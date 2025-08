ETV Bharat / state

'ସାତଭାୟା'ର କରୁଣ କାହାଣୀ, ଟ୍ରାଜେଡିର ସତ ବଖାଣିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ - THE SEA AND SEVEN VILLAGES

The Sea and Seven Villages Film Real Story Of Satabhaya ( ETV Bharat Odisha )

ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି The Sea And The Seven Villages କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ସାତଭାୟା । ୭ ସାଧବ ପୁଅ ବା ତଅପୋଈର ଭାଇମାନଙ୍କ ନାଁ ନାମିତ ୭ଟି ଗାଁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସାତଭାୟା । ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ସାତଭାୟା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥିଲା ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ । ଧିରେ ଧିରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘିଥିଲା ସମୁଦ୍ର । ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗାଁ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଥିଲା ମହୋଦଧି । ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କଲା ୭ଟି ଗାଁ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା ୫ଟି ଗାଁ । ପୁଣିଥରେ ୧୯୯୯ରେ ସାତଭାୟା ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ମହାବାତ୍ୟା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାତଭାୟାକୁ ନିଜ ଗର୍ଭକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା ସମୁଦ୍ର । ବାକି ଥିବା ଦୁଇଟି ଗାଁକୁ ଗିଳିଦେଲା । ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ସାତଭାୟା କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା । ସାତଭାୟାର ସତ କାହାଣୀ, ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା 'ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ୍ ଭିଲେଜେସ୍' । ଆଉ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ, ୭୧ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି । The Sea and Seven Villages Film Real Story Of Satabhaya (ETV Bharat Odisha) ସାତଭାୟାର ବାସ୍ତବ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ନନ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ 'The Sea & Seven Villages'କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି । ୭୧ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଖଟୁଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ‘ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ୍ ଭିଲେଜେସ୍ ' ଫିଲ୍ମ । ୨୦୨୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମେନସନରେ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛି ନନ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ 'ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭନ୍ ଭିଲେଜସ୍' । କାଦମ୍ବିନୀ ମିଡିଆ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାତଭାୟା ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆଙ୍କ ଗବେଷଣାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି । ଫିଲ୍ମରେ ସାତଭାୟା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ସାତଭାୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । Satabhaya (ETV Bharat Odisha) ସାତଭାୟାର ସତ କାହାଣୀ: ସାତଭାୟାର ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାତଭାୟା ହେଉଛି ୭ଟି ଗାଁର ସମାହାର । ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ତଅପୋଈ ଏବଂ ସାତଭାଇଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ସାତଭାୟା ନାମକରଣ ହୋଇଛି । ସାତ ସାଧବ ପୁଅ ବା ତଅପୋଈର ସାତଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସାତୋଟି ଗାଁ ରହିଥିଲା । ସାଧବ ସାତ ପୁଅ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିବା ୭ଟି ଗାଁ ସାତଭାୟା, କାନପୁର, ମୋହନପୁର, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, କୁଆଁରି ଗୋଳା, ତେନ୍ତୁଳି କୋହ୍ଲା ଏବଂ ଦାନ୍ତିଆପଦା । ପଞ୍ଚୁବରାହୀ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ସାତଭାୟା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ଭରଷା କରି ଲୋକେ ସେଠାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା । ସମୁଦ୍ର ଏତେ ଦୂରରେ ଥିଲା ଯେ, ଗାଁରୁ ଅନାଇଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଖି ପାଏନା । ହେଲେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସମୟକ୍ରମେ ଧିରେଧିରେ ଗାଁ ଆଡକୁ ସମୁଦ୍ର ମାଡି ଆସିଲା । ଆଉ ଗାଁଗୁଡିକ ଧିରେ ଧିରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଲା । ଏହାରି ଭିତରେ ସାତଭାୟାବାସୀ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲେ । ଧିରେ ଧିରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘିଲା ଏବଂ ଗାଁକୁ ଧସେଇ ପଶିଲା । ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ସରକାର ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣିନଥିଲେ । Tubewell Near Sea (ETV Bharat Odisha) ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା ସାତଭାୟା: ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ସାତଭାୟାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କଲା । ସେତେବେଳେ ସାତଭାୟା ଅଞ୍ଚଳର ୫ଟି ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବା ସହ ୨ ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ସମୁଦ୍ରର କରାଳ ଗ୍ରାସ ଏହି ଗାଁ ଗୁଡିକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରି ଦେଇଥିଲା । ସାତଭାୟାର ୨ଟି ଗାଁ ସାତଭାୟା ଓ କାନପୁର ଗାଁର ଲୋକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ୫ଟି ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ୫ଟି ଗାଁର ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସେମାନେ ଓକିଲପାଳ ମୌଜାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ । ଦୁଇଟି ଗାଁର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଲୋକେ ଭୟରେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଲେ । ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଗାଁ ସାତଭାୟା ଓ କାନପୁର ୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଗଲା । ବାତ୍ୟା ପରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାତକ ହୋଇଗଲେ । ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସାତଭାୟାର ୧୮ଟି ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜର ବେଛପରି ମୌଜା ଯେମିତି କି ରବୀନ୍ଦ୍ରପଲ୍ଲୀ, ମଗରକନ୍ଦା ଓ ବରାହିପୁରରେ ରହିଲେ । ସେଠାରେ ଜାଗା ଥିଲା ହେଲେ ଲୋକ ରହୁନଥିଲେ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ରହିବା ପରେ ୫ଟି ଗାଁ ହୋଇଗଲା । ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ କଲେ ଏବଂ ୨୦୧୮ରେ ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଏବେ ବଗପାଟିଆ ବିସ୍ଥାପିତ କଲୋନୀରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାତଭାୟା ବାସିନ୍ଦା ।

Debris Of A House Of Satabhaya (ETV Bharat Odisha) ସାତଭାୟାକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ନନ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ 'ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭେନ ଭିଲେଜେସ'କୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୁଦର୍ଶନ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ସମସ୍ୟା ଓ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ।" ଏସବୁ ଯାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି ଫିଲ୍ମ: ପୂର୍ବରୁ ‘ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭେନ୍ ଭିଲେଜେସ୍’ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାନୋରାମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବ, ୨୫ତମ ମଦୁରାଇ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଦ୍ବାଦଶ ସିଏମଏସ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାତାବରଣ ଏନଭାୟାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲଡ ଲାଇଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆଣ୍ଡ ଫୋରମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୧୮ତମ ମୁମ୍ବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏମଆଇଏଫଏଫ୍, ସପ୍ତମ ଏସିଆନ୍ ସଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, କେରଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୬ତମ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଲେନ୍ ଡକ ଫେଷ୍ଟ, ଦଶମ ସିଲିଗୁଡ଼ି ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭେନ୍ ଭିଲେଜେସ୍ । Debris OF A Temple (ETV Bharat Odisha) ଫିଲ୍ମ ଓ ସାତଭାୟାକୁ ନେଇ ପରିବେଶବିତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ପରିବେଶବିତ ଭାସ୍କର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି , "ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓ ଡ଼ଃ ଇତି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ "ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭେନ ଭିଲେଜେସ" ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଟ୍ଟବର୍ତ୍ତୀ ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଅନନ୍ୟ ସ୍ବାକ୍ଷର । ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ସେଠାକାର ଲୋକ ରହିଥିଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିଟାମାଟି ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟି ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନେଇ ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆଙ୍କ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି ।" Temple Submerged In Sea (ETV Bharat Odisha) ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିଲେ କଳାକାର: ସାତଭାୟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ଯାହା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିଶ୍ୱ ତାପନର ଶୀକାର ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ରାଜନଗର ଆସି ଖରା, ତରା, ବର୍ଷା, ଶୀତକୁ ଖାତିର ନକରି ବହୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲେ । ଅଖିଆ ଅପିଆ ରହି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସହ ମିଶିଥିଲେ , ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସାତଭାୟାରେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଏମାନେ ଚଳଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି । The Sea and Seven Villages Film Making (ETV Bharat Odisha) କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ: ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସାତଭାୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତାୟାତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ କିଛି ଗାଡିଘୋଡା ଯାଉନଥିଲା । ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । କୁମ୍ଭୀର ନଈ ପାର ହୋଇ ଯାଇ ସାତଭାୟାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ସେଠାକୁ ଯାଇ କାହାଣୀକୁ ଆଣିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା । ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭରଷା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଡୁବି ଯାଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଇଛି । Displaced People From Satabhaya (ETV Bharat Odisha) ନନ ଫିଚର ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ପୂର୍ବରୁ "ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭେନ ଭିଲେଜେସ" ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଫିଲ୍ମ ୟୁପି ଓ ଗୋଆରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ(MIF)ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଏବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି, ଯାହା ଏକ ଗୌରବର କଥା । ଏହାର ଶ୍ରେୟ ସାତଭାୟା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଭାବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛୁ ।" ସଳଖି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡ: "ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଧିରେ ଧିରେ ଛିଡା ହେଉଛି, ବହୁତ ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯୁବ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ । ଏହା ଏକ ଗୌରବର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପୁରସ୍କାରରେ କାଁ ଭାଁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା । ଆଜି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମନୋନୀତ ହେଉଛି ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । The Sea and Seven Villages Film Film Poster (71 National Film Awards 2023) ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... 71ତମ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର; ସାତଭାୟାବାସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ହିମାଂଶୁ, 'ଭୁଲିହେବନି ଅନୁଭୂତି' କହିଲେ ସବ୍ୟ 71ତମ ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର; ଶାହରୁଖ-ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା, ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛା: ସାତଭାୟା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ବହୁ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "୭୧ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରର ଅଣ ଫିଚର ବର୍ଗ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ 'ଦ ସି ଆଣ୍ଡ ସେଭେନ ଭିଲେଜେସ' ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କଳାକାର ତଥା ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି । ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ସହ ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ ବୋଲି କାମନା କରୁଛି ।" ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା