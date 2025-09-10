ETV Bharat / state

ଖାଲ ଢିପରେ ଭର୍ତ୍ତି ବୋଲଗଡ ରେଳୱେ ଷ୍ଟେସନ ରାସ୍ତା, 5 ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା

ବୋଲଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଓ ମା’ ଭୂଇଁଆଣୀ ପୀଠ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଛି l

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ମା ଭୂଇଁଆଣୀ ପୀଠ ରାସ୍ତାର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ମରଣଯନ୍ତା । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ । କାରଣ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ । ରାସ୍ତା ଯେପରି ମରଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛି । ଯେଉଁ ଆଡେ ଦେଖିବେ ସେଠାରେ ଖାଲ ଓ କାଦୁଅ । ରାସ୍ତା ସାରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ବଡବଡ ଖାଲ । ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ । ଯେଉଁଠାରେ ବୋଲଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଓ ମା’ ଭୂଇଁଆଣୀ ପୀଠ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l

ରାସ୍ତାର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା:

ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତଥା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ l ଫଳରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବୋଲଗଡ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଡ଼କୁ ଲାଗି ଏହି ରାସ୍ତା ରହିଛି । ସେହି ରାସ୍ତାଟି ବ୍ଲକକୁ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ମା’ ଭୂଇଁଆଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି । ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଟିର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ରେଳଷ୍ଟେସନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତାରେ ଫାଟ
ରାସ୍ତାରେ ଫାଟ:

ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଜନସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ବୋଲଗଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ମା’ ଭୂଇଁଆଣୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ । କେବଳ ଏହି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ବରଂ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଓଭର ବ୍ରିଜର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଂଗୀନ । ବ୍ରିଜକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ଢ଼ଳେଇ ରାସ୍ତା ଦବି ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଗୋଡି ଉଠି ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ରାସ୍ତାରେ ଖାଲଖମାରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି
ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ:

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଥା କହିଛନ୍ତି,"ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଏମଏଲଏଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଇଛୁ । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏହି ରାସ୍ତାର ଦୂରାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ବୋଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି । ମା’ ଭୂଇଁଆଣୀଙ୍କ ପୀଠ ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନିରାଶ ହୋଇଛୁ ।"

ରେଳଷ୍ଟେସନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ି ଉଠିଯାଇଛି
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମନମୋହନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର ପଛ ପାଖ ରାସ୍ତା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ମା ଭୂଇଁଆଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା । ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଲାଭ ହେଉନି ଏବଂ ଆମେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବି କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିନାହିଁ ।

ସୁଧୁରୁନି ରାସ୍ତାର ଦୂରବସ୍ଥା
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ମିଶାଇ କହିଛନ୍ତି, "ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ । ଜଣେ ଯଦି ଷ୍ଟେସନକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ଯାଇ ପରିବ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୋଲଗଡ଼ ସମିତି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା ହେବା ଦରକାର" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଗବାନ ଭରସା: ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ମରଣଯନ୍ତା

ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବୋଲଗଡ଼ ବିଡ଼ିଓ ସୁମନ ସୁଦ୍ଧା କୁଣ୍ଡୁ କହିଛନ୍ତି "ମୁଁ ଏବେ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେବ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହି ରାସ୍ତା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି । ମୁଁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲୁ । ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କରିବ । ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକ ଖାଲ ଢିପ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ଗତକାଲି ଜେଇଙ୍କୁ ଡାକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ କରିବାକୁ । ସେହିପରି ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡିଶା ସ୍କିମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।"



