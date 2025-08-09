କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼: ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର । ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାବିଧି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ପାଟ ରାକ୍ଷୀକୁ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ତୁଳସୀ ଲାଗି ହୋଇଛି ।
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଛି ପାଟରାକ୍ଷୀ:
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛି ରାକ୍ଷୀ । ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏହି ପାଟରାକ୍ଷୀ । ଭଉଣୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ବଡଭାଇ ହଳାୟୁଧ ଶ୍ରୀବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପାଇଁ ପାଟରାକ୍ଷୀ ପଠାଇବା ପରମ୍ପରା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଛି । ତେଣୁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ସେବାୟତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ତିଗିରିଆରୁ ନିର୍ମିତ ଏହି ପାଟରାକ୍ଷୀ ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଦୀର୍ଘବର୍ଷରୁ ଚଳି ଆସୁଥିବା ଏହି ପରମ୍ପରା କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ପାଟରା ସେବାୟତ ସଂଘ । ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିନିମୁହାଣୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯିବା ସହ ମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଏହାକୁ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ଆଜି ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଏହି ପାଟରାକ୍ଷୀକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ ଏକ ଲକ୍ଷ ତୁଳସୀ:
ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ତୁଳସୀ ଲାଗି କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି । ଏନେଇ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଳକ ରାଜଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର କଳ୍ପତରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଗତକାଲି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଏକ ଲକ୍ଷ ତୁଳସୀ ଆସିଥିଲା । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଅମୀୟ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଶହଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ଲକ୍ଷ ତୁଳସୀକୁ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ତୁଳସୀକୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ରଖା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ:
ଏନେଇ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ବିଶେଷ ପୂଜାବିଧି । ଦେଉଳ ବାଇଶି ପାହାଚ ତଳେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଆଠ ଯଜ୍ଞାହୁତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।" ଓଁ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ" ମନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଯଜ୍ଞାହୁତି କରାଯିବ ।ଏହି ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ର ଯାଏଁ ଚାଲିବ ।
