ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ: 3 ଘଣ୍ଟା NH ବନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତିଲାନି ପୁରୀ ସାଂସଦଙ୍କ ଗାଡ଼ି
ନଡ଼ିଆ ତୋଳିବାକୁ ଗଛରେ ଚଢିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ । ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଉଦ୍ଧାରରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ।
Published : September 18, 2025 at 9:02 PM IST
Khordha Youth electrocuted, ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ନଡିଆ ତୋଳିବା କାଳ ସାଜିଲା । ବିଦ୍ଯୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ । ଦୀର୍ଘ ୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ମୃତଦେହ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ । ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁତୀୟାପଡା ନେଳିଆ ପୋଖରୀ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ।
୩୩ କେଭି ଲାଇନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଥିବା ନଡିଆ ଗଛରୁ ନଡିଆ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗଛରେ ଚଢିଥିଲେ ଖଙ୍ଗୁରିଆ ଗ୍ରାମର ଜଗୁ ପରିଡା । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ନଡିଆ ବାହୁଙ୍ଗା କଡ଼ରେ ଥିବା ୩୩ କେଭି ବିଦ୍ଯୁତ ଲାଇନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୃତଦେହଟି ଗଛରେ ଝୁଲି ରହିଥିଲା । ଏନେଇ ବୋଲଗଡ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ:
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ୬ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇରୁ ତିନି ଘଣ୍ଚା ଧରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିନଥିଲେ । ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଏହା ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଡାଇ ଗୋଡାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ।
57ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ:
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୃତଦେହକୁ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲଗଡ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଜଗୁ ପରିଡାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆହୁରି ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ମୃତଦେହକୁ ବୋଲଗଡ 57ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବୋଲଗଡ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ । ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ରାସ୍ତାରୋକ କାରଣରୁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପଟେ ଶହଶହ ଗାଡି ମୋଟର ଦୀର୍ଘ ୩ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିଲା ।
ବର୍ତ୍ତିଲାନି ପୁରୀ ସାଂସଦଙ୍କ ଗାଡ଼ି:
ଏହି ସମୟରେ ପୁରୀ ସାଂସଦଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାଡି ନଥିଲେ । ଫଳରେ ସାଂସଦ ଗାଡି ବୁଲାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇ ଯାଇଥିଲେ । ପରେ ବୋଲଗଡ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ, ତହସିଲଦାର, ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସହ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ବାହାରିପାରି ନଥିଲା । ପରେ ଥାନା ପରିସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମିଳିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ତହସିଲଦାର ଜିଲ୍ଲା ରେଡକ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ୨୦ ହଜାର ନଗଦ ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ସହ ବିଦ୍ଯୁତ ବିଭାଗର ସହାୟତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବିଦ୍ୟୁତ କାଟକୁ ବିରୋଧ କରି ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପିଟିଲେ ଉପଭୋକ୍ତା
ହାଇଭୋଲେଟେଜ ବିଦ୍ଯୁତ ତାରକୁ ଅପସାରଣ ଦାବି:
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରୁ କିଏ କାହିଁକି ନଡିଆ ତୋଳିବାକୁ କହିଥିଲା, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସେହିପରି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାଇଥିବା ୩୩ କେଭି ବିଦ୍ଯୁତ ତାରକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଯାଇଥିବା ହାଇଭୋଲେଟେଜ ବିଦ୍ଯୁତ ତାରକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ସହ କେବୁଲ ତାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନାଦି ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଖଙ୍ଗୁଆରୀ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମର ଜଗୁ ପରିଡା ନଡିଆ ଗଛରୁ ନଡିଆ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗଛରେ ଚଢିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ଯୁତ ଲାଇନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପରେ 20,000ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା