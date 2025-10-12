ETV Bharat / state

ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିବାକୁ ଆସି କନ୍ୟାର ତଣ୍ଟି କାଟିଦେଲା ଯୁବକ, ଚକିତ କରିବ କାରଣ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା । ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।

ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିବାକୁ ଆସି କନ୍ୟାର ତଣ୍ଟି କାଟିଦେଲା ଯୁବକ
ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିବାକୁ ଆସି କନ୍ୟାର ତଣ୍ଟି କାଟିଦେଲା ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 12, 2025 at 11:28 AM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: କନ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା ପୁଅ । ଦେଖା ଚାହାଁ ହେଲା, ପରିବାର ଲୋକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ । ସବୁକିଛି ଠିକ୍‌ ଠାକ୍‌ ଚାଲିଥିଲା । ପୁଅ ଝିଅ ପରସ୍ପର କଥା ହେବେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ଛାଡିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଝିଅର ତଣ୍ଟି କାଟିଦେଲା ଯୁବକ । ଏପରି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ । ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।

ସୁବ୍ରତ କୁମାର ନାୟକ
ଗିରଫ ଯୁବକ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ନାୟକ (ETV Bharat Odisha)

ଯୁବତୀଙ୍କ ଗଳାକାଟି ଯୁବକ ଗିରଫ:

ଯୁବତୀ ଗଳା କାଟି ଯୁବକ ଗିରଫ । ଜଣେ ଯୁବକ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଗଳା କାଟି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡି ଗିରଫ ହେବା ସହ ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଜିପୁର ଗାଁରେ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜକନିକା ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଥାନା କେସ ନଂ:୫୧୪/୧୧.୧୦.୨୫ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦଫା-୩୩୩,୧୧୫(୨), ୧୧୭(୨), ୧୦୯, ୩୫୧(୨), ୩୫୧(୩) ଓ ୩(୫) ବିଏନଏସରେ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଆଜି ଯୁବକକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

କଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ?

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କୁଜିପୁର ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ଗାରଡପୁର ଗାଁର ଶତୃଘ୍ନ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ନାୟକ(୨୬) ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମନୋରମା ନାୟକ(୫୫) ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଘର ଭିତରପଟୁ କବାଟ ଦେଇ ମୋ ଭାଣିଜୀକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ପରେ ମାଡମାରିବା ସହ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ମୋ ଭାଣିଜୀର ଗଳା କାଟିଥିବା ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଭାଣିଜୀ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶି ଭାଣିଜୀକୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ୧୦୮ ସହାୟତାରେ ରାଜକନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

ସୁବ୍ରତ କୁମାର ନାୟକ
ଗିରଫ ଯୁବକ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ନାୟକ (ETV Bharat Odisha)

କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?

ସୁବ୍ରତ ସହ ଆହତ ଯୁବତୀର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ସୁବ୍ରତର ମା' ଏବଂ ନିଜେ ସୁବ୍ରତ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ କୁଜିପୁର ଝିଅର ମାମୁଁ ଘର ଆସିଥିଲେ । ପୁଅ-ଝିଅ ଏକାକୀ କଥା ହେବାକୁ ଏକ ନିରୋଳାଘର ଭିତରେକୁ ଉଭୟ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ କ'ଣ ହେଲା ହଠାତ୍ ଘରର କବାଟକୁ ଭିତରପଟୁ ସୁବ୍ରତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା । ତା'ପରେ କଣ ଘଟିଛି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେ ଝିଅର ମୋ ସହ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ପୁଅ ସହ କାହିଁକି କଥା ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୋର ରାଗ ହେଲା ତାକୁ ମାରି ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସୁବ୍ରତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାନିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

