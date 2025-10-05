ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲରେ ବେଆଇନ ଗୋ'ଚାଲାଣ, ମାଡି ବସିଲା ଆଳି ପୋଲିସ
ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଗୋ' ମାତା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବେଆଇନ ଗୋ' ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଆଳି ଥାନା ପୋଲିସ ।
Published : October 5, 2025 at 3:04 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଗୋ' ମାତା । ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲରେ ବେଆଇନ ଗୋ' ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଆଳି ପୋଲିସ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବେଆଇନ ଗୋ' ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଆଳି ଥାନା ପୋଲିସ ।
ଗତକାଲି ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ସେତୁଠାରେ ଉକ୍ତ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗାଡି ଛାଡି ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଭିତରୁ 10ଟି ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଳି ପୋଲିସ ଓ ଆଳିର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ସେନା ପ୍ରୟାସରେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୋରିୟର କଣ୍ଟେନର ଓ ପନିର କଣ୍ଟେନରରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଗୋ' ଚାଲାଣର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରୁ 33ଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଆଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗାଁରୁ ଗୋ-ମାଫିଆମାନେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଗୋ' ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।
ତେବେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏଭଳି ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା ସୁଅ ଛୁଟିଛି ।
ଏନେଇ ଗୋ' ରକ୍ଷକ କଳିଙ୍ଗ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି,"ଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋ' ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ଆଗରୁ ଆମେ ତିନୋଟି ଗୋ' ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଗାଡିକୁ ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲୁ , ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଆଳି ଥାନାଧିକାରୀ ଧିରଜ ଲେଙ୍କା ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି । ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡି ଭିତରେ ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋ' ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିଛି । ତେଣୁ ଆଇଆଇସି ଓ ତାଙ୍କ ଟିମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛୁ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଳି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଧିରଜ ଲେଙ୍କା । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଗତ ରାତିରେ ଗୋ' ଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ରାତିରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜୋରଦାର କରିଥିଲୁ । ରାତି ତିନିଟା ସମୟରେ ଆଳିରୁ ରାଜକନିକା ଦିଗକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କ ଗାଡି ଛାଡି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା । ଆମେ ଗାଡି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ୧୦ଟି ଗାଇ ବାହାରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଗାଇ ଉନ୍ନତ କିସମର ଥିବା ଓ ସେଗୁଡିକୁ ଏହି ମାଫିଆମାନେ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବା ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ । ସମସ୍ତ ଗାଈଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗୋରକ୍ଷଣୀରେ ଛଡ଼ାଯିବ । ଗୋ' ମାଫିଆମାନେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଗୋ' ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଳି ପୋଲିସ 313/25ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଟ୍ରକରେ ହେଉଥିଲା ଗୋଚାଲାଣ, ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୨ ମାଫିଆ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୁଲା ଗୋରୁ; ୩ ବର୍ଷରେ ୩୦୨୩ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗଲାଣି ୧୬୦୧ ଜୀବନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ଗୋ ସେବାରେ ଶଙ୍କର ବାବା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା