି ପୋଲିସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ/କନ୍ଧମାଳ

For All Latest Updates

TAGGED:

BANGLADESHI ARRESTED IN KANDHAMALBANGLADESHI NATIONAL ARREST ODISHAILLEGAL BANGLADESHI IMMIGRANTKANDHAMAL KOTAGARH POLICEBANGLADESHI ARRESTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.