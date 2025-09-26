ETV Bharat / state

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦାବି, ଗଣଧାରଣାରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଅହୋରାତ୍ର ଗଣଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ।

Demand for Establishment Of Medical College And Hospital In Kendrapara
Demand for Establishment Of Medical College And Hospital In Kendrapara (ETV Bharat Odisha)
Published : September 26, 2025 at 3:35 PM IST

Kendrapara Medical College Establishment Committee କେନ୍ଦାପଡ଼ା: ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଗଣଧାରଣା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ 5 ଦିନ ଧରି ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ସଦସ୍ଯ । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହୋବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି । ସେପଟେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ ।

Demand for Establishment Of Medical College And Hospital In Kendrapara
Demand for Establishment Of Medical College And Hospital In Kendrapara (ETV Bharat Odisha)

ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ଅହୋରାତ୍ର ଗଣଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି । ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ।କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଆ ଯାଇନଥିଲା । ଯେତେବେଳେ କି ଅତୀତରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଢି ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ନେଇ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ବୀପ ମହୋତ୍ସବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ୍‌ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ସରକାର ଦିନ ଗଡେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିଲାଗି ଦୀର୍ଘ ୨୦୧୬ ମସିହାରୁ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ଓ ପରେ ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଦାବି କରି ଆସୁଛି ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ।

Demand for Establishment Of Medical College And Hospital In Kendrapara
Demand for Establishment Of Medical College And Hospital In Kendrapara (ETV Bharat Odisha)

ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିଧାୟକ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ, "ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ମନୋଭାବ ପରିହାର କରନ୍ତୁ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦାବି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି । ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି । କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରୋକ, ଗଣଧାରଣା, ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ହେଉଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । 4ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ । ଏ ଘୋଷଣାକୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଥା ଆସିବା ବେଳେ ସରକାର ଏଭଳି କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ । ଆମ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଲା । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ, ବିଜେଡି ଓ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।"

Demand for Establishment Of Medical College And Hospital In Kendrapara
Demand for Establishment Of Medical College And Hospital In Kendrapara (ETV Bharat Odisha)

ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବ କମିଟି:

ଗତ ୨୨ ତାରିଖରୁ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଘୋଷଣା ନେଇ ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବ ବୋଲି କହିଛି କମିଟି । ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଆବାହକ ଗୟାଧର ଧଳ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୧୬ ମସିହାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ନେଇ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୁପ ନେଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଏକ ନାହିଁ ନାହିଁର ଜିଲ୍ଲା । ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୨୯ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା । ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ୨୭ତମ ସ୍ଥାନରେ, ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୨୨ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା । ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଭୂମିକା ବହୁତ ଥିଲା । ଦିନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ।"

ଗୟାଧର ଧଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଅବା ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ବିଜୁ ବାବୁ ୧୩ରୁ ୩୦ ଜିଲ୍ଲା କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୯ ନମ୍ବରରେ ଅଛୁ ।କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରାଯାଇଛି । ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିକାଶ କଥା ଉଠିଲେ ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । ୧୭ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅପହଞ୍ଚ । ସରକାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଘୋଷଣା ହେଲେ ଆମେ ୫-୬ ବର୍ଷ ପରେ ତାହାର ସୁଫଳ ପାଇବୁ । ଆମ ପିଲା ଏଇଠି ପାଠ ପଢି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସୁଧାର ଆଣିବେ । ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ପ୍ରଗତି ହେବ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଉନ୍ନତି ହେବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

