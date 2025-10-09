ETV Bharat / state

ଏଠି କୁମାରୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବାଜେ ନାହିଁ ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥାନପତିରେ କୁମାରୀ ରୂପେ ପାଆନ୍ତି ପୂଜା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ । 100 ବର୍ଷ ହେଲା ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ।

Kendrapara Gajalaxmi Puja
Kendrapara Gajalaxmi Puja (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 9, 2025 at 11:02 AM IST

2 Min Read
Kendrapara Gajalaxmi Puja 2025 କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା । ସବୁଠି ଧୁମଧାମରେ ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କ ଆରାଧନା ଚାଲିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର ଥାନପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର । ଏଠି ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟି ବାଜିବା ନିଷେଧ । ମା’ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କୁମାରୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । 100 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଗିହୁଏ 108 ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ।




କୁମାରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଧନଦାତ୍ରୀ:

Kendrapara Gajalaxmi Puja (ETV Bharat Odisha)


ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା । ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦୀର୍ଘ ୧୦୦ ବର୍ଷ ହେବ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ଥାନପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ‘କୁମାରୀ ବେଶ’ରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କୁ ସାଗର ଦୁଲଣି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରୁ ପୂଜା ପାଇଥିବାରୁ ମା'ଙ୍କୁ କୁମାରୀ ରୂପେ ଏଠାରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।

ସକାଳ ଧୂପରୁ ରାତ୍ରର ବଡ଼ସିଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଜେ ନାହିଁ ଘଣ୍ଟ ଓ ଘଣ୍ଟି:

ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସକାଳ ଆଳତି ଠାରୁ ରାତିର ଶେଷ ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟି ବାଜିନଥାଏ । ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟି ବିନା ପୂଜା ସମାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା'ଙ୍କ ଆଶିଷ ନେଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ ।

ମା’ଙ୍କ ପୂଜାବିଧି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର:

ଏନେଇ ପୂଜକ ହେମନ୍ତ କର କୁହନ୍ତି, ‘କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାରୁ ମା'ଙ୍କୁ ଏଠାରେ କୁମାରୀ ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟି ବାଜେ ନାହିଁ କେବଳ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଥାଏ । ମା'ଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା । ସକାଳ ସାଢେ ୫ରୁ ଜୟ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ପରେ ମା'ଙ୍କର ନୀତିସ୍ନାନ କରାଯାଇ ହୋମାଦି କର୍ମ କରାଯାଏ । ଦ୍ଵି-ପ୍ରହାର ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ରାତିରେ ବଡ଼ସିଂହାର ଧୂପ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କୁ ୧୦୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା କରାଯାଇ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରୁ କି ମୁଁ ୨୦ ବର୍ଷ ହେବ ପୂଜା କରି ଆସୁଛି ।’

Kendrapara Laxmi Puja
Thanapati Laxmi Puja (ETV Bharat Odisha)

100 ବର୍ଷର ପୂଜା, କୁମାରୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା’

ସେହିପରି ପୂଜା କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, ‘ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ଜଡିତ । ପାଖାପାଖି ୧୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ମା’ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବା ଏହି ମଣ୍ଡପର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ, କୁମାରୀ ମତରେ ପୂଜା କରୁ । ପୂଜାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ୟତମ । ସାଗର ଦୁଲଣି ରୂପରେ ବା କୁମାରୀ ବେଶରେ ଆମେ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦମ୍ପତି ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ କୁମାରୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା’ । ଏଠାରେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । କୁମାରୀ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଆମର ଏଠାରେ ହାତ ଘଣ୍ଟି କିମ୍ଵା ଘଣ୍ଟା ବାଜେ ନାହିଁ କେବଳ ଶଙ୍ଖ, ତୁରୀ ଓ ମହୁରୀ ବାଜିଥାଏ । ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କୁ କୋମଳ ବାଦ୍ୟରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

