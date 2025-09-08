ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ, ଏଥର 'ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ'
ଏଥର ଗାଁରେ ହେବ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 'ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ' ନାମକ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ । ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ଲକ, ତହସିଲ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡିବାକୁ ପଡ଼ିବନି । ଏଣିକି ପଲ୍ଲୀରେ ହେବ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 'ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ' ନାମକ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ମାସର ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବ । ଖାଲି ସମସ୍ୟା ବୁଝିବନି ବରଂ ତାର ତତ୍କାଳ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ।
ଏହି ପରିପେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାଣପୁରରେ 'ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ଯେକ ବ୍ଲକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାବାଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ଆରମ୍ଭ ହେଲା 'ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
କିଭଳି ଲୋକମାନେ ହାତପାହାନ୍ତାରେ ସମସ୍ଯାର ସମାଧାନ ବାଟ ଖୋଜିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କିଭଳି ପ୍ରଶାସନ ଆସି ସମସ୍ଯା ସମାଧାନ ସହ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ଯ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯ ରହିଛି । ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର ବିଡିଓଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ଯମାନେ କଣ୍ଟାବାଡ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ଯା ଶୁଣିଥିଲେ । କିଭଳି କାହାର କେଉଁ ସମସ୍ଯା ରହିଛି, ତାହାର ତ୍ବରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ଯକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୁହିକ ସମସ୍ଯା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ଯ ସମସ୍ଯାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି ।
'ପ୍ରତି ସୋମବାର ପଲ୍ଲୀକୁ ଯିବ ପ୍ରଶାସନ':
ଏନେଇ ବେଗୁନିଆ ବିଡ଼ିଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଠାରୁ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର କଣ୍ଟାବାଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନାର ଷ୍ଟଲ ଖୋଲାଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ରାଜସ୍ବ, ନିଯୁକ୍ତି ଭଳି ସେବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଁଚିଛି । ସେହିଭଳି ପ୍ରତି ସୋମବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ।"
ଏପରି କହିଲେ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ:
ସେପଟେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନତାରେ 'ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାସନ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଗାଁରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ । ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ସଫଳ ହେବ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା