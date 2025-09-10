ଖାଲ ଢିପରେ ଭର୍ତ୍ତି ବୋଲଗଡ ରେଳୱେ ଷ୍ଟେସନ ରାସ୍ତା, 5 ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା
ବୋଲଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଓ ମା’ ଭୂଇଁଆଣୀ ପୀଠ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଛି l
Published : September 10, 2025 at 2:36 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ମରଣଯନ୍ତା । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ । କାରଣ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତାହା କହିବା ମୁସ୍କିଲ । ରାସ୍ତା ଯେପରି ମରଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛି । ଯେଉଁ ଆଡେ ଦେଖିବେ ସେଠାରେ ଖାଲ ଓ କାଦୁଅ । ରାସ୍ତା ସାରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ବଡବଡ ଖାଲ । ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ । ଯେଉଁଠାରେ ବୋଲଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଓ ମା’ ଭୂଇଁଆଣୀ ପୀଠ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l
ରାସ୍ତାର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା:
ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତଥା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ l ଫଳରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି l ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବୋଲଗଡ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଡ଼କୁ ଲାଗି ଏହି ରାସ୍ତା ରହିଛି । ସେହି ରାସ୍ତାଟି ବ୍ଲକକୁ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ମା’ ଭୂଇଁଆଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି । ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଟିର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ରାସ୍ତାରେ ଫାଟ:
ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଜନସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ବୋଲଗଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ମା’ ଭୂଇଁଆଣୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ । କେବଳ ଏହି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ବରଂ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଓଭର ବ୍ରିଜର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଂଗୀନ । ବ୍ରିଜକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ଢ଼ଳେଇ ରାସ୍ତା ଦବି ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଗୋଡି ଉଠି ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭରଶୀଳ:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଥା କହିଛନ୍ତି,"ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଏମଏଲଏଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଇଛୁ । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏହି ରାସ୍ତାର ଦୂରାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ବୋଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି । ମା’ ଭୂଇଁଆଣୀଙ୍କ ପୀଠ ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନିରାଶ ହୋଇଛୁ ।"
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମନମୋହନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର ପଛ ପାଖ ରାସ୍ତା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ମା ଭୂଇଁଆଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଭାରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା । ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଲାଭ ହେଉନି ଏବଂ ଆମେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବି କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିନାହିଁ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ମିଶାଇ କହିଛନ୍ତି, "ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ । ଜଣେ ଯଦି ଷ୍ଟେସନକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ଯାଇ ପରିବ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୋଲଗଡ଼ ସମିତି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା ହେବା ଦରକାର" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବୋଲଗଡ଼ ବିଡ଼ିଓ ସୁମନ ସୁଦ୍ଧା କୁଣ୍ଡୁ କହିଛନ୍ତି "ମୁଁ ଏବେ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେବ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହି ରାସ୍ତା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି । ମୁଁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲୁ । ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କରିବ । ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକ ଖାଲ ଢିପ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ଗତକାଲି ଜେଇଙ୍କୁ ଡାକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ କରିବାକୁ । ସେହିପରି ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡିଶା ସ୍କିମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା