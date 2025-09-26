କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦାବି, ଗଣଧାରଣାରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଅହୋରାତ୍ର ଗଣଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ।
Published : September 26, 2025 at 3:35 PM IST
Kendrapara Medical College Establishment Committee କେନ୍ଦାପଡ଼ା: ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଗଣଧାରଣା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ 5 ଦିନ ଧରି ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ସଦସ୍ଯ । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହୋବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି । ସେପଟେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ ।
ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ଅହୋରାତ୍ର ଗଣଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି । ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ।କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଆ ଯାଇନଥିଲା । ଯେତେବେଳେ କି ଅତୀତରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଢି ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ନେଇ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ବୀପ ମହୋତ୍ସବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ୍ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ସରକାର ଦିନ ଗଡେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିଲାଗି ଦୀର୍ଘ ୨୦୧୬ ମସିହାରୁ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ଓ ପରେ ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଦାବି କରି ଆସୁଛି ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ।
ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିଧାୟକ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ, "ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ, ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ମନୋଭାବ ପରିହାର କରନ୍ତୁ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦାବି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି । ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି । କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରୋକ, ଗଣଧାରଣା, ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ହେଉଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । 4ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ । ଏ ଘୋଷଣାକୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଥା ଆସିବା ବେଳେ ସରକାର ଏଭଳି କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ । ଆମ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଲା । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ, ବିଜେଡି ଓ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।"
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବ କମିଟି:
ଗତ ୨୨ ତାରିଖରୁ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଘୋଷଣା ନେଇ ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବ ବୋଲି କହିଛି କମିଟି । ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଆବାହକ ଗୟାଧର ଧଳ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୧୬ ମସିହାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ନେଇ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୁପ ନେଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଏକ ନାହିଁ ନାହିଁର ଜିଲ୍ଲା । ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୨୯ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା । ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ୨୭ତମ ସ୍ଥାନରେ, ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୨୨ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା । ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଭୂମିକା ବହୁତ ଥିଲା । ଦିନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନୂତନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ମିଳିଲା 200 MBBS ସିଟ୍; ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ପାଠ ପଢ଼ା
ଗୟାଧର ଧଳ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଅବା ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ବିଜୁ ବାବୁ ୧୩ରୁ ୩୦ ଜିଲ୍ଲା କରିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୯ ନମ୍ବରରେ ଅଛୁ ।କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରାଯାଇଛି । ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିକାଶ କଥା ଉଠିଲେ ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । ୧୭ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅପହଞ୍ଚ । ସରକାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଘୋଷଣା ହେଲେ ଆମେ ୫-୬ ବର୍ଷ ପରେ ତାହାର ସୁଫଳ ପାଇବୁ । ଆମ ପିଲା ଏଇଠି ପାଠ ପଢି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସୁଧାର ଆଣିବେ । ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ପ୍ରଗତି ହେବ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଉନ୍ନତି ହେବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା