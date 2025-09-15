ETV Bharat / state

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

10 ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ବିଲୁପ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ । ସାଇତିଛନ୍ତି 50 ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଓ ନୋଟ ।

Nirod Pradhan Antique Museum
Nirod Pradhan Antique Museum (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2025 at 8:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Nirod Pradhan Antique Museum କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ହାତରେ ଇଞ୍ଜେକସନ...ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ କୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଡାକରାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସେ । ତେବେ ଚିକିତ୍ସିକଙ୍କ କଥା ପଡିଲେ ମନରେ ଭାବନା ଆସିବ ଘରେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜେକସନ, ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି କେତେ କଣ ଥିବ...କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜେକସନ କି ଔଷଧ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଇଂରେଜ ଅମଳର ସୂର୍ଯ୍ୟଘଡି, ପୁରୁଣା କଏନ, ଗ୍ରାମଫୋନ ଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ପାଇବେ । ପେଶାରେ ଜଣେ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରିକ୍ଷକ...ନିଶା ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ । ଘରକୁ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିୟମ, ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ‘ସ୍ମୃତିସଦନ ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ’ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ନିରୋଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ନିଶାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ।

Kendrapara veterinary LI Nirod Pradhan turns home antique museum (ETV Bharat Odisha)

ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ସାଇତିବା:

ପେଶାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଶା ଯାହା ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ନିରୋଦ କୁମାର ନାୟକ । ବୟସ 45 ବର୍ଷ । ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ନଳପୋଖରୀ ଗାଁ । ସେ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ କାଟଣା ପ୍ରାଣୀଧୀନ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ରର ସେ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳୁ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ମୃତି ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଆସିଥିଲା ଓ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେ ଏହି କାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରି ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି । ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ପୁରାତନ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ବୁଡି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସାଇତି ରଖି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପୁରାତନ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣି ପାରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି l

ପେଷାରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ନିଶା ଐତିହାସିକ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହକ
ନିରୋଦ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା କିଛି ନୋଟ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

ଝିଅର ପ୍ରଶ୍ନ, ମନରେ ଉଜାଗର କଲା ସଂଗ୍ରହ ନିଶା:

ନିରୋଦଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ବାପା ମା’ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ । 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ ଝିଅର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଡିଥିଲା ଯୋଡି ବଳଦ ସହ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଚିତ୍ର । କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲା କୁନି ଝିଅଟି...ପରୀକ୍ଷା ହଲରୁ ବାହାରି ନିରୋଦଙ୍କୁ ପଚାରି ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବାପା ଯୋଡି ବଳଦ ଆଉ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ କଣ ? ବାସ୍‌ ଝିଅର ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ...ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା । ସେ ଭାବିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିକୁ ଅତୀତର ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେହିଦିନଠୁ ପଣ କରିଥିଲେ ହଜି ଯାଉଥିବା ବା ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ସଂଗ୍ରହ କରିବା । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଐତିହାସିକ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଘରେ ଏହାକୁ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘରର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ‘ସ୍ମୃତିସଦନ ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ’ ।

ପେଷାରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ନିଶା ଐତିହାସିକ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହକ ନଳପୋଖରୀର ନିରୋଦ
ଗ୍ରାମଫୋନ, ଯାହାକି ଏବେ ଏତେଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ । ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ନିରୋଦ (ETV Bharat Odisha)

କଣ କଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ନିରୋଦ (Unique museums in Odisha) ?

ଆଜି ବି ବାଜୁଛି କଳ ଗାଉଣା । ମନୋରଞ୍ଜନର ଆଧୁନିକ ରୂପକୁ ରେକର୍ଡରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖି ଓ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାକାର କରିଥିବା ଗ୍ରାମଫୋନ । ଏଭଳି ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନଥିବା ବେଳେ ଆଜିବି ନିରୋଦଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ପୁରୁଣା ଦିନର କଳ ଗାଉନା । ନାମିଦାମୀ ଇଂରେଜ ଅମଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ଘଡି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡି । ବହୁ ପୁରାତନ ନୋଟ, ରୁପା ଟଙ୍କା, ତମ୍ବା ପଇସା, ପିତ୍ତଳ ପଇସା ଓ ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର ନୋଟ । କଏନ, ଡେ ଲାଇଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ ଲାଇଟ, ଲଣ୍ଠନ, ଡିବିରିବତୀ, ୧୯୧୫ ମସିହାର ବାଇନା କୁଲର, ୧୯୨୦ ମସିହାର ପିତ୍ତଳ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ପୁରୁଣା କାଳର କାଳୀ ଦୁଆତ, କାଠ କଲମ, ଝର କଲମ, ଛାଞ୍ଚତାଲା, କାଠ ଦାଣ୍ଡି, ବେତ ପଲରା, ଵିଶା କାଠି ଇତ୍ୟାଦି ।

ପେଷାରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ନିଶା ଐତିହାସିକ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହକ ନଳପୋଖରୀର ନିରୋଦ
ନିରୋଦ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ତାଳପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
ପେଷାରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ନିଶା ଐତିହାସିକ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହକ ନଳପୋଖରୀର ନିରୋଦ
50 ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ନିରୋଦ (ETV Bharat Odisha)

ସଂଗ୍ରହ ନିଶାକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ନିରୋଦ ?

ନିରୋଦ କୁହନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଭେଟେନାରୀ ବିଭାଗରେ ୨୫ ବର୍ଷ ହେବ କାମ କରି ଆସୁଛି । ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ବୁଡି ଯାଉଥିବା ବା ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଲଗାଇବା କାମ କରେ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋଭ, ଆଗକାଳର ବଟକରା, କାଠଦଣ୍ଡି,ପଲରା ରଖିଛି । ଐତିହାସିକ ଲାଇଟ ଭାବେ ମଶାଲ, ବତି, ଡିବିରି, ଲଣ୍ଠନ, ଲ୍ୟାମ୍ପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବଲବ ଏପରିକି ଏବେ ଘରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ଯାହା ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି । ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଷ୍ଟକର କଥା,ଯାହା ପାଖରେ ଏହି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଅଛି ଲୋକମାନେ ଥରକରେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । କେହି କେହି ସ୍ବତ୍ତପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କେହି ପଇସା ନିଅନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ବହୁଥର ଚଲାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ନିଶା ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିକି ହିଁ ରୁହେ ।’

ପେଷାରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ନିଶା ଐତିହାସିକ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହକ ନଳପୋଖରୀର ନିରୋଦ
ନିରୋଦ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଖଣ୍ଡା, କଠଉ, ନିକିତି (ETV Bharat Odisha)

ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କଲିକତା...

‘ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କଲିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି । କଲିକତାରୁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାନ ଓ ଲାଇଟ ଆଣି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖିଛି । ଆମ ପିଲାଦିନର ପଇସା ଯେମିତିକି ଅଣା, କାହାଣ ଓ ଫୋଡା ପଇସା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛି । ବିଦେଶୀ କଏନ ସହ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛି । ଆଗକାଳର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଆଜିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଆଗକାଳ ଭଲ ଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ସେନେଇ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିରଖିଛି’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନିରୋଦ ।

Nirod Pradhan Antique Museum
ଘରର ଛାତ ଉପରେ ପନିପରିବା ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ନିରୋଦ (ETV Bharat Odisha)

ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ...

ପେଶା ନିଶାକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନିରୋଦ । ପନିପରିବା ଚାଷ, ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତି । ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ରାତି 4ଟା ଉଠି ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏସବୁ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନିରୋଦ । ସେ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ । ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ସଂଗ୍ରହ ପଛରେ ନଯାଇ ମୋବାଇଲ ଦେଖି, ତାସ ଖେଳି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ।

ପେଷାରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ ନିଶା ଐତିହାସିକ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହକ ନଳପୋଖରୀର ନିରୋଦ
ଘରେ ସାଇତିଥିଲା ତାଲା, ବାଇନାକୁଲାର, ଝର କଲମ, ଛାଞ୍ଚତାଲା, କାଠ ଦାଣ୍ଡି, ବେତ ପଲରା, ଵିଶା କାଠି (ETV Bharat Odisha)


ଘର ନୁହେଁ ତ ମିନି ସଂଗ୍ରହାଳୟ:

ନିରୋଦଙ୍କର ଏହିସବୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିଛି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଖି ଖୋସି ହେଲା ଭଳି ଜିନିଷମାନ ରହିଛି । ଯେମିତିକି ଗାନ୍ଧୀ ଅମଳର ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ନାମିଦାମୀ ସାହେବ ଅମଳର ଘଡି । ପେନ କଲେକ୍ସନ ଏମିତିକି ବିଦେଶର ଅନେକ ପେନ ରହିଛି । ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ପପ୍‌ ସଂଗୀତ, ଡିଜେରେ ଯୁବବର୍ଗ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିରୋଦ କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂଗୀତର ଏନ୍ତୁଡ଼ି କଳ ଗାଉନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ସଂଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ।

Nirod Pradhan Antique Museum
ନିରୋଦ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା କିଛି ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
Nirod Pradhan Antique Museum
ନିରୋଦ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସ୍ମୃତି ପାଲଟିଛି ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ; ଆଖି ପଡିଗଲେ ମନେ ପଡିଯାଏ ପିଲା ଦିନ

ତ୍ରେତାନନ୍ଦଙ୍କ ଘର ପାଲଟିଛି ମିନି ମ୍ୟୁଜିୟମ, ସାଇତିଛନ୍ତି ୧୪୦ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା-ଡାକ ଟିକଟ

କଏନ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସମରଞ୍ଜନ: ସଂଗ୍ରହ ଦେଇଛି ପରିଚୟ, ଘରକୁ କରିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ

ସଂଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି:

ତାଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତନୀ ଗାଁର ସ୍ୱରାଜ କୁମାର ଦାସ କୁହନ୍ତି, ‘ନିରୋଦ କୁମାର ନାୟକ ଜଣେ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ସେ ବହୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଓ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଉ । ଆଗ କାଳରେ ଆମର ପୂର୍ବଜ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉତ୍ତରପିଢିଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଯାହା ଆଜିର ଯୁବପିଢି ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହୁଁ । ନିଶା ଥିଲେ ସବୁଜିନିଷ ସମ୍ଭବ । ଆଜିକାଲିକା ଯୁବକ ନିଶା କହିଲେ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୁରାତନ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ନିଆରା ନିଶା । ନିରୋଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିହେବ ।’

Nirod Pradhan Antique Museum
Coin Wallet (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ମୃତିସଦନ ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ...ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ଏବେକା ପିଢିକୁ ପୁରୁଣା ପିଢି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଆସୁଛନ୍ତି ନିରୋଦ । ଘରକୁ କରିଛନ୍ତି ମିନି ମ୍ୟୁଜିୟମ । ପଶୁ ଚିକିତ୍ସିକଙ୍କ ଏପରି ନିଆରା ନିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଆଣି ଦେଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

For All Latest Updates

TAGGED:

KENDRAPARA VETERINARY NIROD PRADHANKENDRAPARA ANTIQUE MUSEUMKENDRAPARA HOME MUSEUM ANTIQUESODISHA VINTAGE COLLECTIONSNIROD PRADHAN ANTIQUE MUSEUM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍‌ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.