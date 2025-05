ETV Bharat / state

May 16, 2025

Kandamula Sweet Potatoes Keonjhar କେନ୍ଦୁଝର: ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କୁପୋଷଣ ଦୂର କରିବେ ଜୁଆଙ୍ଗ ମହିଳା । ଜୁଆଙ୍ଗ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁ କୁପୋଷଣରେ ଶିକାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ କନ୍ଦମୂଳ । ଏହି କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ ପରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦ ଖାଇ କୁପୋଷଣକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ କହିବେ ଜୁଆଙ୍ଗ ପିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି ରେନବୋ ଡାଏଟ ଅଭିଯାନ । Kendujhar Kandamula To Combat Malnutrition (ETV Bharat Odisha) ‘‘ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁରେ କୁପୋଷଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ନିକଟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ୟୁବର କ୍ରପ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ରେନବୋ ଡାଏଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ନିଜ ତରଫରୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ କନ୍ଦମୂଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ଏହି କନ୍ଦମୂଳ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଓ ସ୍କୁଲରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା’’ କୁହନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କୁମାର ନାଗଭୂଷଣ । କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା (ETV Bharat) କୁପୋଷଣ ଅଟକାଇବ କେନ୍ଦୁଝର କନ୍ଦମୂଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗରେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କନ୍ଦ ଫସଲ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାନ ଓ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କନ୍ଦମୂଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । କମଳା ରଙ୍ଗ ମାଂସଳ ଯୁକ୍ତ କନ୍ଦମୂଳର କିସମ ୯୫/୪ ସଦର ବ୍ଲକ ମୁକୁନା, ନୂଆଗାଁ ଓ ସେଣ୍ଡକାପ ଗାଁର ଅନ୍ୟୁନ ୬.୫ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି । ଆଇସିଏଆର ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଚାଷରେ ନୂଆଗାଁଠାରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୩୫-୪୦ ଟନର କନ୍ଦମୂଳ ଅମଳ ହୋଇଛି ଯାହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ମାତ୍ର ୧୦.୫୮ ଟନ ହାରଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ । କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ (ETV Bharat) ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦଳ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ଜୁଆଙ୍ଗ ବହୁଳ ଗାଁ ବାରାଗଡ଼, ହାତୀଶିଳା, ଯନ୍ତାରି, ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା, ବାୟାକୁମୁଟିଆ ଏବଂ କଣ୍ଠଦାସ ଗସ୍ତ କରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା କନ୍ଦମୂଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଫସଲକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ । ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତି ବହୁଳ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଖାପାଖି ୬୦୦ ପିଲା [୬-୯ ବର୍ଷ] ଏବଂ କିଶୋର [୧୦-୧୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ]ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁପୋଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । କୁପୋଷଣ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏହି କନ୍ଦମୂଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ।

