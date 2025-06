ETV Bharat / state

ତିନି ଦିନ ହେଲା ଉପବାସରେ ବଳଦେବଜୀଉ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ରଥ - KENDRAPADA BRAHMA TALADHWAJA

kendrapada Brahma Taladhwaja ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : June 30, 2025 at 10:39 AM IST | Updated : June 30, 2025 at 11:33 AM IST 3 Min Read

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆରାଧ୍ୟାୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗି ପାରୁନାହିଁ । ରଥ ବାରମ୍ବାର ବାମ ମୋଡ଼ ନେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ତେବେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ତାହାର କାରଣ ଖୋଜି ପଉନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ । ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାଗ୍ ସହାୟତାରେ ରଥକୁ ସିଧା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ରେଳ କର୍ମଚାରୀ । ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ରଥ : ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଚରମ ଅବହେଳା ପୁନର୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥ । ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ରଥ । ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ମିଟର ଗଡ଼ିବା ପରେ ପୁନଃ ବାମ ମୋଡ଼ ନେବାରୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଜାଗ୍ ଲଗାଯାଇ ଡାହାଣକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟାରେ ରଥ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ଯାଇ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ମାଡିଯିବାରୁ ପୁଣି ଜାଗ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ରଥଟଣା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଏଭଳି ଘଟଣା ହୋଇଛି : ଗତ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ରଥଟଣା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ରଥ ବାମ ମୋଡ଼ ନେବାରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖୁବ ନୟାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜ ରେଳ ବିଭାଗର ସହାୟତା ନେଇ ୫ଦିନରେ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ରଥ । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ରଥଟଣା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଥିଲା । ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଗତବର୍ଷ ରେଲୱେ ଜଗ୍ ସହାୟତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୪ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ପୁଣିଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମାଟି ଛୁଇଁ ପାରିନାହିଁ ରଥ ।

ଚଳିତବର୍ଷ ତିଆରି ହୋଇଛି ଚାରି ନୂଆ ଚକ : ଗତବର୍ଷ ଘଟଣାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଚଳିତବର୍ଷ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସବୁବର୍ଷ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଚକ ଓ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଖ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ନୂଆ ଚକ ଓ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଅଖ ତିଆରି କରାଯାଇ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗକୁ ରଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ସେବାୟତ ବା ମହାରଣା ସେବାୟତ ।



