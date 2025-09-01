ETV Bharat / state

ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ପରିମଳ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା - KENDRAPARA ROAD PROBLEMS

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ମରଣଯନ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସହର ବାସିନ୍ଦା ।

Kendrapara Residents Face Road Problems Sanitation Issues
Kendrapara Residents Face Road Problems Sanitation Issues (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 1, 2025 at 12:59 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଦେଢ଼ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁରୁଣା ସହର । ଏହି ପୁରୁଣା ସହରର କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାହା ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ପରମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି । କେଉଁଠି ରାସ୍ତାରୁ ଗୋଡି ଉଠିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ଖାଲ । କେଉଁଠି ପାଣି ଜମା ହୋଇ ରହିଛି ତ କେଉଁଠି ପିଚୁ ଉଠିଗଲାଣି । ଫଳରେ ସହରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହାର ବି ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ତେବେ ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବ ପୁରାତନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃଶ୍ୟ । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ଯ ଫଳ ଶୂନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

Kendrapara Residents Face Road Problems Sanitation Issues (ETV Bharat Odisha)

ସହରର ୨୧ଟି ୱାର୍ଡରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ:

୧୮୬୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରେଜ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହାକୁମାକୁ ପ୍ରଥମ ପୌରପାଳିକା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସହ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ନୂଆ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ୧୫୬ ବର୍ଷୀୟ ପୌରପାଳିକା ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଆଶା ରଖିଥିଲା ।

Kendrapara Residents Face Road Problems Sanitation Issues
Kendrapara Residents Face Road Problems Sanitation Issues (ETV Bharat Odisha)

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହର ପ୍ରାୟ ୮.୬୫ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ଏହାର ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ୨୧ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ୬୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ । ତେବେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡେ । ୧ ନଂ ୱାର୍ଡ ଇଚ୍ଛାପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୧ନଂ ୱାର୍ଡ କଜଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡିଛି । ଏହି ଆବର୍ଜ୍ଜନା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜ୍ଜନା ସଫେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ନିଜର ମନମାନୀ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି ।

Kendrapara Residents Face Road Problems Sanitation Issues
Kendrapara Residents Face Road Problems Sanitation Issues (ETV Bharat Odisha)

ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ:

୬୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଇଚ୍ଛାପୁର ରଥଦାଣ୍ଡ ଠାରୁ ବଡ଼ମଙ୍ଗଳା ଛକ, କେଶପୁର ବଜାର ଠାରୁ ସାନ୍ତସାହି ପୋଲ, ମହିପାଳ ଛକ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନର ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବେ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି । ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାଗୁଡିକ ଖାଲଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡୁନାହିଁ । ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କାହାର ବି ନଜର ପଡୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

Kendrapara Residents Face Road Problems Sanitation Issues
Kendrapara Residents Face Road Problems Sanitation Issues (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ଉଭୟ ପରିମଳ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସହରବାସୀ ମନୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଓ ପରେସ ଦାସ କୁହନ୍ତି, "ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଓ ଠିକାସଂସ୍ଥାର ମନମାନୀ । ସହରରେ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା ଗଦା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଠିକାସଂସ୍ଥା ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ । ସେହିପରି ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଛି । ପୌରପାଳିକା ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବର ଫଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରବାସୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ।"

Kendrapara Residents Face Road Problems Sanitation Issues
Kendrapara Residents Face Road Problems Sanitation Issues (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଓ ପୌରପାଳିକା ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:

Kendrapara Residents Face Road Problems Sanitation Issues
Kendrapara Residents Face Road Problems Sanitation Issues (ETV Bharat Odisha)

ସହରର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିମଳ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"୧୮୮୮ ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ଦୁସ୍ବପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ । ପରେ ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଳରେ ୭୪ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରରେ ରହିଥିବା ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

