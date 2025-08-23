ସ୍ପେସାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Khordha Tribal Student Success Story: ବ୍ରହ୍ମପୁର: 'ବାପା.. ବୋଉ.. ତୁମେ ଆଉ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୋତେ ପାଠ ପଢାଇବ । ମୁଁ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହଯ୍ୟ କରିବି ।' ଏପଟେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ, ସେପଟେ ମନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା । ଆଗକୁ ପାଠ ପଢା ଜାରି ରଖିବେ କି ନାହିଁ.. ତାହାକୁ ନେଇ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନଥିଲେ । +2 ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ NEET ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ । କିଛି ରୋଜଗାର କରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଶାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଉ ମାସିକ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ । ଦିନେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଥିଲା । ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରିବା ସମୟରେ ଖବର ମିଳିଥିଲା NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି । କୁହାଗଲା ଯେ, ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ଫେରି ଆସିବାକୁ । ଏବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନୋନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସଙ୍ଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ମେଧାବୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶୁଭମ୍ ଶବରଙ୍କର ।
ଏଭଳି ରହିଥିଲା ଶୁଭମର ସଂଙ୍ଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଦୁଲିଢିହ ଗ୍ରାମର ବାପା ସହଦେବ ଶବର ଏବଂ ମାଆ ରଙ୍ଗି ଶବରଙ୍କ ଏକ ମାତ୍ର ପୁଅ ଶୁଭମ୍ ଶବର । ଶୁଭମ୍ଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ । ମାଆ ରଙ୍ଗି ଘର କାମ କରିବା ସହ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କୁ ସାହଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଚାଷ କାମରୁ ହିଁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ପରିବାରର ସ୍ପଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ମୁଦୁଲିଢିହ ଗାଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନିଳାଦ୍ରୀପ୍ରସାଦରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିଥିଲେ ଶୁଭମ୍ । ପରେ ଶୁଭମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ହେଲେ ପୁଅର ପାଠପଢା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ପରିବାର ବର୍ଗ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ । ତଥାପି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମେଧାବୀ ଶୁଭମ୍ +2 ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିଥିଲେ ।
ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଶିକ୍ଷକ ବାସୁଦେବ ମହାରଣାଙ୍କ ସହିତ ଶୁଭମ୍ଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା । ଶିକ୍ଷକ ବାସୁଦେବ NEET ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶୁଭମଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଶୁଭମ ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ରହିଥିଲେ । ଶେଷରେ ବାସୁଦେବ ସାର୍ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ NEET ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଏପଟେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ସେପଟେ ମନରେ ପାଠପଢିବାର ଆଗ୍ରହ । ସବୁ କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ଘର ଛାଡିଥିଲେ ଶୁଭମ୍ । ଆଉ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ସହ ମାସକୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ।
'ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି':
ଶୁଭମ ଶବର କହିଛନ୍ତି, "ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି । ଏଥିପାଇଁ ମାସିକ ମୋତେ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଦେଢ ମାସ ଧରି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି । ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଆୁପ ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା 'ମିଠା ଦିଅ' । ଫୋନରେ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲି । କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମିଠା ଦେବି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି । ଏହି ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, NEET ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତୁମେ ସେଥିରେ ଭଲ ରାଙ୍କ ରଖି ସଫଳତା ପାଇଛ । ଏଭଳି ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି ।
କାମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଦିନ ବେଶ ଖୁସିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁରନ୍ତ କିପରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବି ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲି । NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚୟନ ହୋଇଛି ।" ଶୁଭମ୍ ଶବରଙ୍କ ଏପରି ସଂଙ୍ଘର୍ଷମୟ କଥା କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହାଣୀ ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ ।
ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ:
ସବୁ ବାପା ମାଆ ଚାହାନ୍ତି ଓ ପିଲାମାନେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ବଡ ହୋଇ ଭଲ ପାଠ ପଢି ଡାକ୍ତର ହେବେ । ହେଲେ ଏଭଳି NEET ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ରହିଥିଲା ବୋଲି ଶୁଭମ୍ ଜାଣିନଥିଲେ । ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଶୁଣିଥିଲେ, ମନେରେ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିଲା ଯେ, NEET ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ । ପରେ କିଛି ଦିନର ପରିଶ୍ରମ କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶୁଭମ୍ । ଆଉ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ କିଛି ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆଶାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ।
ଖବର ମିଳିଲା NEETରେ ମିଳିଛି ସଫଳତା
ବାଙ୍ଗୋଲରରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଏହାଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଫୋନ କଲ ଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡିଥିଲେ ଶୁଭମ୍ । ଏହି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସେ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଫେରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଏପରି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଧାବୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ । ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଭାବରେ ଘରେ ଯେନତେନ ପ୍ରକାରରେ ଚଳିଆସୁଥିବା କୁହନ୍ତି ଶୁଭମ୍ ।
ଭାବିଥିଲେ ପୋଲିସ ହେବେ:
ଛୋଟ ଥିବା ବେଳେ ଶୁଭମ୍ ଭାବଥିଲେ ଯେ, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ କଳାରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତିନ୍ନ ହେବା ସହ ଆଗକୁ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଭଲ ଚିକିତ୍ସକ ହେବେ:
ନିଟ୍ ପରିକ୍ଷାରେ ଶୁଭମ୍ ରେଙ୍କ-୪୦୦୦ ରହିଥିବା ବେଳେ କାଉନସିଲିଂରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନୋନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଆଡମିଶନ ରହିଛି ।ବେଳେ ଏଭଳି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ ଖୁସି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସକ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶୁଭମ୍ ।
ଆଶା ଥିଲା, ପୁଅ ବଡ ହେଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ
ଶୁଭମ୍ଙ୍କ ମାଆ ରଙ୍ଗି ଶବର କହିଛନ୍ତି, ଶୁଭମ୍ ଆମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ । ପୁଅ ବଡ ହେଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲି । ଶୁଭମ୍ର ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବାଦା ବୁଝାଇ ଆସୁଥିଲି । ପୁଅ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢୁଥିଲା । ତା'ର ଏହି ସଫଳତାରେ ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି । ଆମେ ନିଜେ ଖଟିବା ସହିତ ମଜୁରୀ ଗଲେ ପରିବାର ଚଳାଉଥାଏ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରୀ ବଢିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ୱର ରଖିଥିଲେ । ସେହି ଦିନରୁ ପରିବାରରେ ଶୁଭମ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ।"
